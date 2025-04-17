Арбівір-Здоров'я Форте (Arbivir-Zdorovye Forte)
Київ (адресу не вказано)
Доступно в 509 аптеках у Київ
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Софіївська, 1/2
0.1 км
Арбівір-Здоров'я Форте капсули 200 мг блістер №10
Корпорація Здоров'я
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 22
0.1 км
Арбівір-Здоров'я Форте капсули 200 мг блістер №10
Корпорація Здоров'я
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 13
0.2 км
Арбівір-Здоров'я Форте капсули 200 мг блістер №10
Корпорація Здоров'я
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, пл. Незалежності, 1
0.3 км
Арбівір-Здоров'я Форте капсули 200 мг блістер №10
Корпорація Здоров'я
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 21
0.5 км
Арбівір-Здоров'я Форте капсули 200 мг блістер №10
Корпорація Здоров'я
263,40
Економія при броні: -38,90 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Володимирська, 42
0.7 км
Арбівір-Здоров'я Форте капсули 200 мг блістер №10
Корпорація Здоров'я
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Київ, перех. Ярославів Вал / Стрілецька, 20/15
0.9 км
Арбівір-Здоров'я Форте капсули 200 мг блістер №10
Корпорація Здоров'я
263,30 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється за 32 хв
Київ, перех. Шевченко Тараса / Хрещатик, 2/54
0.9 км
Арбівір-Здоров'я Форте капсули 200 мг блістер №10
Корпорація Здоров'я
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Хмельницького Богдана / Франко Івана, 31/27
1.1 км
Арбівір-Здоров'я Форте капсули 200 мг блістер №10
Корпорація Здоров'я
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Сагайдачного Петра, 29
1.1 км
Арбівір-Здоров'я Форте капсули 200 мг блістер №10
Корпорація Здоров'я
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Басейна, 10
1.2 км
Арбівір-Здоров'я Форте капсули 200 мг блістер №10
Корпорація Здоров'я
275,36
Економія при броні: -13,49 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Басейна, 15
1.2 км
Арбівір-Здоров'я Форте капсули 200 мг блістер №10
Корпорація Здоров'я
263,30 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Бульварно-Кудрявська, 7
1.3 км
Арбівір-Здоров'я Форте капсули 200 мг блістер №10
Корпорація Здоров'я
263,30 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Шевченка Тараса / Пирогова, 26/4
1.3 км
Арбівір-Здоров'я Форте капсули 200 мг блістер №10
Корпорація Здоров'я
263,30 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Січових Стрільців, 13
1.5 км
Арбівір-Здоров'я Форте капсули 200 мг блістер №10
Корпорація Здоров'я
263,30 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Січових Стрільців, 13
1.5 км
Арбівір-Здоров'я Форте капсули 200 мг блістер №10
Корпорація Здоров'я
263,40
Економія при броні: -38,90 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Київ, вул. Мечникова, 10/2
1.7 км
Арбівір-Здоров'я Форте капсули 200 мг блістер №10
Корпорація Здоров'я
264,60
Економія при броні: -9,79 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Межигірська / Спаська, 3/7
1.7 км
Арбівір-Здоров'я Форте капсули 200 мг блістер №10
Корпорація Здоров'я
228,02
Економія при броні: -8,81 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Спаська, 5
1.7 км
Арбівір-Здоров'я Форте капсули 200 мг блістер №10
Корпорація Здоров'я
275,80
Економія при броні: -51,30 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Спаська, 5
1.7 км
Арбівір-Здоров'я Форте капсули 200 мг блістер №10
Корпорація Здоров'я