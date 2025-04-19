Беклофорт™ Евохалер™ (Beclofort™ Evochaler™)
Дніпро (адресу не вказано)
Доступно в 158 аптеках у Дніпро
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Каменська, 40
0.6 км
Беклофорт Евохалер аерозоль для інгаляцій дозований 250 мкг/доза балон 200 доз №1
ГлаксоСмітКляйн Експорт
477,60 грн
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Каменська, 40-Д
0.6 км
Беклофорт Евохалер аерозоль для інгаляцій дозований 250 мкг/доза балон 200 доз №1
ГлаксоСмітКляйн Експорт
477,60 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Галицького Данила, 25
1.6 км
Беклофорт Евохалер аерозоль для інгаляцій дозований 250 мкг/доза балон 200 доз №1
ГлаксоСмітКляйн Експорт
477,60 грн
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Ближня, 31-Б
2.0 км
Беклофорт Евохалер аерозоль для інгаляцій дозований 250 мкг/доза балон 200 доз №1
ГлаксоСмітКляйн Експорт
497,20
Економія при броні: -36,30 грн
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Робоча, 152
3.3 км
Беклофорт Евохалер аерозоль для інгаляцій дозований 250 мкг/доза балон 200 доз №1
ГлаксоСмітКляйн Експорт
477,60 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Кондратюка Юрія, 11
3.3 км
Беклофорт Евохалер аерозоль для інгаляцій дозований 250 мкг/доза балон 200 доз №1
ГлаксоСмітКляйн Експорт
477,60 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 32-К
3.3 км
Беклофорт Евохалер аерозоль для інгаляцій дозований 250 мкг/доза балон 200 доз №1
ГлаксоСмітКляйн Експорт
477,60 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Робоча, 67
3.3 км
Беклофорт Евохалер аерозоль для інгаляцій дозований 250 мкг/доза балон 200 доз №1
ГлаксоСмітКляйн Експорт
477,60 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Робоча, 79-А
3.4 км
Беклофорт Евохалер аерозоль для інгаляцій дозований 250 мкг/доза балон 200 доз №1
ГлаксоСмітКляйн Експорт
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Робоча, 168
3.4 км
Беклофорт Евохалер аерозоль для інгаляцій дозований 250 мкг/доза балон 200 доз №1
ГлаксоСмітКляйн Експорт
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 36
3.4 км
Беклофорт Евохалер аерозоль для інгаляцій дозований 250 мкг/доза балон 200 доз №1
ГлаксоСмітКляйн Експорт
477,60 грн
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Набережна Заводська, 73-Д
3.5 км
Беклофорт Евохалер аерозоль для інгаляцій дозований 250 мкг/доза балон 200 доз №1
ГлаксоСмітКляйн Експорт
477,60 грн
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Робоча, 95
3.6 км
Беклофорт Евохалер аерозоль для інгаляцій дозований 250 мкг/доза балон 200 доз №1
ГлаксоСмітКляйн Експорт
477,60 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Дніпро, вул. Робоча, 178
3.6 км
Беклофорт Евохалер аерозоль для інгаляцій дозований 250 мкг/доза балон 200 доз №1
ГлаксоСмітКляйн Експорт
477,60 грн
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 18:00
Дніпро, вул. Кондратюка Юрія, 1
3.7 км
Беклофорт Евохалер аерозоль для інгаляцій дозований 250 мкг/доза балон 200 доз №1
ГлаксоСмітКляйн Експорт
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Кондратюка Юрія, 2
3.8 км
Беклофорт Евохалер аерозоль для інгаляцій дозований 250 мкг/доза балон 200 доз №1
ГлаксоСмітКляйн Експорт
477,60 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Метробудівська, 19
3.8 км
Беклофорт Евохалер аерозоль для інгаляцій дозований 250 мкг/доза балон 200 доз №1
ГлаксоСмітКляйн Експорт
477,60 грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Набережна Заводська, 99-А
3.9 км
Беклофорт Евохалер аерозоль для інгаляцій дозований 250 мкг/доза балон 200 доз №1
ГлаксоСмітКляйн Експорт
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Метробудівська, 12/5
4.0 км
Беклофорт Евохалер аерозоль для інгаляцій дозований 250 мкг/доза балон 200 доз №1
ГлаксоСмітКляйн Експорт
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Дніпро, вул. 128-ї Бригади Тероборони, 2-Б
4.2 км
Беклофорт Евохалер аерозоль для інгаляцій дозований 250 мкг/доза балон 200 доз №1
ГлаксоСмітКляйн Експорт
477,60 грн