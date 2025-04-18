Кардіоаргінін-Здоров'я (Cardioarginin-Zdorovye)
Харків (адресу не вказано)
Доступно в 113 аптеках у Харків
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 40
0.8 км
Кардіоаргінін-Здоров'я сироп флакон 100 мл №1
Корпорація Здоров'я
291,90 грн
Кардіоаргінін-Здоров'я розчин для ін'єкцій ампула 5 мл №10
Корпорація Здоров'я
539,60
Економія при броні: -20,71 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 10
0.9 км
Кардіоаргінін-Здоров'я сироп флакон 100 мл №1
Корпорація Здоров'я
291,90 грн
Кардіоаргінін-Здоров'я розчин для ін'єкцій ампула 5 мл №10
Корпорація Здоров'я
584,20 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Конституції, 1
1.1 км
Кардіоаргінін-Здоров'я сироп флакон 100 мл №1
Корпорація Здоров'я
291,90 грн
Кардіоаргінін-Здоров'я розчин для ін'єкцій ампула 5 мл №10
Корпорація Здоров'я
584,20 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Захисників України, 7/8
1.1 км
Кардіоаргінін-Здоров'я сироп флакон 100 мл №1
Корпорація Здоров'я
291,90 грн
Кардіоаргінін-Здоров'я розчин для ін'єкцій ампула 5 мл №10
Корпорація Здоров'я
540,59
Економія при броні: -21,70 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 67
1.3 км
Кардіоаргінін-Здоров'я сироп флакон 100 мл №1
Корпорація Здоров'я
291,90 грн
Кардіоаргінін-Здоров'я розчин для ін'єкцій ампула 5 мл №10
Корпорація Здоров'я
564,41
Економія при броні: -27,11 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 67/69
1.3 км
Кардіоаргінін-Здоров'я сироп флакон 100 мл №1
Корпорація Здоров'я
291,90 грн
Кардіоаргінін-Здоров'я розчин для ін'єкцій ампула 5 мл №10
Корпорація Здоров'я
584,20 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 74
1.3 км
Кардіоаргінін-Здоров'я сироп флакон 100 мл №1
Корпорація Здоров'я
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Аерокосмічний, 26
1.5 км
Кардіоаргінін-Здоров'я сироп флакон 100 мл №1
Корпорація Здоров'я
291,90 грн
Кардіоаргінін-Здоров'я розчин для ін'єкцій ампула 5 мл №10
Корпорація Здоров'я
584,20 грн
Аптека низькі ціни №1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Сумська, 41/2
1.8 км
Кардіоаргінін-Здоров'я розчин для ін'єкцій ампула 5 мл №10
Корпорація Здоров'я
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Харків, вул. Різдвяна, 29-Б
1.9 км
Кардіоаргінін-Здоров'я сироп флакон 100 мл №1
Корпорація Здоров'я
291,90 грн
Кардіоаргінін-Здоров'я розчин для ін'єкцій ампула 5 мл №10
Корпорація Здоров'я
532,01
Економія при броні: -23,07 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Харків, пров. Пискунівський, 4-А
1.9 км
Кардіоаргінін-Здоров'я сироп флакон 100 мл №1
Корпорація Здоров'я
291,90 грн
Кардіоаргінін-Здоров'я розчин для ін'єкцій ампула 5 мл №10
Корпорація Здоров'я
534,99
Економія при броні: -27,54 грн
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Харків, вул. Сумська, 71
2.2 км
Кардіоаргінін-Здоров'я сироп флакон 100 мл №1
Корпорація Здоров'я
291,90 грн
Кардіоаргінін-Здоров'я розчин для ін'єкцій ампула 5 мл №10
Корпорація Здоров'я
529,28
Економія при броні: -21,83 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Аерокосмічний, 82
2.2 км
Кардіоаргінін-Здоров'я сироп флакон 100 мл №1
Корпорація Здоров'я
291,90 грн
Кардіоаргінін-Здоров'я розчин для ін'єкцій ампула 5 мл №10
Корпорація Здоров'я
432,11
Економія при броні: -26,15 грн
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Харків, перех. Культури / Данилевського, 7/6
2.3 км
Кардіоаргінін-Здоров'я сироп флакон 100 мл №1
Корпорація Здоров'я
291,90 грн
Кардіоаргінін-Здоров'я розчин для ін'єкцій ампула 5 мл №10
Корпорація Здоров'я
273,39
Економія при броні: -18,93 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Полтавський Шлях, 60
3.0 км
Кардіоаргінін-Здоров'я сироп флакон 100 мл №1
Корпорація Здоров'я
291,90 грн
Кардіоаргінін-Здоров'я розчин для ін'єкцій ампула 5 мл №10
Корпорація Здоров'я
435,30
Економія при броні: -28,15 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Котляра Євгена, 3-А
3.0 км
Кардіоаргінін-Здоров'я сироп флакон 100 мл №1
Корпорація Здоров'я
291,90 грн
Кардіоаргінін-Здоров'я розчин для ін'єкцій ампула 5 мл №10
Корпорація Здоров'я
584,20 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Харків, вул. Космічна, 23
3.3 км
Кардіоаргінін-Здоров'я сироп флакон 100 мл №1
Корпорація Здоров'я
291,90 грн
Кардіоаргінін-Здоров'я розчин для ін'єкцій ампула 5 мл №10
Корпорація Здоров'я
584,20 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Харків, вул. Богомольця Академіка, 4
3.4 км
Кардіоаргінін-Здоров'я сироп флакон 100 мл №1
Корпорація Здоров'я
291,90 грн
Кардіоаргінін-Здоров'я розчин для ін'єкцій ампула 5 мл №10
Корпорація Здоров'я
615,24
Економія при броні: -35,15 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Науки, 23
3.6 км
Кардіоаргінін-Здоров'я сироп флакон 100 мл №1
Корпорація Здоров'я
291,90 грн
Кардіоаргінін-Здоров'я розчин для ін'єкцій ампула 5 мл №10
Корпорація Здоров'я
548,51
Економія при броні: -29,62 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Полтавський Шлях, 134
4.3 км
Кардіоаргінін-Здоров'я сироп флакон 100 мл №1
Корпорація Здоров'я
291,90 грн
Кардіоаргінін-Здоров'я розчин для ін'єкцій ампула 5 мл №10
Корпорація Здоров'я
584,20 грн