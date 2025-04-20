Запоріжжя (адресу не вказано)
Доступно в 213 аптеках у Запоріжжя
Народна аптека
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Запоріжжя, вул. Апухтіна Дмитра, 27
2.2 км
Кремген мазь туба 15 г №1
Сперко Україна
251,65
Економія при броні: -34,65 грн
Кремген мазь туба 30 г №1
Сперко Україна
379,50 грн
Народна аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Сєдова, 3
2.2 км
Кремген мазь туба 15 г №1
Сперко Україна
252,53
Економія при броні: -35,53 грн
Кремген мазь туба 30 г №1
Сперко Україна
379,41
Економія при броні: -55,41 грн
Народна аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Сєдова, 3
2.2 км
Кремген мазь туба 15 г №1
Сперко Україна
244,00
Економія при броні: -27,00 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, пл. Профспілок, 3
2.3 км
Кремген мазь туба 15 г №1
Сперко Україна
264,19
Економія при броні: -48,62 грн
Кремген мазь туба 30 г №1
Сперко Україна
391,13
Економія при броні: -68,41 грн
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 152
2.5 км
Кремген мазь туба 15 г №1
Сперко Україна
263,27
Економія при броні: -37,78 грн
Кремген мазь туба 30 г №1
Сперко Україна
397,53
Економія при броні: -56,31 грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Донцова Дмитра, 4
2.5 км
Кремген мазь туба 15 г №1
Сперко Україна
Кремген мазь туба 30 г №1
Сперко Україна
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 156
2.5 км
Кремген мазь туба 15 г №1
Сперко Україна
252,30
Економія при броні: -22,50 грн
Кремген мазь туба 30 г №1
Сперко Україна
386,20
Економія при броні: -33,70 грн
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 129
2.6 км
Кремген мазь туба 15 г №1
Сперко Україна
244,00
Економія при броні: -31,00 грн
Кремген мазь туба 30 г №1
Сперко Україна
364,00
Економія при броні: -43,00 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, вул. Українська, 42
2.6 км
Кремген мазь туба 15 г №1
Сперко Україна
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Українська, 57
2.6 км
Кремген мазь туба 15 г №1
Сперко Україна
229,21
Економія при броні: -12,21 грн
Кремген мазь туба 30 г №1
Сперко Україна
364,00
Економія при броні: -40,00 грн
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 109
2.7 км
Кремген мазь туба 15 г №1
Сперко Україна
251,60
Економія при броні: -21,80 грн
Кремген мазь туба 30 г №1
Сперко Україна
386,20
Економія при броні: -33,70 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, вул. Яценка, 2
2.7 км
Кремген мазь туба 15 г №1
Сперко Україна
Кремген мазь туба 30 г №1
Сперко Україна
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Іванова, 2-Б
2.8 км
Кремген мазь туба 15 г №1
Сперко Україна
259,03
Економія при броні: -9,94 грн
Кремген мазь туба 30 г №1
Сперко Україна
391,13
Економія при броні: -13,52 грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 144
2.8 км
Кремген мазь туба 15 г №1
Сперко Україна
Кремген мазь туба 30 г №1
Сперко Україна
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, перех. Патріотична / Перемоги, 86/121
2.9 км
Кремген мазь туба 15 г №1
Сперко Україна
256,00
Економія при броні: -26,20 грн
Кремген мазь туба 30 г №1
Сперко Україна
386,20
Економія при броні: -33,70 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 145
2.9 км
Кремген мазь туба 15 г №1
Сперко Україна
Кремген мазь туба 30 г №1
Сперко Україна
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, перех. Патріотична / Перемоги, 86/121
3.0 км
Кремген мазь туба 15 г №1
Сперко Україна
271,05
Економія при броні: -54,51 грн
Кремген мазь туба 30 г №1
Сперко Україна
401,29
Економія при броні: -60,79 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Запоріжжя, просп. Соборний, 87/3
3.0 км
Кремген мазь туба 15 г №1
Сперко Україна
260,09
Економія при броні: -46,28 грн
Кремген мазь туба 30 г №1
Сперко Україна
392,72
Економія при броні: -69,17 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 147
3.0 км
Кремген мазь туба 15 г №1
Сперко Україна
266,56
Економія при броні: -50,01 грн
Кремген мазь туба 30 г №1
Сперко Україна
393,10
Економія при броні: -71,07 грн
Народна аптека
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Запоріжжя, вул. Перемоги, 80
3.0 км
Кремген мазь туба 15 г №1
Сперко Україна
252,53
Економія при броні: -35,53 грн
Кремген мазь туба 30 г №1
Сперко Україна
379,50 грн