Кардіоаргінін-Здоров'я (Cardioarginin-Zdorovye)
Миколаїв (адресу не вказано)
Доступно в 67 аптеках у Миколаїв
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Миколаїв, пров. Корабелів, 2
2.7 км
Кардіоаргінін-Здоров'я сироп флакон 100 мл №1
Корпорація Здоров'я
310,90 грн
Кардіоаргінін-Здоров'я розчин для ін'єкцій ампула 5 мл №10
Корпорація Здоров'я
163,72
Економія при броні: -8,50 грн
Аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Корабелів, 14-В
2.7 км
Кардіоаргінін-Здоров'я розчин для ін'єкцій ампула 5 мл №10
Корпорація Здоров'я
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Логінова Євгенія, 13
2.9 км
Кардіоаргінін-Здоров'я сироп флакон 100 мл №1
Корпорація Здоров'я
277,90
Економія при броні: -21,70 грн
Кардіоаргінін-Здоров'я розчин для ін'єкцій ампула 5 мл №10
Корпорація Здоров'я
584,20 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Миколаїв, вул. Логінова Євгенія, 38
2.9 км
Кардіоаргінін-Здоров'я сироп флакон 100 мл №1
Корпорація Здоров'я
310,90 грн
Кардіоаргінін-Здоров'я розчин для ін'єкцій ампула 5 мл №10
Корпорація Здоров'я
584,20 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Озерна, 13-В/4
3.4 км
Кардіоаргінін-Здоров'я розчин для ін'єкцій ампула 5 мл №10
Корпорація Здоров'я
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Курортна, 1/3
3.4 км
Кардіоаргінін-Здоров'я сироп флакон 100 мл №1
Корпорація Здоров'я
310,90 грн
Кардіоаргінін-Здоров'я розчин для ін'єкцій ампула 5 мл №10
Корпорація Здоров'я
584,20 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Миколаїв, вул. Озерна, 13-Г
3.4 км
Кардіоаргінін-Здоров'я сироп флакон 100 мл №1
Корпорація Здоров'я
310,90 грн
Кардіоаргінін-Здоров'я розчин для ін'єкцій ампула 5 мл №10
Корпорація Здоров'я
607,22
Економія при броні: -40,07 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Озерна, 2-Д
3.5 км
Кардіоаргінін-Здоров'я сироп флакон 100 мл №1
Корпорація Здоров'я
310,90 грн
Кардіоаргінін-Здоров'я розчин для ін'єкцій ампула 5 мл №10
Корпорація Здоров'я
584,20 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Озерна, 13/2
3.5 км
Кардіоаргінін-Здоров'я сироп флакон 100 мл №1
Корпорація Здоров'я
310,90 грн
Кардіоаргінін-Здоров'я розчин для ін'єкцій ампула 5 мл №10
Корпорація Здоров'я
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Озерна, 11/2
3.5 км
Кардіоаргінін-Здоров'я сироп флакон 100 мл №1
Корпорація Здоров'я
Кардіоаргінін-Здоров'я розчин для ін'єкцій ампула 5 мл №10
Корпорація Здоров'я
522,30
Економія при броні: -4,50 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Миколаїв, вул. Рюміна, 21/1
3.5 км
Кардіоаргінін-Здоров'я сироп флакон 100 мл №1
Корпорація Здоров'я
310,90 грн
Кардіоаргінін-Здоров'я розчин для ін'єкцій ампула 5 мл №10
Корпорація Здоров'я
Аптека ніжних цін
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Миколаїв, вул. 8-го Березня, 79-Б
3.5 км
Кардіоаргінін-Здоров'я сироп флакон 100 мл №1
Корпорація Здоров'я
310,90 грн
Кардіоаргінін-Здоров'я розчин для ін'єкцій ампула 5 мл №10
Корпорація Здоров'я
544,73
Економія при броні: -37,28 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Миколаїв, просп. Центральний, 69-А/2
3.5 км
Кардіоаргінін-Здоров'я сироп флакон 100 мл №1
Корпорація Здоров'я
310,90 грн
Кардіоаргінін-Здоров'я розчин для ін'єкцій ампула 5 мл №10
Корпорація Здоров'я
216,50
Економія при броні: -13,52 грн
Фармакопійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, просп. Центральний, 69
3.5 км
Кардіоаргінін-Здоров'я сироп флакон 100 мл №1
Корпорація Здоров'я
310,90 грн
Кардіоаргінін-Здоров'я розчин для ін'єкцій ампула 5 мл №10
Корпорація Здоров'я
556,19
Економія при броні: -38,79 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, просп. Центральний, 65
3.5 км
Кардіоаргінін-Здоров'я розчин для ін'єкцій ампула 5 мл №10
Корпорація Здоров'я
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Миколаїв, вул. Рюміна, 21/3
3.6 км
Кардіоаргінін-Здоров'я сироп флакон 100 мл №1
Корпорація Здоров'я
Кардіоаргінін-Здоров'я розчин для ін'єкцій ампула 5 мл №10
Корпорація Здоров'я
535,40
Економія при броні: -27,95 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Миколаїв, вул. Бедзая Ігоря, 2-Б
3.6 км
Кардіоаргінін-Здоров'я сироп флакон 100 мл №1
Корпорація Здоров'я
310,90 грн
Кардіоаргінін-Здоров'я розчин для ін'єкцій ампула 5 мл №10
Корпорація Здоров'я
584,20 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Миколаїв, просп. Центральний, 66
3.6 км
Кардіоаргінін-Здоров'я сироп флакон 100 мл №1
Корпорація Здоров'я
Кардіоаргінін-Здоров'я розчин для ін'єкцій ампула 5 мл №10
Корпорація Здоров'я
527,24
Економія при броні: -19,79 грн
Медпрепарати
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Покровського Андрія, 31
3.6 км
Кардіоаргінін-Здоров'я сироп флакон 100 мл №1
Корпорація Здоров'я
310,90 грн
Кардіоаргінін-Здоров'я розчин для ін'єкцій ампула 5 мл №10
Корпорація Здоров'я
554,63
Економія при броні: -37,23 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Миколаїв, просп. Центральний, 27/11
3.6 км
Кардіоаргінін-Здоров'я сироп флакон 100 мл №1
Корпорація Здоров'я
310,90 грн
Кардіоаргінін-Здоров'я розчин для ін'єкцій ампула 5 мл №10
Корпорація Здоров'я
584,20 грн