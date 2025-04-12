Фармакодинаміка.

Каметон проявляє антимікробну, протизапальну та незначну місцевоанестезуючу дію, сприяє нормалізації дихання хворих. Лікарський засіб звужує судини, а також зменшує кровонаповнення та набряк ураженої ділянки. Поєднання вказаних фармакологічних властивостей забезпечує комплексну патогенетичну терапію запальних захворювань верхніх дихальних шляхів. Каметон не проявляє ульцерогенної та загальнотоксичної дії на організм.

Фармакокінетика.

Каметон призначений для місцевого застосування і утворює терапевтичну концентрацію, головним чином, в осередку запалення. Повільно та в незначній кількості в системний кровообіг всмоктується лише хлоробутанолгідрат та камфора, які оборотно зв’язуються з білками крові. При біотрансформації утворюються глюкуроніди, у вигляді яких вони виводяться нирками.