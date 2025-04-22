Чернігів (адресу не вказано)
Доступно в 92 аптеках у Чернігів
Аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 45
0.1 км
Кремген мазь туба 15 г №1
Сперко Україна
Кремген мазь туба 30 г №1
Сперко Україна
386,20
Економія при броні: -33,50 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 47
0.1 км
Кремген мазь туба 15 г №1
Сперко Україна
Кремген мазь туба 30 г №1
Сперко Україна
Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється о 10:00
Чернігів, просп. Миру, 49
0.2 км
Кремген мазь туба 15 г №1
Сперко Україна
251,66
Економія при броні: -7,55 грн
Кремген мазь туба 30 г №1
Сперко Україна
379,59
Економія при броні: -11,39 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 35
0.2 км
Кремген мазь туба 15 г №1
Сперко Україна
Кремген мазь туба 30 г №1
Сперко Україна
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. П'ятницька, 50
0.3 км
Кремген мазь туба 15 г №1
Сперко Україна
251,60
Економія при броні: -18,10 грн
Кремген мазь туба 30 г №1
Сперко Україна
379,50
Економія при броні: -26,80 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 32
0.3 км
Кремген мазь туба 15 г №1
Сперко Україна
Кремген мазь туба 30 г №1
Сперко Україна
386,20
Економія при броні: -33,50 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 35
0.3 км
Кремген мазь туба 15 г №1
Сперко Україна
263,25
Економія при броні: -52,05 грн
Кремген мазь туба 30 г №1
Сперко Україна
402,46
Економія при броні: -81,93 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. Реміснича, 57
0.4 км
Кремген мазь туба 15 г №1
Сперко Україна
256,00
Економія при броні: -22,50 грн
Кремген мазь туба 30 г №1
Сперко Україна
386,20
Економія при броні: -33,50 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 35
0.4 км
Кремген мазь туба 15 г №1
Сперко Україна
Кремген мазь туба 30 г №1
Сперко Україна
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Чернігів, вул. Реміснича, 53
0.4 км
Кремген мазь туба 15 г №1
Сперко Україна
264,01
Економія при броні: -47,92 грн
Кремген мазь туба 30 г №1
Сперко Україна
411,09
Економія при броні: -62,52 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 28
0.4 км
Кремген мазь туба 15 г №1
Сперко Україна
Кремген мазь туба 30 г №1
Сперко Україна
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 50
0.5 км
Кремген мазь туба 15 г №1
Сперко Україна
251,60
Економія при броні: -18,10 грн
Кремген мазь туба 30 г №1
Сперко Україна
386,20
Економія при броні: -33,50 грн
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 90
0.5 км
Кремген мазь туба 15 г №1
Сперко Україна
Кремген мазь туба 30 г №1
Сперко Україна
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Чернігів, просп. Перемоги, 82
0.5 км
Кремген мазь туба 15 г №1
Сперко Україна
263,52
Економія при броні: -43,86 грн
Кремген мазь туба 30 г №1
Сперко Україна
397,91
Економія при броні: -77,24 грн
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 82
0.5 км
Кремген мазь туба 15 г №1
Сперко Україна
256,00
Економія при броні: -22,50 грн
Кремген мазь туба 30 г №1
Сперко Україна
386,20
Економія при броні: -33,50 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 82
0.5 км
Кремген мазь туба 15 г №1
Сперко Україна
Кремген мазь туба 30 г №1
Сперко Україна
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 93
0.6 км
Кремген мазь туба 15 г №1
Сперко Україна
259,26
Економія при броні: -46,64 грн
Кремген мазь туба 30 г №1
Сперко Україна
385,27
Економія при броні: -68,91 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 91
0.6 км
Кремген мазь туба 15 г №1
Сперко Україна
Кремген мазь туба 30 г №1
Сперко Україна
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 73
0.6 км
Кремген мазь туба 15 г №1
Сперко Україна
270,95
Економія при броні: -51,29 грн
Кремген мазь туба 30 г №1
Сперко Україна
387,37
Економія при броні: -75,54 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. Мстиславська, 20
0.7 км
Кремген мазь туба 15 г №1
Сперко Україна
Кремген мазь туба 30 г №1
Сперко Україна