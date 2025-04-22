Арбівір-Здоров'я Форте (Arbivir-Zdorovye Forte)
Чернігів (адресу не вказано)
Доступно в 57 аптеках у Чернігів
Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється о 10:00
Чернігів, просп. Миру, 49
0.2 км
Арбівір-Здоров'я Форте капсули 200 мг блістер №10
Корпорація Здоров'я
263,41
Економія при броні: -7,90 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. П'ятницька, 50
0.3 км
Арбівір-Здоров'я Форте капсули 200 мг блістер №10
Корпорація Здоров'я
275,80
Економія при броні: -50,00 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 32
0.3 км
Арбівір-Здоров'я Форте капсули 200 мг блістер №10
Корпорація Здоров'я
275,80
Економія при броні: -50,00 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 35
0.4 км
Арбівір-Здоров'я Форте капсули 200 мг блістер №10
Корпорація Здоров'я
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 28
0.4 км
Арбівір-Здоров'я Форте капсули 200 мг блістер №10
Корпорація Здоров'я
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 82
0.5 км
Арбівір-Здоров'я Форте капсули 200 мг блістер №10
Корпорація Здоров'я
263,30
Економія при броні: -37,50 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 82
0.5 км
Арбівір-Здоров'я Форте капсули 200 мг блістер №10
Корпорація Здоров'я
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 71
0.7 км
Арбівір-Здоров'я Форте капсули 200 мг блістер №10
Корпорація Здоров'я
263,40
Економія при броні: -37,60 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 103
0.7 км
Арбівір-Здоров'я Форте капсули 200 мг блістер №10
Корпорація Здоров'я
263,30
Економія при броні: -37,50 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. Чорновола В'ячеслава, 11
0.8 км
Арбівір-Здоров'я Форте капсули 200 мг блістер №10
Корпорація Здоров'я
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 114
1.2 км
Арбівір-Здоров'я Форте капсули 200 мг блістер №10
Корпорація Здоров'я
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 14
1.6 км
Арбівір-Здоров'я Форте капсули 200 мг блістер №10
Корпорація Здоров'я
263,40
Економія при броні: -37,60 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. Музична, 2
2.3 км
Арбівір-Здоров'я Форте капсули 200 мг блістер №10
Корпорація Здоров'я
263,40
Економія при броні: -37,60 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. Музична, 2
2.3 км
Арбівір-Здоров'я Форте капсули 200 мг блістер №10
Корпорація Здоров'я
Аптека низькі ціни №1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Грушевського Михайла, 167
2.7 км
Арбівір-Здоров'я Форте капсули 200 мг блістер №10
Корпорація Здоров'я
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Лук'яненка Левка, 37
2.9 км
Арбівір-Здоров'я Форте капсули 200 мг блістер №10
Корпорація Здоров'я
263,40
Економія при броні: -37,60 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Лук'яненка Левка, 33
3.0 км
Арбівір-Здоров'я Форте капсули 200 мг блістер №10
Корпорація Здоров'я
263,40
Економія при броні: -37,60 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Лук'яненка Левка, 21-А
3.0 км
Арбівір-Здоров'я Форте капсули 200 мг блістер №10
Корпорація Здоров'я
263,40
Економія при броні: -37,60 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 194
3.1 км
Арбівір-Здоров'я Форте капсули 200 мг блістер №10
Корпорація Здоров'я
263,40
Економія при броні: -37,60 грн
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Лук'яненка Левка, 14
3.1 км
Арбівір-Здоров'я Форте капсули 200 мг блістер №10
Корпорація Здоров'я