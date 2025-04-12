Арбівір-Здоров'я Форте (Arbivir-Zdorovye Forte)
Арбівір-Здоров'я Форте інструкція із застосування
Склад
діюча речовина: umifenovir;
1 капсула містить уміфеновіру гідрохлориду 200 мг;
допоміжні речовини: крохмаль картопляний, целюлоза мікрокристалічна, кальцію стеарат, кремнію діоксид колоїдний безводний, повідон; оболонка капсули містить титану діоксид (Е 171), желатин.
Лікарська форма
Капсули.
Основні фізико-хімічні властивості: тверді желатинові капсули білого кольору. Вміст капсул — суміш, що містить гранули і порошок від білого до білого з зеленувато-жовтуватим або жовтуватим відтінком кольору. Допускається наявність агломератів часток порошку. На капсулу допускається наносити товарний знак підприємства — ЗТ.
Фармакотерапевтична група
Противірусні препарати для системного застосування. Інші противірусні препарати.
Код АТХ J05A X13.
Фармакологічні властивості
Фармакодинаміка.
Противірусний засіб, що специфічно пригнічує віруси грипу А та В, включаючи високопатогенні підтипи A (H1N1) pdm09 і A (H5N1). За механізмом противірусної дії належить до інгібіторів злиття (фузії), взаємодіє з гемаглютиніном вірусу і перешкоджає злиттю ліпідної оболонки вірусу і клітинних мембран.
Терапевтична ефективність при грипі проявляється у зменшенні тривалості і тяжкості перебігу хвороби та її основних симптомів, а також у зниженні частоти розвитку ускладнень, пов’язаних з грипом.
Лікарський засіб належить до малотоксичних препаратів, не має негативного впливу на організм людини при застосуванні у рекомендованих дозах.
Фармакокінетика.
Препарат швидко всмоктується у травному тракті. Максимальна концентрація досягається через 1,2 години після прийому у дозі 50 мг, через 1,5 години — після прийому у дозі 100 мг. Період напіввиведення становить 17–21 годину. Приблизно 40% препарату виводиться у незміненому вигляді з фекаліями (38,9%) і з сечею (0,12%). Протягом першої доби виводиться 90% уведеної дози.
Показання
Профілактика та лікування грипу А і В.
Протипоказання
Підвищена чутливість до препарату.
Взаємодія з іншими лікарськими засобами та інші види взаємодій
При взаємодії препарату із іншими лікарськими засобами негативних ефектів виявлено не було.
Особливості застосування
З обережністю застосовувати:
- пацієнтам літнього віку (оскільки безпека та ефективність застосування пацієнтам літнього віку вивчена недостатньо);
- пацієнтам з порушеннями функції печінки та нирок (оскільки фармакокінетику і безпеку застосування таким пацієнтам не вивчали).
Дані про тривале застосування лікарського засобу відсутні.
Застосування у період вагітності або годування груддю
Застосування лікарського засобу при вагітності протипоказане. Невідомо, чи проникає діюча речовина або її метаболіти у грудне молоко у період лактації. При необхідності застосування лікарського засобу слід припинити годування груддю.
Здатність впливати на швидкість реакції при керуванні автотранспортом або іншими механізмами
У рекомендованих дозах лікарський засіб не впливає на швидкість реакції при керуванні автотранспортом або роботі з іншими механізмами.
Спосіб застосування та дози
Застосовувати дорослим. Приймати внутрішньо до вживання їжі. Разова доза становить 200 мг.
Для профілактики: при безпосередньому контакті з хворими на грип: по 200 мг 1 раз на добу протягом 10–14 днів.
У період епідемії грипу: по 200 мг 2 рази на тиждень протягом 3 тижнів.
Для лікування грипу: по 200 мг 4 рази на добу (кожні 6 годин) протягом 5 днів.
Максимальна добова доза становить 800 мг.
Діти
Не застосовувати дітям.
Передозування
Передозування лікарським засобом не відзначалося.
У разі появи будь-яких небажаних явищ необхідно порадитися з лікарем.
Лікування симптоматичне.
Побічні реакції
Порушення з боку імунної системи: реакції підвищеної чутливості, у т. ч. почервоніння шкіри, відчуття свербежу, висипання, кропив’янка, ангіоневротичний набряк.
Зміни з боку шлунково-кишкового тракту, включаючи печію, відчуття важкості в епігастральній ділянці, блювання.
Термін придатності
2 роки.
Умови зберігання
Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С.
Зберігати у недоступному для дітей місці.
Упаковка
Капсули № 10 у блістері у коробці.
Категорія відпуску
Без рецепта.
Виробник
Товариство з обмеженою відповідальністю «Фармацевтична компанія «Здоров’я».
Місцезнаходження виробника та адреса місця провадження його діяльності
Україна, 61013, Харківська обл., місто Харків, вулиця Шевченка, будинок 22.