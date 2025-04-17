Гліцеринові Супозиторії "Фарміна" (Suppositories Glycerinum "Farmina")
Київ (адресу не вказано)
Доступно в 624 аптеках у Київ
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Софіївська, 1/2
0.1 км
Гліцеринові Супозиторії "Фарміна" супозиторії 0.75 г блістер №5
Фарміна Лтд
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 10:00
Київ, пл. Незалежності, 1
0.1 км
Гліцеринові Супозиторії "Фарміна" супозиторії 0.75 г блістер №5
Фарміна Лтд
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 22
0.1 км
Гліцеринові Супозиторії "Фарміна" супозиторії 0.75 г блістер №5
Фарміна Лтд
Гліцеринові Супозиторії "Фарміна" супозиторії 1.5 г блістер №5
Фарміна Лтд
Гліцеринові Супозиторії "Фарміна" супозиторії 1.5 г блістер №10
Фарміна Лтд
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 13
0.2 км
Гліцеринові Супозиторії "Фарміна" супозиторії 0.75 г блістер №5
Фарміна Лтд
Гліцеринові Супозиторії "Фарміна" супозиторії 1.5 г блістер №5
Фарміна Лтд
Гліцеринові Супозиторії "Фарміна" супозиторії 1.5 г блістер №10
Фарміна Лтд
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, пл. Незалежності, 1
0.3 км
Гліцеринові Супозиторії "Фарміна" супозиторії 1.5 г блістер №10
Фарміна Лтд
127,20
Економія при броні: -36,30 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 21
0.5 км
Гліцеринові Супозиторії "Фарміна" супозиторії 1.5 г блістер №10
Фарміна Лтд
127,20
Економія при броні: -36,30 грн
Фармація
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Велика Житомирська, 8/14
0.7 км
Гліцеринові Супозиторії "Фарміна" супозиторії 0.75 г блістер №5
Фарміна Лтд
76,10
Економія при броні: -6,58 грн
Гліцеринові Супозиторії "Фарміна" супозиторії 1.5 г блістер №5
Фарміна Лтд
95,90
Економія при броні: -20,59 грн
Гліцеринові Супозиторії "Фарміна" супозиторії 1.5 г блістер №10
Фарміна Лтд
118,00
Економія при броні: -25,31 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Володимирська, 42
0.7 км
Гліцеринові Супозиторії "Фарміна" супозиторії 0.75 г блістер №5
Фарміна Лтд
Фармація
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Володимирська, 51/53
0.8 км
Гліцеринові Супозиторії "Фарміна" супозиторії 1.5 г блістер №5
Фарміна Лтд
91,70
Економія при броні: -19,69 грн
Гліцеринові Супозиторії "Фарміна" супозиторії 1.5 г блістер №10
Фарміна Лтд
109,30
Економія при броні: -16,61 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Київ, перех. Ярославів Вал / Стрілецька, 20/15
0.9 км
Гліцеринові Супозиторії "Фарміна" супозиторії 0.75 г блістер №5
Фарміна Лтд
83,72
Економія при броні: -18,55 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється за 27 хв
Київ, перех. Шевченко Тараса / Хрещатик, 2/54
0.9 км
Гліцеринові Супозиторії "Фарміна" супозиторії 0.75 г блістер №5
Фарміна Лтд
Гліцеринові Супозиторії "Фарміна" супозиторії 1.5 г блістер №5
Фарміна Лтд
Гліцеринові Супозиторії "Фарміна" супозиторії 1.5 г блістер №10
Фарміна Лтд
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Хмельницького Богдана / Франко Івана, 31/27
1.1 км
Гліцеринові Супозиторії "Фарміна" супозиторії 0.75 г блістер №5
Фарміна Лтд
Гліцеринові Супозиторії "Фарміна" супозиторії 1.5 г блістер №5
Фарміна Лтд
Фармація
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хмельницького Богдана, 42
1.1 км
Гліцеринові Супозиторії "Фарміна" супозиторії 0.75 г блістер №5
Фарміна Лтд
83,70
Економія при броні: -17,94 грн
Гліцеринові Супозиторії "Фарміна" супозиторії 1.5 г блістер №5
Фарміна Лтд
91,70
Економія при броні: -19,69 грн
Гліцеринові Супозиторії "Фарміна" супозиторії 1.5 г блістер №10
Фарміна Лтд
109,30
Економія при броні: -16,61 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Сагайдачного Петра, 29
1.1 км
Гліцеринові Супозиторії "Фарміна" супозиторії 0.75 г блістер №5
Фарміна Лтд
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Басейна, 10
1.2 км
Гліцеринові Супозиторії "Фарміна" супозиторії 0.75 г блістер №5
Фарміна Лтд
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Басейна, 10
1.2 км
Гліцеринові Супозиторії "Фарміна" супозиторії 0.75 г блістер №5
Фарміна Лтд
85,17
Економія при броні: -24,49 грн
Гліцеринові Супозиторії "Фарміна" супозиторії 1.5 г блістер №5
Фарміна Лтд
92,43
Економія при броні: -9,97 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Басейна, 15
1.2 км
Гліцеринові Супозиторії "Фарміна" супозиторії 1.5 г блістер №5
Фарміна Лтд
103,30
Економія при броні: -32,90 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Шевченка Тараса / Пирогова, 26/4
1.3 км
Гліцеринові Супозиторії "Фарміна" супозиторії 0.75 г блістер №5
Фарміна Лтд
84,30
Економія при броні: -18,80 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Бульварно-Кудрявська, 7
1.3 км
Гліцеринові Супозиторії "Фарміна" супозиторії 0.75 г блістер №5
Фарміна Лтд
82,37
Економія при броні: -23,91 грн
Біла ромашка
Відчинено
Зачиняється за 27 хв
Київ, пл. Спортивна, 1-А
1.4 км
Гліцеринові Супозиторії "Фарміна" супозиторії 0.75 г блістер №5
Фарміна Лтд
93,43
Економія при броні: -2,80 грн
Гліцеринові Супозиторії "Фарміна" супозиторії 1.5 г блістер №10
Фарміна Лтд
122,34
Економія при броні: -3,67 грн