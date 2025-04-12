Фармакодинаміка.

Кардіо- та ендотелійпротективний метаболічний засіб з антигіпертензивними та адаптогенними властивостями. Препарат знижує ішемію міокарда, поліпшує коронарний кровообіг, нормалізує функціональний стан ендотелію коронарних та периферичних судин, володіє антигіпоксичними, мембраностабілізуючими, антиоксидантними та антирадикальними властивостями. При артеріальній гіпертензії сприяє нормалізації артеріального тиску і зменшує загальний периферичний опір судин. Антигіпертензивна дія препарату реалізується завдяки властивостям аргініну як донора оксиду азоту посилювати ендотелійзалежну вазодилатацію, а також завдяки здатності даної амінокислоти регулювати рівень артеріального тиску і підтримувати осмолярність рідких середовищ організму та об’єму крові, включаючись у синтез пептидергічного гормону — аргінінвазопресину. Метаболічна кардіозахисна дія препарату зумовлена здатністю аргініну, аспарагінату і сукцинату активувати процеси енергозабезпечення серцевого м’яза, відновлювати енергетичний потенціал у клітинах, нормалізувати кислотно-лужний баланс та проміжний обмін, а також обмін протеїнів у міокарді, стимулювати синтез амінокислот, аміносахарину та нуклеотидів.

Аспарагінат є внутрішньоклітинним переносником іонів К+ і Mg2+. Завдяки калію та магнію аспарагінату усувається електролітний дисбаланс в організмі, поліпшується коронарний кровообіг. Іони Мg2+ активують Na+-K+-АТФазу, у зв’язку з чим знижується внутрішньоклітинна концентрація іонів Na+ і зростає надходження іонів К+ у клітину. При зниженні концентрації іонів Na+ усередині клітини відбувається гальмування обміну іонів Na+ на іони Са2+ у гладких м’язах судин, що призводить до їхньої релаксації. Іони К+ стимулюють синтез АТФ, глікогену, білків, ацетилхоліну.

Препарат проявляє адаптогенно-актопротекторний ефект за рахунок субстратної індукції клітинного метаболізму. Аргінін, аспарагінат та сукцинат активують ферментативні процеси циклу Кребса, стимулюють утилізацію жирних кислот і глюкози клітинами при фізичному навантаженні, проявляють позитивний вплив на аеробні процеси енергозабезпечення клітини, зменшують молочнокислий ацидоз. Завдяки зазначеним ефектам препарат прискорює процес адаптації в умовах гіпоксії, підвищує працездатність, знижує гостру втомлюваність.

Фармакокінетика.

Не досліджувалася.