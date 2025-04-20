Кривий Ріг (адресу не вказано)
Доступно в 164 аптеках у Кривий Ріг
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Миру, 28
0.4 км
Каметон аерозоль балон 30 г №1
Мікрофарм
76,79
Економія при броні: -6,46 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, просп. Миру, 28
0.5 км
Каметон аерозоль балон 30 г №1
Мікрофарм
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Миру, 28
0.5 км
Каметон аерозоль балон 30 г №1
Мікрофарм
80,00
Економія при броні: -5,00 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, пл. Горького, 10
0.7 км
Каметон аерозоль балон 30 г №1
Мікрофарм
79,97
Економія при броні: -6,91 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, просп. Героїв-Підпільників, 1-Б
0.7 км
Каметон аерозоль балон 30 г №1
Мікрофарм
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, вул. Гетьманська, 82-А
0.8 км
Каметон аерозоль балон 30 г №1
Мікрофарм
76,28
Економія при броні: -5,92 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Університетський, 10
0.8 км
Каметон аерозоль балон 30 г №1
Мікрофарм
78,28
Економія при броні: -8,77 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, просп. Миру, 18-Б
0.8 км
Каметон аерозоль балон 30 г №1
Мікрофарм
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, вул. Героїв АТО, 39
0.9 км
Каметон аерозоль балон 30 г №1
Мікрофарм
79,72
Економія при броні: -10,47 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, вул. Героїв АТО, 30-А
0.9 км
Каметон аерозоль балон 30 г №1
Мікрофарм
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Університетський, 17
1.0 км
Каметон аерозоль балон 30 г №1
Мікрофарм
76,09
Економія при броні: -6,84 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, просп. Металургів, 32-А
1.0 км
Каметон аерозоль балон 30 г №1
Мікрофарм
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, просп. Металургів, 28-А
1.0 км
Каметон аерозоль балон 30 г №1
Мікрофарм
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Металургів, 9/71
1.0 км
Каметон аерозоль балон 30 г №1
Мікрофарм
79,00
Економія при броні: -21,69 грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється за 51 хв
Кривий Ріг, вул. Соборності, 29
1.1 км
Каметон аерозоль балон 30 г №1
Мікрофарм
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Металургів, 24
1.2 км
Каметон аерозоль балон 30 г №1
Мікрофарм
80,40
Економія при броні: -23,09 грн
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, вул. Соборності, 8
1.3 км
Каметон аерозоль балон 30 г №1
Мікрофарм
89,80
Економія при броні: -29,00 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Кривий Ріг, вул. Соборності, 33-Б
1.3 км
Каметон аерозоль балон 30 г №1
Мікрофарм
77,93
Економія при броні: -20,56 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, вул. Бандери Степана, 8
1.4 км
Каметон аерозоль балон 30 г №1
Мікрофарм
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Університетський, 38
1.5 км
Каметон аерозоль балон 30 г №1
Мікрофарм
80,00
Економія при броні: -9,00 грн