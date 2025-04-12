Каметон (Cametonum)
Каметон інструкція із застосування
Склад
діючі речовини: хлорбутанол гемігідрат; камфора рацемічна; ментол;
1 балон містить хлорбутанолу гемігідрату (у перерахуванні на 100% безводну речовину) — 0,1 г; камфори рацемічної — 0,1 г; ментолу — 0,1 г;
допоміжні речовини: олія евкаліптова, ізопропілміристат, тетрафторетан.
Лікарська форма
Аерозоль.
Основні фізико-хімічні властивості: прозора безбарвна рідина, яка міститься під тиском в балоні з клапаном дозуючої дії і при виході з балону утворює дисперсний струмінь з характерним ароматним запахом.
Фармакотерапевтична група
Засоби, що діють на респіраторну систему. Препарати, що застосовують при захворюваннях горла. Антисептики. Різні.
Код АТХ R02AА20.
Фармакологічні властивості
Фармакодинаміка.
Каметон проявляє антимікробну, протизапальну та незначну місцевоанестезуючу дію, сприяє нормалізації дихання хворих. Лікарський засіб звужує судини, а також зменшує кровонаповнення та набряк ураженої ділянки. Поєднання вказаних фармакологічних властивостей забезпечує комплексну патогенетичну терапію запальних захворювань верхніх дихальних шляхів. Каметон не проявляє ульцерогенної та загальнотоксичної дії на організм.
Фармакокінетика.
Каметон призначений для місцевого застосування і утворює терапевтичну концентрацію, головним чином, в осередку запалення. Повільно та в незначній кількості в системний кровообіг всмоктується лише хлоробутанолгідрат та камфора, які оборотно зв’язуються з білками крові. При біотрансформації утворюються глюкуроніди, у вигляді яких вони виводяться нирками.
Показання
Місцеве лікування гострих і хронічних (переважно в стадії загострення) інфекційно-запальних захворювань горла і носа: тонзиліту, фарингіту, ларингіту, риніту.
Протипоказання
Підвищена чутливість до компонентів препарату. Дитячий вік до 5 років.
Взаємодія з іншими лікарськими засобами та інші види взаємодій
Не описана. У разі необхідності одночасного застосування будь-яких лікарських засобів слід проконсультуватися з лікарем.
Особливості застосування
- Перед застосуванням Каметону ротову порожнину треба прополоскати теплою кип’яченою водою, лікарський засіб слід застосовувати після їди. При опіках з уражених ділянок стерильним тампоном зняти некротичний наліт.
- Балон з препаратом не розбирати і не давати дітям, оберігати від ударів, не розпиляти біля вогню.
- Після застосування препарату на розпилювач надіти захисний ковпачок, щоб запобігти його забрудненню.
- При уприскуванні в ніс не закидати голову і не перевертати балон. Не рекомендується користуватися одним і тим же балоном кільком особам, щоб уникнути поширення інфекції. Під час розпилювання препарату слід уникати його попадання в очі.
- Перед застосуванням препарату особам, схильним до алергії, треба обов’язково порадитися з лікарем.
- Препарат слід з обережністю застосовувати дітям, оскільки можливий розвиток бронхоспазму. Лікування дітей слід проводити під наглядом лікаря.
- Перед введенням препарату у порожнину носа слід очистити ніс від слизу. При обробці слизових оболонок горла препарат слід застосовувати після їди.
Застосування у період вагітності або годування груддю
Протипоказань щодо застосування препарату у період вагітності або годування груддю не виявлено, але застосовувати препарат у цей період слід за призначенням лікаря.
Здатність впливати на швидкість реакції при керуванні автотранспортом або іншими механізмами
Дані відсутні.
Спосіб застосування та дози
Застосовувати дорослим і дітям віком від 5 років. Препарат застосовувати місцево на слизові оболонки і уражені ділянки порожнин горла і носа. Одноразова доза препарату для дорослих і дітей віком від 15 років становить 2–3 впорскування у порожнину горла і по 1–2 впорскування у кожну ніздрю, дітям віком від 5 до 12 років — 1–2 впорскування у порожнину горла і по 1 впорскуванню у кожну ніздрю, дітям віком від 12 до 15 років — 2 впорскування у порожнину горла і по 1 впорскуванню у кожну ніздрю. Препарат застосовувати 3–4 рази на добу. Тривалість лікування визначається лікарем індивідуально та залежить від інтенсивності терапії (зазвичай становить 3–10 діб). Препарат не слід застосовувати довше 2 тижнів.
Правила користування балоном
1. Надіти розпилювач на шток клапана.
2. Зняти захисний ковпачок з розпилювача.
3. Вільний кінець розпилювача вставити у порожнину носа на глибину 0,5 см або спрямувати на уражену ділянку горла і натиснути на розпилювач. При уприскуванні в ніс не перевертати балон.
4. Закінчивши зрошування, закрити розпилювач захисним ковпачком, щоб запобігти його забрудненню.
Діти
Застосовувати дітям віком від 5 років під наглядом лікаря.
Передозування
Передозування препарату може спричинити алергічні реакції. Передозування препарату може спричинити посилення побічних ефектів. Терапія симптоматична.
Лікування: припинення застосування препарату, симптоматична терапія.
Побічні реакції
Лікарський засіб зазвичай переноситься добре, але іноді можуть виникати реакції, зумовлені підвищеною індивідуальною чутливістю до компонентів препарату, включаючи відчуття печіння/подразнення у горлі, набряк у місці контакту, сухість слизової оболонки носа/горла, задишку, набряклість обличчя, язика, шкірні висипи, кропив’янку, свербіж.
При виникненні будь-яких небажаних реакцій слід припинити застосування препарату і обов’язково звернутися до лікаря.
Термін придатності
3 роки.
Забороняється застосовувати препарат після закінчення терміну придатності, зазначеного на упаковці.
Умови зберігання
Зберігати при температурі не вище 25 оС.
Упаковка
По 30 г у балоні аерозольному; по 1 балону в пачці.
Категорія відпуску
Без рецепта.
Виробник
ТОВ «Мікрофарм».
Місцезнаходження виробника та адреса місця провадження його діяльності
Україна, 61013, м. Харків, вул. Шевченка, 20.