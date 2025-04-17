Київ (адресу не вказано)
Доступно в 640 аптеках у Київ
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 10:00
Київ, пл. Незалежності, 1
0.1 км
Біоциклін таблетки 45 мг блістер №30
Гербаполь
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 22
0.1 км
Біоциклін таблетки 45 мг блістер №30
Гербаполь
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 16-А
0.1 км
Біоциклін таблетки 45 мг блістер №30
Гербаполь
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 13
0.2 км
Біоциклін таблетки 45 мг блістер №30
Гербаполь
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 21
0.5 км
Біоциклін таблетки 45 мг блістер №30
Гербаполь
587,90
Економія при броні: -97,20 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Велика Житомирська, 8/14
0.7 км
Біоциклін таблетки 45 мг блістер №30
Гербаполь
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Володимирська, 42
0.7 км
Біоциклін таблетки 45 мг блістер №30
Гербаполь
Фармація
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Володимирська, 51/53
0.8 км
Біоциклін таблетки 45 мг блістер №30
Гербаполь
587,60
Економія при броні: -126,17 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Київ, перех. Ярославів Вал / Стрілецька, 20/15
0.9 км
Біоциклін таблетки 45 мг блістер №30
Гербаполь
528,94
Економія при броні: -29,80 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється за 19 хв
Київ, перех. Шевченко Тараса / Хрещатик, 2/54
0.9 км
Біоциклін таблетки 45 мг блістер №30
Гербаполь
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Хмельницького Богдана / Франко Івана, 31/27
1.1 км
Біоциклін таблетки 45 мг блістер №30
Гербаполь
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Сагайдачного Петра, 29
1.1 км
Біоциклін таблетки 45 мг блістер №30
Гербаполь
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Басейна, 10
1.2 км
Біоциклін таблетки 45 мг блістер №30
Гербаполь
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Басейна, 10
1.2 км
Біоциклін таблетки 45 мг блістер №30
Гербаполь
517,02
Економія при броні: -47,83 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Басейна, 15
1.2 км
Біоциклін таблетки 45 мг блістер №30
Гербаполь
577,10 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 17
1.3 км
Біоциклін таблетки 45 мг блістер №30
Гербаполь
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 20
1.3 км
Біоциклін таблетки 45 мг блістер №30
Гербаполь
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хмельницького Богдана, 37
1.3 км
Біоциклін таблетки 45 мг блістер №30
Гербаполь
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Шевченка Тараса / Пирогова, 26/4
1.3 км
Біоциклін таблетки 45 мг блістер №30
Гербаполь
347,84
Економія при броні: -58,27 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Бульварно-Кудрявська, 7
1.3 км
Біоциклін таблетки 45 мг блістер №30
Гербаполь
522,03
Економія при броні: -47,43 грн