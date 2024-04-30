ГЛІЦЕРОЛ (GLYCEROLUM)

M m = 92,1 Да. Точка плавлення - 18,2 °С; точка кипіння - 290 °С; рКа = 14,4. Прозора, безбарвна, дуже гігроскопічна сиропоподібна рідина без запаху, з солодким смаком, нейтральною реакцією. Змішується у всіх пропорціях з водою і етанолом, етилацетатом (1:11), дуже погано - з етиловим ефіром (1:500), не змішується з бензолом, хлороформом і маслами.