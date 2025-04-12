Містить 0,0988–0,1978 г лактози на дозу (1–2 таблетки). З обережністю застосовують хворим на цукровий діабет.

Цей лікарський засіб містить невелику кількість етанолу (алкоголю) менше 100 мг/дозу.

Пацієнтам, які мають або мали естрогензалежні пухлини, слід проконсультуватися з лікарем перед застосуванням препаратів, до складу яких входять плоди прутняку звичайного (Agni casti fructus).

Пацієнтам, які застосовують агоністи допаміну, антагоністи допаміну, естрогени та антиестрогени, а також мають в анамнезі розлади гіпофіза, необхідно проконсультуватися з лікарем перед застосуванням препаратів, що містять плоди прутняку звичайного.

Препарат не слід застосовувати до початку регулярних менструацій у період статевого розвитку.

У разі погіршення симптомів захворювання необхідно звернутися до лікаря.

У разі пролактинсекретуючих пухлин гіпофіза застосування плодів прутняка звичайного може маскувати симптоми пухлини.

Препарат не слід приймати хворим зі спадковою непереносимістю галактози, дефіцитом лактази Лаппа або з порушенням всмоктування глюкози-галактози.

Застосування у період вагітності або годування груддю.

Не можна застосовувати у період вагітності або годування груддю.

Здатність впливати на швидкість реакцій при керуванні автотранспортом або іншими механізмами.

У рекомендованих дозах препарат не впливає на здатність керувати автотранспортом або працювати з іншими механізмами.