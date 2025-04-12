У період вагітності препарат можна застосовувати тільки тоді, коли очікувана користь для матері перевищує потенційний ризик для плода.

Невідомо, чи виділяється гліцерин у грудне молоко, тому препарат лікар може призначати тільки тоді, коли очікувана користь для матері перевищує потенційний ризик для дитини.