ГЛІЦЕРОЛ (GLYCEROLUM) Діюча речовина
від 25,50 грн
від 23,00 грн
Гліцеринові мікроклізми Гліцик для малюків Розчин ректальний, 1,8 г, аплікатор, 2.5 мл, № 4 Купфер Біотех
від 116,52 грн
від 52,70 грн
Гліцеринові супозиторії Гліцик для малюків Супозиторії ректальні, 0,6 г, стрип, № 5 Купфер Біотех
від 90,17 грн
Гліцеринові супозиторії Супозиторії, 2,63 г, стрип, № 10 КОРПОРАЦІЯ ЗДОРОВ'Я
від 65,41 грн
від 26,00 грн
Гліцеринові супозиторії Супозиторії, 0,88 г, стрип, № 10 КОРПОРАЦІЯ ЗДОРОВ'Я
від 79,15 грн
від 15,00 грн
від 28,50 грн
Гліцеринові мікроклізми для дорослих адюлакс Розчин ректальний, 6,14 мл, аплікатор, 7.5 мл, № 4 Касен Рекордаті
Немає в наявності
Гліцеринові мікроклізми для дітей пейдолакс Розчин ректальний, 3,28 мл, аплікатор, 4 мл, № 4 Касен Рекордаті
Немає в наявності
Гліцеринові супозиторії для дітей Супозиторії ректальні, 1405 мг, стрип, № 12 Купфер Біотех
Немає в наявності
Гліцеринові супозиторії для дорослих Супозиторії ректальні, 2100 мг, стрип, № 12 Купфер Біотех
Немає в наявності
Гліцеринові супозиторії Супозиторії, 2,63 г, стрип, тм solution pharm, тм solution pharm, № 5 КОРПОРАЦІЯ ЗДОРОВ'Я
Немає в наявності
Mm = 92,1 Да. Точка плавлення - 18,2 °С; точка кипіння - 290 °С; рКа = 14,4. Прозора, безбарвна, дуже гігроскопічна сиропоподібна рідина без запаху, з солодким смаком, нейтральною реакцією. Змішується у всіх пропорціях з водою і етанолом, етилацетатом (1:11), дуже погано - з етиловим ефіром (1:500), не змішується з бензолом, хлороформом і маслами.
CAS №: 56-81-5 C3H8O3
USPDDN, HSDB, RTECS, MESH: гліцерин; 1,2,3-пропантриол.
HSDB, RTECS: тригідроксипропан; 1,2,3-тригідроксипропан.
HSDB, RTECS: тригідроксипропан; 1,2,3-тригідроксипропан.
виявляє пом’якшувальну дію на шкіру; застосовується як розчинник для борної кислоти, бури, протарголу, таніну; майже не проникає крізь шкіру, але добре проникає крізь слизові оболонки.
пом’якшення шкіри та обробка слизових оболонок; як основа для виготовлення лініментів та мазей.
зовнішньо обробляти шкіру та слизові оболонки, робити аплікації 30% р-ном на суху шкіру (розводити водою у співвідношенні 1:3).
гіперчутливість до препарату; наявність пошкоджень на шкірі (тріщини, відкриті рани).
не виявлені.