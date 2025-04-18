Харків (адресу не вказано)
Доступно в 195 аптеках у Харків
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Харків, вул. Руставелі Шота, 10
0.7 км
Біоциклін таблетки 45 мг блістер №30
Гербаполь
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 42
0.8 км
Біоциклін таблетки 45 мг блістер №30
Гербаполь
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 40
0.8 км
Біоциклін таблетки 45 мг блістер №30
Гербаполь
508,76
Економія при броні: -25,14 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 2-А
0.8 км
Біоциклін таблетки 45 мг блістер №30
Гербаполь
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 10
0.9 км
Біоциклін таблетки 45 мг блістер №30
Гербаполь
510,11
Економія при броні: -46,18 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Чернишевська, 1
0.9 км
Біоциклін таблетки 45 мг блістер №30
Гербаполь
577,20
Економія при броні: -76,40 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Героїв Харкова, 99
0.9 км
Біоциклін таблетки 45 мг блістер №30
Гербаполь
Перша аптека
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Конституції, 20
1.0 км
Біоциклін таблетки 45 мг блістер №30
Гербаполь
Перша аптека
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, пл. Конституції, 20
1.0 км
Біоциклін таблетки 45 мг блістер №30
Гербаполь
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Конституції, 1
1.1 км
Біоциклін таблетки 45 мг блістер №30
Гербаполь
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Конституції, 1
1.1 км
Біоциклін таблетки 45 мг блістер №30
Гербаполь
576,90
Економія при броні: -76,10 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Харків, вул. Молочна, 6
1.1 км
Біоциклін таблетки 45 мг блістер №30
Гербаполь
Економна аптека
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Харків, пл. Захисників України, 7/8
1.1 км
Біоциклін таблетки 45 мг блістер №30
Гербаполь
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Захисників України, 7/8
1.1 км
Біоциклін таблетки 45 мг блістер №30
Гербаполь
509,23
Економія при броні: -69,44 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Вернадського Академіка, 14
1.2 км
Біоциклін таблетки 45 мг блістер №30
Гербаполь
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 67
1.3 км
Біоциклін таблетки 45 мг блістер №30
Гербаполь
511,10
Економія при броні: -30,36 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 67/69
1.3 км
Біоциклін таблетки 45 мг блістер №30
Гербаполь
517,96
Економія при броні: -37,22 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 74
1.3 км
Біоциклін таблетки 45 мг блістер №30
Гербаполь
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 67/69
1.3 км
Біоциклін таблетки 45 мг блістер №30
Гербаполь
Аптека низькі ціни №1
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Ярослава Мудрого, 38
1.4 км
Біоциклін таблетки 45 мг блістер №30
Гербаполь