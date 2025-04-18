Гліцеринові Супозиторії "Фарміна" (Suppositories Glycerinum "Farmina")
Харків (адресу не вказано)
Доступно в 336 аптеках у Харків
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, просп. Героїв Харкова, 51
0.3 км
Гліцеринові Супозиторії "Фарміна" супозиторії 0.75 г блістер №5
Фарміна Лтд
Гліцеринові Супозиторії "Фарміна" супозиторії 1.5 г блістер №5
Фарміна Лтд
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Харків, вул. Руставелі Шота, 10
0.7 км
Гліцеринові Супозиторії "Фарміна" супозиторії 1.5 г блістер №5
Фарміна Лтд
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 42
0.8 км
Гліцеринові Супозиторії "Фарміна" супозиторії 0.75 г блістер №5
Фарміна Лтд
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 40
0.8 км
Гліцеринові Супозиторії "Фарміна" супозиторії 0.75 г блістер №5
Фарміна Лтд
82,36
Економія при броні: -13,56 грн
Гліцеринові Супозиторії "Фарміна" супозиторії 1.5 г блістер №5
Фарміна Лтд
89,29
Економія при броні: -3,42 грн
Гліцеринові Супозиторії "Фарміна" супозиторії 1.5 г блістер №10
Фарміна Лтд
124,70 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 2-А
0.8 км
Гліцеринові Супозиторії "Фарміна" супозиторії 1.5 г блістер №5
Фарміна Лтд
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 20
0.9 км
Гліцеринові Супозиторії "Фарміна" супозиторії 0.75 г блістер №5
Фарміна Лтд
Гліцеринові Супозиторії "Фарміна" супозиторії 1.5 г блістер №5
Фарміна Лтд
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Харків, вул. Дарвіна, 1
0.9 км
Гліцеринові Супозиторії "Фарміна" супозиторії 0.75 г блістер №5
Фарміна Лтд
Гліцеринові Супозиторії "Фарміна" супозиторії 1.5 г блістер №5
Фарміна Лтд
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 10
0.9 км
Гліцеринові Супозиторії "Фарміна" супозиторії 0.75 г блістер №5
Фарміна Лтд
84,27
Економія при броні: -21,55 грн
Гліцеринові Супозиторії "Фарміна" супозиторії 1.5 г блістер №10
Фарміна Лтд
124,70 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Чернишевська, 1
0.9 км
Гліцеринові Супозиторії "Фарміна" супозиторії 1.5 г блістер №10
Фарміна Лтд
124,80
Економія при броні: -32,80 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Героїв Харкова, 99
0.9 км
Гліцеринові Супозиторії "Фарміна" супозиторії 0.75 г блістер №5
Фарміна Лтд
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 41
0.9 км
Гліцеринові Супозиторії "Фарміна" супозиторії 1.5 г блістер №10
Фарміна Лтд
124,80
Економія при броні: -32,80 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 17:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 41
0.9 км
Гліцеринові Супозиторії "Фарміна" супозиторії 1.5 г блістер №5
Фарміна Лтд
Перша аптека
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Конституції, 20
1.0 км
Гліцеринові Супозиторії "Фарміна" супозиторії 0.75 г блістер №5
Фарміна Лтд
Гліцеринові Супозиторії "Фарміна" супозиторії 1.5 г блістер №5
Фарміна Лтд
Перша аптека
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, пл. Конституції, 20
1.0 км
Гліцеринові Супозиторії "Фарміна" супозиторії 0.75 г блістер №5
Фарміна Лтд
Гліцеринові Супозиторії "Фарміна" супозиторії 1.5 г блістер №5
Фарміна Лтд
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Конституції, 1
1.1 км
Гліцеринові Супозиторії "Фарміна" супозиторії 1.5 г блістер №5
Фарміна Лтд
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Конституції, 1
1.1 км
Гліцеринові Супозиторії "Фарміна" супозиторії 1.5 г блістер №10
Фарміна Лтд
124,80
Економія при броні: -32,80 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Харків, вул. Молочна, 6
1.1 км
Гліцеринові Супозиторії "Фарміна" супозиторії 0.75 г блістер №5
Фарміна Лтд
Гліцеринові Супозиторії "Фарміна" супозиторії 1.5 г блістер №5
Фарміна Лтд
Аптека низькі ціни №1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Малом'ясницька, 9/11
1.1 км
Гліцеринові Супозиторії "Фарміна" супозиторії 1.5 г блістер №5
Фарміна Лтд
Економна аптека
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Харків, пл. Захисників України, 7/8
1.1 км
Гліцеринові Супозиторії "Фарміна" супозиторії 0.75 г блістер №5
Фарміна Лтд
Гліцеринові Супозиторії "Фарміна" супозиторії 1.5 г блістер №5
Фарміна Лтд
Гліцеринові Супозиторії "Фарміна" супозиторії 1.5 г блістер №10
Фарміна Лтд
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Захисників України, 7/8
1.1 км
Гліцеринові Супозиторії "Фарміна" супозиторії 0.75 г блістер №5
Фарміна Лтд
82,51
Економія при броні: -18,16 грн
Гліцеринові Супозиторії "Фарміна" супозиторії 1.5 г блістер №10
Фарміна Лтд
124,70 грн