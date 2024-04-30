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Активні речовини — “Г”ГЛІЦЕРОЛ (GLYCEROLUM)

ГЛІЦЕРОЛ (GLYCEROLUM) Діюча речовина

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Знайдено: 21 препарат
Гліцеринові Супозиторії "Фарміна" супозиторії, 0,75 г, блістер, у картонній коробці, у карт. коробці, № 5; Фарміна Лтд
Гліцеринові Супозиторії "Фарміна" Супозиторії, 0,75 г, блістер, у картонній коробці, у карт. коробці, № 5 Фарміна Лтд
В 919 аптеках
від 47,50 грн
Ціни в аптеках
Гліцеринові Супозиторії "Фарміна" супозиторії, 1,5 г, блістер, у картонній коробці, у карт. коробці, № 5; Фарміна Лтд
Гліцеринові Супозиторії "Фарміна" Супозиторії, 1,5 г, блістер, у картонній коробці, у карт. коробці, № 5 Фарміна Лтд
В 625 аптеках
від 30,00 грн
Ціни в аптеках
Гліцерин рідина, 85 %, флакон, 25 г, № 1; Віола
Гліцерин Рідина, 85 %, флакон, 25 г, № 1 Віола
В 580 аптеках
від 25,50 грн
Ціни в аптеках
Гліцерин розчин нашкірний, 85 %, флакон, 25 г, № 1; Галичфарм
Гліцерин Розчин нашкірний, 85 %, флакон, 25 г, № 1 Галичфарм
В 428 аптеках
від 23,00 грн
Ціни в аптеках
Гліцеринові мікроклізми Гліцик для малюків розчин ректальний, 1,8 г, аплікатор, 2.5 мл, № 4; Купфер Біотех
Гліцеринові мікроклізми Гліцик для малюків Розчин ректальний, 1,8 г, аплікатор, 2.5 мл, № 4 Купфер Біотех
В 380 аптеках
від 116,52 грн
Ціни в аптеках
Гліцерин рідина, 85 %, флакон, 50 г, № 1; Віола
Гліцерин Рідина, 85 %, флакон, 50 г, № 1 Віола
В 225 аптеках
від 52,70 грн
Ціни в аптеках
Гліцеринові Супозиторії "Фарміна" супозиторії, 1,5 г, блістер, у картонній коробці, у карт. коробці, № 10; Фарміна Лтд
Гліцеринові Супозиторії "Фарміна" Супозиторії, 1,5 г, блістер, у картонній коробці, у карт. коробці, № 10 Фарміна Лтд
В 199 аптеках
від 82,82 грн
Ціни в аптеках
Гліцеринові супозиторії Гліцик для малюків супозиторії ректальні, 0,6 г, стрип, № 5; Купфер Біотех
Гліцеринові супозиторії Гліцик для малюків Супозиторії ректальні, 0,6 г, стрип, № 5 Купфер Біотех
В 174 аптеках
від 90,17 грн
Ціни в аптеках
Гліцеринові супозиторії супозиторії, 2,63 г, стрип, № 10; КОРПОРАЦІЯ ЗДОРОВ'Я
Гліцеринові супозиторії Супозиторії, 2,63 г, стрип, № 10 КОРПОРАЦІЯ ЗДОРОВ'Я
В 135 аптеках
від 65,41 грн
Ціни в аптеках
Гліцерин розчин для зовнішнього застосування, 85 %, флакон, 25 г, № 1; Фітофарм
Гліцерин Розчин для зовнішнього застосування, 85 %, флакон, 25 г, № 1 Фітофарм
В 58 аптеках
від 26,00 грн
Ціни в аптеках
Гліцеринові супозиторії супозиторії, 0,88 г, стрип, № 10; КОРПОРАЦІЯ ЗДОРОВ'Я
Гліцеринові супозиторії Супозиторії, 0,88 г, стрип, № 10 КОРПОРАЦІЯ ЗДОРОВ'Я
В 25 аптеках
від 79,15 грн
Ціни в аптеках
Гліцерин розчин для зовнішнього застосування, 85 %, флакон, 25 г, № 1; ДЕЗМП
Гліцерин Розчин для зовнішнього застосування, 85 %, флакон, 25 г, № 1 ДЕЗМП
В 11 аптеках
