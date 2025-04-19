Арбівір-Здоров'я Форте (Arbivir-Zdorovye Forte)
Львів (адресу не вказано)
Доступно в 121 аптеках у Львів
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Огієнка Івана, 20
0.4 км
Арбівір-Здоров'я Форте капсули 200 мг блістер №10
Корпорація Здоров'я
196,30 грн
Пульс
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Львів, вул. Леонтовича, 1
0.4 км
Арбівір-Здоров'я Форте капсули 200 мг блістер №10
Корпорація Здоров'я
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Клепарівська, 4
0.4 км
Арбівір-Здоров'я Форте капсули 200 мг блістер №10
Корпорація Здоров'я
247,30
Економія при броні: -33,90 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється за 56 хв
Львів, вул. Джерельна, 1
0.7 км
Арбівір-Здоров'я Форте капсули 200 мг блістер №10
Корпорація Здоров'я
196,30 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Шпитальна, 9
0.7 км
Арбівір-Здоров'я Форте капсули 200 мг блістер №10
Корпорація Здоров'я
247,30
Економія при броні: -33,90 грн
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Городоцька, 80
0.8 км
Арбівір-Здоров'я Форте капсули 200 мг блістер №10
Корпорація Здоров'я
196,30 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Шпитальна, 8
0.8 км
Арбівір-Здоров'я Форте капсули 200 мг блістер №10
Корпорація Здоров'я
196,30 грн
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється о 21:15
Львів, вул. Городоцька, 82
0.8 км
Арбівір-Здоров'я Форте капсули 200 мг блістер №10
Корпорація Здоров'я
196,30 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Львів, просп. Свободи, 49
0.8 км
Арбівір-Здоров'я Форте капсули 200 мг блістер №10
Корпорація Здоров'я
215,80
Економія при броні: -2,40 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Шевченка Тараса, 17
0.8 км
Арбівір-Здоров'я Форте капсули 200 мг блістер №10
Корпорація Здоров'я
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Львів, пл. Міцкевича, 6/7
0.8 км
Арбівір-Здоров'я Форте капсули 200 мг блістер №10
Корпорація Здоров'я
215,60
Економія при броні: -2,20 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Шевченка Тараса, 17
0.9 км
Арбівір-Здоров'я Форте капсули 200 мг блістер №10
Корпорація Здоров'я
247,30
Економія при броні: -33,90 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:30
Львів, вул. Куліша, 15
0.9 км
Арбівір-Здоров'я Форте капсули 200 мг блістер №10
Корпорація Здоров'я
247,30
Економія при броні: -33,90 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Русових, 1
0.9 км
Арбівір-Здоров'я Форте капсули 200 мг блістер №10
Корпорація Здоров'я
259,90
Економія при броні: -46,50 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Городоцька, 102
1.0 км
Арбівір-Здоров'я Форте капсули 200 мг блістер №10
Корпорація Здоров'я
196,30 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Львів, просп. Чорновола В'ячеслава, 2-Б
1.0 км
Арбівір-Здоров'я Форте капсули 200 мг блістер №10
Корпорація Здоров'я
196,30 грн
Пульс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, перех. Чупринки Генерала / Левинського І., 43/10
1.0 км
Арбівір-Здоров'я Форте капсули 200 мг блістер №10
Корпорація Здоров'я
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Хмельницького Богдана, 2/4
1.1 км
Арбівір-Здоров'я Форте капсули 200 мг блістер №10
Корпорація Здоров'я
215,60
Економія при броні: -2,20 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється за 56 хв
Львів, вул. Чупринки Генерала, 45
1.1 км
Арбівір-Здоров'я Форте капсули 200 мг блістер №10
Корпорація Здоров'я
196,30 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Хмельницького Богдана, 10
1.1 км
Арбівір-Здоров'я Форте капсули 200 мг блістер №10
Корпорація Здоров'я
196,30 грн