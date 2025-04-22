Чернігів (адресу не вказано)
Доступно в 86 аптеках у Чернігів
Аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 45
0.1 км
Біоциклін таблетки 45 мг блістер №30
Гербаполь
532,20
Економія при броні: -38,40 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 47
0.1 км
Біоциклін таблетки 45 мг блістер №30
Гербаполь
Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється о 10:00
Чернігів, просп. Миру, 49
0.2 км
Біоциклін таблетки 45 мг блістер №30
Гербаполь
491,46
Економія при броні: -14,74 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 35
0.2 км
Біоциклін таблетки 45 мг блістер №30
Гербаполь
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. П'ятницька, 50
0.3 км
Біоциклін таблетки 45 мг блістер №30
Гербаполь
577,10 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 32
0.3 км
Біоциклін таблетки 45 мг блістер №30
Гербаполь
576,90
Економія при броні: -83,10 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 35
0.3 км
Біоциклін таблетки 45 мг блістер №30
Гербаполь
532,01
Економія при броні: -92,45 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. Реміснича, 57
0.4 км
Біоциклін таблетки 45 мг блістер №30
Гербаполь
577,10 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 35
0.4 км
Біоциклін таблетки 45 мг блістер №30
Гербаполь
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Чернігів, вул. Реміснича, 53
0.4 км
Біоциклін таблетки 45 мг блістер №30
Гербаполь
609,72
Економія при броні: -37,21 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 28
0.4 км
Біоциклін таблетки 45 мг блістер №30
Гербаполь
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 50
0.5 км
Біоциклін таблетки 45 мг блістер №30
Гербаполь
532,30
Економія при броні: -38,50 грн
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 90
0.5 км
Біоциклін таблетки 45 мг блістер №30
Гербаполь
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Чернігів, просп. Перемоги, 82
0.5 км
Біоциклін таблетки 45 мг блістер №30
Гербаполь
513,40
Економія при броні: -73,84 грн
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 82
0.5 км
Біоциклін таблетки 45 мг блістер №30
Гербаполь
532,70
Економія при броні: -38,90 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 82
0.5 км
Біоциклін таблетки 45 мг блістер №30
Гербаполь
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 93
0.6 км
Біоциклін таблетки 45 мг блістер №30
Гербаполь
505,09
Економія при броні: -65,13 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 91
0.6 км
Біоциклін таблетки 45 мг блістер №30
Гербаполь
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 73
0.6 км
Біоциклін таблетки 45 мг блістер №30
Гербаполь
346,91
Економія при броні: -53,89 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. Мстиславська, 20
0.7 км
Біоциклін таблетки 45 мг блістер №30
Гербаполь