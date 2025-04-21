Беклофорт™ Евохалер™ (Beclofort™ Evochaler™)
Вінниця (адресу не вказано)
Доступно в 64 аптеках у Вінниця
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:30
Вінниця, вул. Замостянська, 34-А
0.1 км
Беклофорт Евохалер аерозоль для інгаляцій дозований 250 мкг/доза балон 200 доз №1
ГлаксоСмітКляйн Експорт
477,60 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Вінниця, вул. Замостянська, 34-А
0.1 км
Беклофорт Евохалер аерозоль для інгаляцій дозований 250 мкг/доза балон 200 доз №1
ГлаксоСмітКляйн Експорт
477,60 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 35
0.2 км
Беклофорт Евохалер аерозоль для інгаляцій дозований 250 мкг/доза балон 200 доз №1
ГлаксоСмітКляйн Експорт
537,70
Економія при броні: -62,01 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Вінниця, просп. Коцюбинського, 35
0.2 км
Беклофорт Евохалер аерозоль для інгаляцій дозований 250 мкг/доза балон 200 доз №1
ГлаксоСмітКляйн Експорт
491,50
Економія при броні: -10,80 грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 31
0.2 км
Беклофорт Евохалер аерозоль для інгаляцій дозований 250 мкг/доза балон 200 доз №1
ГлаксоСмітКляйн Експорт
Ощад аптека
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 35
0.2 км
Беклофорт Евохалер аерозоль для інгаляцій дозований 250 мкг/доза балон 200 доз №1
ГлаксоСмітКляйн Експорт
477,60 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 37/28
0.2 км
Беклофорт Евохалер аерозоль для інгаляцій дозований 250 мкг/доза балон 200 доз №1
ГлаксоСмітКляйн Експорт
477,60 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 37/28
0.2 км
Беклофорт Евохалер аерозоль для інгаляцій дозований 250 мкг/доза балон 200 доз №1
ГлаксоСмітКляйн Експорт
477,60 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 56/27
0.3 км
Беклофорт Евохалер аерозоль для інгаляцій дозований 250 мкг/доза балон 200 доз №1
ГлаксоСмітКляйн Експорт
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 56/27
0.3 км
Беклофорт Евохалер аерозоль для інгаляцій дозований 250 мкг/доза балон 200 доз №1
ГлаксоСмітКляйн Експорт
529,87
Економія при броні: -54,18 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Тимирязева, 19/48
0.3 км
Беклофорт Евохалер аерозоль для інгаляцій дозований 250 мкг/доза балон 200 доз №1
ГлаксоСмітКляйн Експорт
491,50
Економія при броні: -10,80 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 70
0.4 км
Беклофорт Евохалер аерозоль для інгаляцій дозований 250 мкг/доза балон 200 доз №1
ГлаксоСмітКляйн Експорт
477,60 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 11-А
0.5 км
Беклофорт Евохалер аерозоль для інгаляцій дозований 250 мкг/доза балон 200 доз №1
ГлаксоСмітКляйн Експорт
477,60 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Пікуса Євгенія, 9/12
0.8 км
Беклофорт Евохалер аерозоль для інгаляцій дозований 250 мкг/доза балон 200 доз №1
ГлаксоСмітКляйн Експорт
477,60 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 5
0.9 км
Беклофорт Евохалер аерозоль для інгаляцій дозований 250 мкг/доза балон 200 доз №1
ГлаксоСмітКляйн Експорт
477,60 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Вінниця, просп. Коцюбинського, 5
0.9 км
Беклофорт Евохалер аерозоль для інгаляцій дозований 250 мкг/доза балон 200 доз №1
ГлаксоСмітКляйн Експорт
477,60 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 4
0.9 км
Беклофорт Евохалер аерозоль для інгаляцій дозований 250 мкг/доза балон 200 доз №1
ГлаксоСмітКляйн Експорт
477,60 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, вул. Замостянська, 12
1.0 км
Беклофорт Евохалер аерозоль для інгаляцій дозований 250 мкг/доза балон 200 доз №1
ГлаксоСмітКляйн Експорт
477,60 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Вінниця, просп. Коцюбинського, 4
1.0 км
Беклофорт Евохалер аерозоль для інгаляцій дозований 250 мкг/доза балон 200 доз №1
ГлаксоСмітКляйн Експорт
499,10
Економія при броні: -18,40 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вінниця, пл. Привокзальна, 1
1.1 км
Беклофорт Евохалер аерозоль для інгаляцій дозований 250 мкг/доза балон 200 доз №1
ГлаксоСмітКляйн Експорт
477,60 грн