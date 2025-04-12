Гліцеринові Супозиторії "Фарміна" (Suppositories Glycerinum "Farmina")
Гліцеринові Супозиторії "Фарміна" інструкція із застосування
Склад
діюча речовина: glycerol;
1 супозиторій містить гліцерину 86% 0,75 г або 1,5 г;
допоміжні речовини: кислота стеаринова, натрію карбонат безводний.
Лікарська форма
Супозиторії.
Основні фізико-хімічні властивості: білі або практично білі, напівпрозорі, гігроскопічні супозиторії.
Фармакотерапевтична група
Проносні засоби. Гліцерол. Код АТХ А06АХ01.
Фармакологічні властивості
Фармакодинаміка.
У чистому вигляді гліцерин має подразнювальну дію, яка зникає при додаванні води (до 30–50%), вазеліну, ланоліну. При введенні у пряму кишку супозиторії чинять легку подразнювальну дію на слизову оболонку і рефлекторним шляхом стимулюють дефекацію. При застосуванні у вигляді ректальних супозиторіїв полегшує виведення калових мас.
Показання
Запори різної етіології (коли застосування пероральних препаратів неможливе).
Протипоказання
Підвищена чутливість до компонентів препарату. Кишкова непрохідність, ниркова недостатність, апендицит, кровотечі, діарея, геморой в стадії загострення, тріщини заднього проходу, запальні захворювання, пухлини прямої кишки, недіагностований біль у животі.
Особливі заходи безпеки.
Не рекомендується застосовувати супозиторії курсом лікування більше 1 тижня.
З обережністю застосовувати при порушенні функції нирок, алергії, нудоті, блюванні.
Перед та після застосуванням супозиторіїв слід ретельно вимити руки.
Взаємодія з іншими лікарськими засобами та інші види взаємодій
Cупозиторії з гліцерином можуть послабити дію інших ліків, які застосовуються ректально. Необхідно дотримуватись кількагодинного інтервалу.
Застосування у період вагітності або годування груддю
У період вагітності препарат можна застосовувати тільки тоді, коли очікувана користь для матері перевищує потенційний ризик для плода.
Невідомо, чи виділяється гліцерин у грудне молоко, тому препарат лікар може призначати тільки тоді, коли очікувана користь для матері перевищує потенційний ризик для дитини.
Здатність впливати на швидкість реакції при керуванні автотранспортом або іншими механізмами
Не впливає.
Спосіб застосування та дози
Застосовують по 1 супозиторію 1 раз на добу через 15–20 хв після сніданку.
Супозиторій вводять у пряму кишку і тримають там протягом не менше 5 хв, якщо не відбувається випорожнення раніше. Залишки супозиторіїв виводяться з організму разом із каловими масами. За необхідності дозу можна збільшити до 2 супозиторіїв на добу.
Дорослим і дітям віком від 5 років призначають по 1 супозиторію (що містить 1,5 г гліцерину) 1 раз на добу. Дітям до 5 років–1 супозиторій (що містить 0,75 г гліцерину) 1 раз на добу.
Діти
Немає обмежень.
Передозування
У разі передозування можливе часте випорожнення кишечника, рідкий кал. Це явище минає само собою після відміни препарату.
Побічні реакції
Можливі алергічні реакції; біль, нудота, блювання, шлунково-кишкова кровотеча.
При тривалому застосуванні спостерігалися подразнення і неприємні відчуття в прямій кишці; іноді катаральний проктит.
Термін придатності
2 роки.
Умови зберігання
Зберігати при температурі не вище 25 °С. Зберігати в недоступному для дітей місці.
Упаковка
По 5 супозиторіїв у блістері; по 1 або 2 блістери в картонній коробці.
Категорія відпуску
Без рецепта.
Виробник
Фарміна Лтд.
Місцезнаходження виробника та адреса місця провадження його діяльності
Вул. Ліпска, 44, 30–721 Краків, Польща.