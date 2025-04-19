Кардіоаргінін-Здоров'я (Cardioarginin-Zdorovye)
Дніпро (адресу не вказано)
Доступно в 155 аптеках у Дніпро
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Каменська, 40
0.6 км
Кардіоаргінін-Здоров'я сироп флакон 100 мл №1
Корпорація Здоров'я
310,90 грн
Кардіоаргінін-Здоров'я розчин для ін'єкцій ампула 5 мл №10
Корпорація Здоров'я
596,11
Економія при броні: -28,96 грн
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Каменська, 40-Д
0.6 км
Кардіоаргінін-Здоров'я сироп флакон 100 мл №1
Корпорація Здоров'я
310,90 грн
Кардіоаргінін-Здоров'я розчин для ін'єкцій ампула 5 мл №10
Корпорація Здоров'я
532,49
Економія при броні: -25,04 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Галицького Данила, 25
1.6 км
Кардіоаргінін-Здоров'я сироп флакон 100 мл №1
Корпорація Здоров'я
310,90 грн
Кардіоаргінін-Здоров'я розчин для ін'єкцій ампула 5 мл №10
Корпорація Здоров'я
584,20 грн
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Ближня, 31-Б
2.0 км
Кардіоаргінін-Здоров'я сироп флакон 100 мл №1
Корпорація Здоров'я
310,90 грн
Кардіоаргінін-Здоров'я розчин для ін'єкцій ампула 5 мл №10
Корпорація Здоров'я
522,30
Економія при броні: -9,60 грн
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Робоча, 152
3.3 км
Кардіоаргінін-Здоров'я сироп флакон 100 мл №1
Корпорація Здоров'я
310,90 грн
Кардіоаргінін-Здоров'я розчин для ін'єкцій ампула 5 мл №10
Корпорація Здоров'я
584,20 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Кондратюка Юрія, 11
3.3 км
Кардіоаргінін-Здоров'я сироп флакон 100 мл №1
Корпорація Здоров'я
310,90 грн
Кардіоаргінін-Здоров'я розчин для ін'єкцій ампула 5 мл №10
Корпорація Здоров'я
604,94
Економія при броні: -27,84 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 32-К
3.3 км
Кардіоаргінін-Здоров'я сироп флакон 100 мл №1
Корпорація Здоров'я
277,70
Економія при броні: -20,50 грн
Кардіоаргінін-Здоров'я розчин для ін'єкцій ампула 5 мл №10
Корпорація Здоров'я
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Робоча, 67
3.3 км
Кардіоаргінін-Здоров'я сироп флакон 100 мл №1
Корпорація Здоров'я
310,90 грн
Кардіоаргінін-Здоров'я розчин для ін'єкцій ампула 5 мл №10
Корпорація Здоров'я
552,03
Економія при броні: -34,63 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Робоча, 79-А
3.4 км
Кардіоаргінін-Здоров'я сироп флакон 100 мл №1
Корпорація Здоров'я
310,90 грн
Кардіоаргінін-Здоров'я розчин для ін'єкцій ампула 5 мл №10
Корпорація Здоров'я
264,10
Економія при броні: -15,35 грн
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Робоча, 168
3.4 км
Кардіоаргінін-Здоров'я сироп флакон 100 мл №1
Корпорація Здоров'я
310,90 грн
Кардіоаргінін-Здоров'я розчин для ін'єкцій ампула 5 мл №10
Корпорація Здоров'я
584,20 грн
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 36
3.4 км
Кардіоаргінін-Здоров'я сироп флакон 100 мл №1
Корпорація Здоров'я
310,90 грн
Кардіоаргінін-Здоров'я розчин для ін'єкцій ампула 5 мл №10
Корпорація Здоров'я
542,83
Економія при броні: -25,43 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 40
3.5 км
Кардіоаргінін-Здоров'я розчин для ін'єкцій ампула 5 мл №10
Корпорація Здоров'я
375,63
Економія при броні: -20,42 грн
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Набережна Заводська, 73-Д
3.5 км
Кардіоаргінін-Здоров'я сироп флакон 100 мл №1
Корпорація Здоров'я
310,90 грн
Кардіоаргінін-Здоров'я розчин для ін'єкцій ампула 5 мл №10
Корпорація Здоров'я
537,58
Економія при броні: -20,18 грн
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Робоча, 95
3.6 км
Кардіоаргінін-Здоров'я сироп флакон 100 мл №1
Корпорація Здоров'я
310,90 грн
Кардіоаргінін-Здоров'я розчин для ін'єкцій ампула 5 мл №10
Корпорація Здоров'я
584,20 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Дніпро, вул. Робоча, 178
3.6 км
Кардіоаргінін-Здоров'я сироп флакон 100 мл №1
Корпорація Здоров'я
310,90 грн
Кардіоаргінін-Здоров'я розчин для ін'єкцій ампула 5 мл №10
Корпорація Здоров'я
584,20 грн
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 18:00
Дніпро, вул. Кондратюка Юрія, 1
3.7 км
Кардіоаргінін-Здоров'я сироп флакон 100 мл №1
Корпорація Здоров'я
310,90 грн
Кардіоаргінін-Здоров'я розчин для ін'єкцій ампула 5 мл №10
Корпорація Здоров'я
481,03
Економія при броні: -19,35 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Кондратюка Юрія, 2
3.8 км
Кардіоаргінін-Здоров'я сироп флакон 100 мл №1
Корпорація Здоров'я
310,90 грн
Кардіоаргінін-Здоров'я розчин для ін'єкцій ампула 5 мл №10
Корпорація Здоров'я
155,59
Економія при броні: -6,34 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Метробудівська, 19
3.8 км
Кардіоаргінін-Здоров'я сироп флакон 100 мл №1
Корпорація Здоров'я
310,90 грн
Кардіоаргінін-Здоров'я розчин для ін'єкцій ампула 5 мл №10
Корпорація Здоров'я
584,20 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Метробудівська, 12/5
4.0 км
Кардіоаргінін-Здоров'я сироп флакон 100 мл №1
Корпорація Здоров'я
310,90 грн
Кардіоаргінін-Здоров'я розчин для ін'єкцій ампула 5 мл №10
Корпорація Здоров'я
584,20 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Дніпро, вул. 128-ї Бригади Тероборони, 2-Б
4.2 км
Кардіоаргінін-Здоров'я сироп флакон 100 мл №1
Корпорація Здоров'я
310,90 грн
Кардіоаргінін-Здоров'я розчин для ін'єкцій ампула 5 мл №10
Корпорація Здоров'я
584,20 грн