від 15,00 грн
Ціни в аптеках
Гліцерин рідина, 85 %, флакон, 25 г, тм а+, тм а+, № 1; Віола
Гліцерин Рідина, 85 %, флакон, 25 г, тм а+, тм а+, № 1 Віола
В 3 аптеках інших міст
від 28,50 грн
Ціни в інших містах
Гліцеринові мікроклізми для дорослих адюлакс розчин ректальний, 6,14 мл, аплікатор, 7.5 мл, № 4; Касен Рекордаті
Гліцеринові мікроклізми для дорослих адюлакс Розчин ректальний, 6,14 мл, аплікатор, 7.5 мл, № 4 Касен Рекордаті
Немає в наявності
Гліцеринові мікроклізми для дітей пейдолакс розчин ректальний, 3,28 мл, аплікатор, 4 мл, № 4; Касен Рекордаті
Гліцеринові мікроклізми для дітей пейдолакс Розчин ректальний, 3,28 мл, аплікатор, 4 мл, № 4 Касен Рекордаті
Немає в наявності
Гліцеринові супозиторії для дітей супозиторії ректальні, 1405 мг, стрип, № 12; Купфер Біотех
Гліцеринові супозиторії для дітей Супозиторії ректальні, 1405 мг, стрип, № 12 Купфер Біотех
Немає в наявності
Гліцеринові супозиторії для дорослих супозиторії ректальні, 2100 мг, стрип, № 12; Купфер Біотех
Гліцеринові супозиторії для дорослих Супозиторії ректальні, 2100 мг, стрип, № 12 Купфер Біотех
Немає в наявності
Гліцерол Євро супозиторії ректальні, 1000 мг, блістер, № 12; Euro Lifecare
Гліцерол Євро Супозиторії ректальні, 1000 мг, блістер, № 12 Euro Lifecare
Немає в наявності
Гліцерол Євро супозиторії ректальні, 2000 мг, блістер, № 12; Euro Lifecare
Гліцерол Євро Супозиторії ректальні, 2000 мг, блістер, № 12 Euro Lifecare
Немає в наявності
Гліцеринові супозиторії супозиторії, 2,63 г, стрип, тм solution pharm, тм solution pharm, № 5; КОРПОРАЦІЯ ЗДОРОВ'Я
Гліцеринові супозиторії Супозиторії, 2,63 г, стрип, тм solution pharm, тм solution pharm, № 5 КОРПОРАЦІЯ ЗДОРОВ'Я
Немає в наявності
Гліцерин рідина, 85 %, флакон, 25 г, тм ронфарм, тм ронфарм, № 1; Віола
Гліцерин Рідина, 85 %, флакон, 25 г, тм ронфарм, тм ронфарм, № 1 Віола
Немає в наявності
Mm = 92,1 Да. Точка плавлення - 18,2 °С; точка кипіння - 290 °С; рКа = 14,4. Прозора, безбарвна, дуже гігроскопічна сиропоподібна рідина без запаху, з солодким смаком, нейтральною реакцією. Змішується у всіх пропорціях з водою і етанолом, етилацетатом (1:11), дуже погано - з етиловим ефіром (1:500), не змішується з бензолом, хлороформом і маслами.
ГЛІЦЕРОЛ (GLYCEROLUM)
CAS №: 56-81-5 C3H8O3
USPDDN, HSDB, RTECS, MESH: гліцерин; 1,2,3-пропантриол.
HSDB, RTECS: тригідроксипропан; 1,2,3-тригідроксипропан.

виявляє пом’якшувальну дію на шкіру; застосовується як розчинник для борної кислоти, бури, протарголу, таніну; майже не проникає крізь шкіру, але добре проникає крізь слизові оболонки.

пом’якшення шкіри та обробка слизових оболонок; як основа для виготовлення лініментів та мазей.

зовнішньо обробляти шкіру та слизові оболонки, робити аплікації 30% р-ном на суху шкіру (розводити водою у співвідношенні 1:3).

гіперчутливість до препарату; наявність пошкоджень на шкірі (тріщини, відкриті рани).

не виявлені.