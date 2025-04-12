лікування пацієнтів із БА слід проводити згідно з рекомендаціями щодо терапії БА, стан хворого необхідно регулярно контролювати як клінічно, так і шляхом визначення показників функції зовнішнього дихання.

Підвищення частоти застосування короткодіючих інгаляційних β 2 -агоністів сигналізує про поступову втрату контролю за БА. У цих умовах терапію потрібно переглянути. Раптове та прогресуюче погіршення контролю БА є потенційно життєвонебезпечним станом, тому слід підвищувати дозу ГКС. У пацієнтів, які належать до групи ризику, потрібно проводити пікфлоуметрію.

Беклофорт Евохалер призначений не для купірування гострих нападів БА, а для довготривалого профілактичного лікування. Для полегшення стану при гострих астматичних нападах слід застосовувати швидко- та короткодіючі інгаляційні бронходилататори.

Необхідно правильно користуватися інгалятором для того, щоб забезпечити потрапляння препарату у бронхи.

Недостатня відповідь на лікування або тяжке загострення БА потребують підвищення дози препарату Беклофорт Евохалер та за необхідності — прийому системних ГКС та/чи антибіотиків за наявності інфекції.

При застосуванні інгаляційних ГКС, особливо у високих дозах та протягом тривалого часу, може виникнути системна дія, але значно менша, ніж при пероральних ГКС. Системна дія може проявлятися синдромом Кушинга, кушингоїдними ознаками, пригніченням надниркових залоз, затримкою росту в дітей та підлітків, зниженням мінералізації кісток, катарактою та глаукомою, а також рідше — рядом фізіологічних та поведінкових ефектів, включаючи психомоторну гіперреактивність, порушення сну, неспокій, депресію чи агресію (особливо у дітей). Тому важливо, щоб доза інгаляційних ГКС була знижена до мінімальної можливої, яка б підтримувала ефективний контроль за симптомами БА (див. ПОБІЧНІ РЕАКЦІЇ).

Рекомендується регулярно перевіряти ріст дітей, які отримують тривале лікування інгаляційними ГКС.

Існує індивідуальна підвищена чутливість до інгаляційних ГКС.

У зв’язку з можливістю пригнічення функції надниркових залоз переведення пацієнтів із пероральних ГКС на Беклофорт Евохалер потребує особливої уваги і постійного контролю за функцією надниркових залоз.

Процес переходу на Беклофорт Евохалер та припинення системної терапії мають бути поступовими, і пацієнт має бути попередженим про необхідність додаткового введення системного ГКС у стресовий період, наприклад при тяжкому астматичному нападі, тяжких інтеркурентних захворюваннях, хірургічних втручаннях, травмах.

Аналогічно заміна системної ГКС-терапії на інгаляційну інколи може демаскувати алергічні захворювання, такі як алергічний риніт або екзема, раніше контрольовані системним застосуванням ГКС. Ці алергічні прояви потребують лікування антигістамінними засобами та/чи топічними препаратами, у тому числі топічними ГКС.

Лікування препаратом Беклофорт Евохалер не можна припиняти раптово.

Як і при лікуванні іншими інгаляційними ГКС, з особливою обережністю Беклофорт Евохалер необхідно призначати хворим з активним та латентним туберкульозом легень.

Як і при лікуванні іншими інгаляційними препаратами, можливий розвиток парадоксального бронхоспазму зі швидко зростаючою задишкою після інгаляції. У цьому разі слід негайно застосовувати швидкодіючі інгаляційні бронходилататори, інгаляцію препарату Беклофорт Евохалер одразу припинити, проводити обстеження пацієнта та за необхідності призначати альтернативну терапію.

Порушення зору можливе при системному і місцевому застосуванні ГКС. Якщо пацієнт має такі симптоми, як порушення чіткості зору або інші порушення зору, його варто направити до офтальмолога для оцінки можливих причин, які можуть включати катаракту, глаукому чи такі рідкісні хвороби, як центральна серозна хоріоретинопатія, про виникнення яких повідомлялося після застосування системних і місцевих ГКС.

Хворих необхідно попередити, що препарат містить невелику кількість етанолу та гліцерину. У терапевтичних дозах кількість етанолу та гліцерину є надзвичайно малою і не становить ризику для пацієнтів.

Застосування у період вагітності чи годування грудьми

Вагітність. Існує недостатньо доказів щодо безпеки застосування беклометазону дипропіонату або пропеленту HFA-134a вагітними. У репродуктивних дослідженнях на тваринах із застосуванням беклометазону дипропіонату побічні реакції, властиві потужним ГКС, відзначали тільки при високих рівнях системного впливу; пряме вдихання забезпечує мінімальний системний вплив.

У дослідженнях впливу пропеленту HFA-134a на репродуктивну функцію і внутрішньоутробний розвиток у тварин не виявили клінічно значущих побічних реакцій.

Жодна з клінічно значущих побічних реакцій не була пов՚язана із застосуванням пропеленту HFA-134a. Таким чином, виникнення будь-яких побічних реакцій у людини малоймовірне. Прийом препаратів у період вагітності слід розглядати лише тоді, коли очікувана користь для матері переважає будь-який можливий ризик для плода.

Годування грудьми. Досліджень щодо виділення беклометазону дипропіонату в молоко у тварин не проводили. Доцільно припустити, що беклометазону дипропіонат екскретується в молоко, але при дозуванні, що використовується для прямого вдихання, існує низький потенціал для значних рівнів у грудному молоці. Беклометазону дипропіонат можна застосовувати у період годування грудьми лише тоді, коли очікувана користь для матері перевищує ризик для новонародженого/немовляти.

Здатність впливати на швидкість реакції при керуванні транспортними засобами або роботі з іншими механізмами. Беклофорт Евохалер не впливає чи зумовлює незначний вплив на здатність керувати транспортними засобами та працювати з іншими механізмами.

Діти. Не рекомендується застосовувати у дітей віком до 12 років.