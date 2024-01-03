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Активні речовини — “П”ПРУТНЯК ЗВИЧАЙНИЙ* (AGNUS CASTUS*&)

ПРУТНЯК ЗВИЧАЙНИЙ* (AGNUS CASTUS*&) Діюча речовина

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Знайдено: 4 препарати
Циклодинон® таблетки, вкриті оболонкою, № 30; Біонорика СЕ
Циклодинон® Таблетки, вкриті оболонкою, № 30 Біонорика СЕ
В 1098 аптеках
від 400,33 грн
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Префемін таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 20 мг, блістер, № 30; Amaxa LTD
Префемін Таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 20 мг, блістер, № 30 Amaxa LTD
В 817 аптеках
від 472,01 грн
Ціни в аптеках
Циклодинон® краплі оральні, флакон, 50 мл, № 1; Біонорика СЕ
Циклодинон® Краплі оральні, флакон, 50 мл, № 1 Біонорика СЕ
В 654 аптеках
від 310,10 грн
Ціни в аптеках
Біоциклін таблетки, 45 мг, блістер, № 30; Гербаполь ВЗЛР
Біоциклін Таблетки, 45 мг, блістер, № 30 Гербаполь ВЗЛР
В 649 аптеках
від 342,90 грн
Ціни в аптеках