Гліцеринові Супозиторії "Фарміна" (Suppositories Glycerinum "Farmina")
Чернігів (адресу не вказано)
Доступно в 52 аптеках у Чернігів
Аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 45
0.1 км
Гліцеринові Супозиторії "Фарміна" супозиторії 0.75 г блістер №5
Фарміна Лтд
95,40
Економія при броні: -28,50 грн
Гліцеринові Супозиторії "Фарміна" супозиторії 1.5 г блістер №10
Фарміна Лтд
124,70 грн
Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється о 10:00
Чернігів, просп. Миру, 49
0.2 км
Гліцеринові Супозиторії "Фарміна" супозиторії 0.75 г блістер №5
Фарміна Лтд
95,64
Економія при броні: -2,87 грн
Гліцеринові Супозиторії "Фарміна" супозиторії 1.5 г блістер №10
Фарміна Лтд
124,76
Економія при броні: -3,74 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 35
0.2 км
Гліцеринові Супозиторії "Фарміна" супозиторії 0.75 г блістер №5
Фарміна Лтд
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. П'ятницька, 50
0.3 км
Гліцеринові Супозиторії "Фарміна" супозиторії 1.5 г блістер №10
Фарміна Лтд
62,35
Економія при броні: -18,60 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 32
0.3 км
Гліцеринові Супозиторії "Фарміна" супозиторії 1.5 г блістер №10
Фарміна Лтд
124,70 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 35
0.3 км
Гліцеринові Супозиторії "Фарміна" супозиторії 0.75 г блістер №5
Фарміна Лтд
86,01
Економія при броні: -26,49 грн
Гліцеринові Супозиторії "Фарміна" супозиторії 1.5 г блістер №10
Фарміна Лтд
124,70 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. Реміснича, 57
0.4 км
Гліцеринові Супозиторії "Фарміна" супозиторії 1.5 г блістер №5
Фарміна Лтд
101,30
Економія при броні: -30,90 грн
Гліцеринові Супозиторії "Фарміна" супозиторії 1.5 г блістер №10
Фарміна Лтд
124,70 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 35
0.4 км
Гліцеринові Супозиторії "Фарміна" супозиторії 0.75 г блістер №5
Фарміна Лтд
Гліцеринові Супозиторії "Фарміна" супозиторії 1.5 г блістер №5
Фарміна Лтд
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Чернігів, вул. Реміснича, 53
0.4 км
Гліцеринові Супозиторії "Фарміна" супозиторії 1.5 г блістер №5
Фарміна Лтд
93,61
Економія при броні: -23,40 грн
Гліцеринові Супозиторії "Фарміна" супозиторії 0.75 г блістер №5
Фарміна Лтд
99,39
Економія при броні: -6,07 грн
Гліцеринові Супозиторії "Фарміна" супозиторії 1.5 г блістер №10
Фарміна Лтд
124,70 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 28
0.4 км
Гліцеринові Супозиторії "Фарміна" супозиторії 0.75 г блістер №5
Фарміна Лтд
Гліцеринові Супозиторії "Фарміна" супозиторії 1.5 г блістер №5
Фарміна Лтд
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 50
0.5 км
Гліцеринові Супозиторії "Фарміна" супозиторії 1.5 г блістер №10
Фарміна Лтд
124,70 грн
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 90
0.5 км
Гліцеринові Супозиторії "Фарміна" супозиторії 0.75 г блістер №5
Фарміна Лтд
Гліцеринові Супозиторії "Фарміна" супозиторії 1.5 г блістер №10
Фарміна Лтд
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Чернігів, просп. Перемоги, 82
0.5 км
Гліцеринові Супозиторії "Фарміна" супозиторії 0.75 г блістер №5
Фарміна Лтд
82,94
Економія при броні: -23,42 грн
Гліцеринові Супозиторії "Фарміна" супозиторії 1.5 г блістер №5
Фарміна Лтд
92,29
Економія при броні: -17,67 грн
Гліцеринові Супозиторії "Фарміна" супозиторії 1.5 г блістер №10
Фарміна Лтд
124,70 грн
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 82
0.5 км
Гліцеринові Супозиторії "Фарміна" супозиторії 1.5 г блістер №10
Фарміна Лтд
124,70 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 82
0.5 км
Гліцеринові Супозиторії "Фарміна" супозиторії 0.75 г блістер №5
Фарміна Лтд
Гліцеринові Супозиторії "Фарміна" супозиторії 1.5 г блістер №5
Фарміна Лтд
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 93
0.6 км
Гліцеринові Супозиторії "Фарміна" супозиторії 0.75 г блістер №5
Фарміна Лтд
83,66
Економія при броні: -24,10 грн
Гліцеринові Супозиторії "Фарміна" супозиторії 1.5 г блістер №5
Фарміна Лтд
90,79
Економія при броні: -20,56 грн
Гліцеринові Супозиторії "Фарміна" супозиторії 1.5 г блістер №10
Фарміна Лтд
124,70 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 91
0.6 км
Гліцеринові Супозиторії "Фарміна" супозиторії 0.75 г блістер №5
Фарміна Лтд
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 73
0.6 км
Гліцеринові Супозиторії "Фарміна" супозиторії 0.75 г блістер №5
Фарміна Лтд
83,61
Економія при броні: -24,06 грн
Гліцеринові Супозиторії "Фарміна" супозиторії 1.5 г блістер №10
Фарміна Лтд
124,70 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. Мстиславська, 20
0.7 км
Гліцеринові Супозиторії "Фарміна" супозиторії 0.75 г блістер №5
Фарміна Лтд
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 71
0.7 км
Гліцеринові Супозиторії "Фарміна" супозиторії 1.5 г блістер №10
Фарміна Лтд
124,70 грн