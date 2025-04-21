Миколаїв (адресу не вказано)
Доступно в 123 аптеках у Миколаїв
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Миколаїв, пров. Корабелів, 2
2.7 км
Каметон аерозоль балон 30 г №1
Мікрофарм
79,64
Економія при броні: -3,76 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Логінова Євгенія, 13
2.9 км
Каметон аерозоль балон 30 г №1
Мікрофарм
89,80
Економія при броні: -27,20 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Миколаїв, вул. Логінова Євгенія, 38
2.9 км
Каметон аерозоль балон 30 г №1
Мікрофарм
79,09
Економія при броні: -16,86 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Курортна, 7-Д
3.0 км
Каметон аерозоль балон 30 г №1
Мікрофарм
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Сінна, 35/1
3.1 км
Каметон аерозоль балон 30 г №1
Мікрофарм
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Курортна, 8
3.1 км
Каметон аерозоль балон 30 г №1
Мікрофарм
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Озерна, 11/12
3.3 км
Каметон аерозоль балон 30 г №1
Мікрофарм
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Озерна, 13-В/4
3.4 км
Каметон аерозоль балон 30 г №1
Мікрофарм
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Курортна, 1/3
3.4 км
Каметон аерозоль балон 30 г №1
Мікрофарм
86,90
Економія при броні: -24,30 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Миколаїв, вул. Озерна, 13-Г
3.4 км
Каметон аерозоль балон 30 г №1
Мікрофарм
80,96
Економія при броні: -18,70 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Озерна, 2-Д
3.5 км
Каметон аерозоль балон 30 г №1
Мікрофарм
76,26
Економія при броні: -14,00 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Озерна, 13/2
3.5 км
Каметон аерозоль балон 30 г №1
Мікрофарм
89,80
Економія при броні: -27,20 грн
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Алмазова Олекси Генерала, 23/1
3.5 км
Каметон аерозоль балон 30 г №1
Мікрофарм
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Озерна, 11/2
3.5 км
Каметон аерозоль балон 30 г №1
Мікрофарм
86,90
Економія при броні: -24,30 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Миколаїв, вул. Рюміна, 21/1
3.5 км
Каметон аерозоль балон 30 г №1
Мікрофарм
89,80
Економія при броні: -27,20 грн
Аптека ніжних цін
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Миколаїв, вул. 8-го Березня, 79-Б
3.5 км
Каметон аерозоль балон 30 г №1
Мікрофарм
77,97
Економія при броні: -17,44 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, просп. Центральний, 69-А/5
3.5 км
Каметон аерозоль балон 30 г №1
Мікрофарм
Аптека24
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Бедзая Ігоря, 91-А
3.5 км
Каметон аерозоль балон 30 г №1
Мікрофарм
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Миколаїв, просп. Центральний, 69-А/2
3.5 км
Каметон аерозоль балон 30 г №1
Мікрофарм
77,37
Економія при броні: -8,43 грн
Фармакопійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, просп. Центральний, 69
3.5 км
Каметон аерозоль балон 30 г №1
Мікрофарм
81,29
Економія при броні: -12,35 грн