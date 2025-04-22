Чернігів (адресу не вказано)
Доступно в 86 аптеках у Чернігів
Аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 45
0.1 км
Каметон аерозоль балон 30 г №1
Мікрофарм
86,50
Економія при броні: -22,70 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 47
0.1 км
Каметон аерозоль балон 30 г №1
Мікрофарм
Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється о 10:00
Чернігів, просп. Миру, 49
0.2 км
Каметон аерозоль балон 30 г №1
Мікрофарм
87,36
Економія при броні: -2,62 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. П'ятницька, 50
0.3 км
Каметон аерозоль балон 30 г №1
Мікрофарм
86,90
Економія при броні: -23,10 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 32
0.3 км
Каметон аерозоль балон 30 г №1
Мікрофарм
86,50
Економія при броні: -22,70 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 35
0.3 км
Каметон аерозоль балон 30 г №1
Мікрофарм
80,70
Економія при броні: -18,48 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. Реміснича, 57
0.4 км
Каметон аерозоль балон 30 г №1
Мікрофарм
86,90
Економія при броні: -23,10 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 35
0.4 км
Каметон аерозоль балон 30 г №1
Мікрофарм
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Чернігів, вул. Реміснича, 53
0.4 км
Каметон аерозоль балон 30 г №1
Мікрофарм
77,75
Економія при броні: -15,48 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 28
0.4 км
Каметон аерозоль балон 30 г №1
Мікрофарм
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 50
0.5 км
Каметон аерозоль балон 30 г №1
Мікрофарм
89,80
Економія при броні: -26,00 грн
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 90
0.5 км
Каметон аерозоль балон 30 г №1
Мікрофарм
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Чернігів, просп. Перемоги, 82
0.5 км
Каметон аерозоль балон 30 г №1
Мікрофарм
79,79
Економія при броні: -17,57 грн
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 82
0.5 км
Каметон аерозоль балон 30 г №1
Мікрофарм
89,80
Економія при броні: -26,00 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 82
0.5 км
Каметон аерозоль балон 30 г №1
Мікрофарм
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 93
0.6 км
Каметон аерозоль балон 30 г №1
Мікрофарм
76,43
Економія при броні: -14,21 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 91
0.6 км
Каметон аерозоль балон 30 г №1
Мікрофарм
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 73
0.6 км
Каметон аерозоль балон 30 г №1
Мікрофарм
80,44
Економія при броні: -18,22 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. Мстиславська, 20
0.7 км
Каметон аерозоль балон 30 г №1
Мікрофарм
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 71
0.7 км
Каметон аерозоль балон 30 г №1
Мікрофарм
89,80
Економія при броні: -26,00 грн