Активні речовини — “П”ПРУТНЯК ЗВИЧАЙНИЙ* (AGNUS CASTUS*&) ПРУТНЯК ЗВИЧАЙНИЙ* (AGNUS CASTUS*&) Діюча речовина Сортування: По популярності По популярності Спочатку дешеві Спочатку дорогі А-Я Я-А Знайдено: 4 препарати Плитка Список Циклодинон® Таблетки, вкриті оболонкою, № 30 Біонорика СЕ В 1098 аптеках від 400,33 грн Ціни в аптеках Префемін Таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 20 мг, блістер, № 30 Amaxa LTD В 817 аптеках від 472,01 грн Ціни в аптеках Циклодинон® Краплі оральні, флакон, 50 мл, № 1 Біонорика СЕ В 654 аптеках від 310,10 грн Ціни в аптеках Біоциклін Таблетки, 45 мг, блістер, № 30 Гербаполь ВЗЛР В 649 аптеках від 342,90 грн Ціни в аптеках Препарати, які містять ПРУТНЯК ЗВИЧАЙНИЙ*