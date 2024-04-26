ТОРАСЕМИД (TORASEMIDUM)

при отечном синдроме у пациентов с сердечной недостаточностью начальная разовая доза для в/в инъекций составляет 10 мг; при необходимости дозу повышают до 20 мг. Торасемид в разовой дозе 40 мг можно применять не более 3 дней. Вводить только в/в медленно. При необходимости проведения длительной терапии следует перейти на прием торасемида внутрь. Поддерживающая доза — 5 мг/сут внутрь. При недостаточной эффективности дозу повышают до 20 мг/сут.

При остром отеке легких вводят в/в 20 мг р-ра для инъекций. При наличии показаний в этой дозе торасемид можно повторно вводить каждые 30 мин. Максимальная суточная доза — 100 мг. Р-р вводят только в/в медленно. В/в введение следует продолжать не более 7 дней.

При отеках у пациентов с нарушениями функции почек начальная доза для в/в инфузии составляет 50 мг. Вливания проводят с помощью перфузора. При недостаточном диурезе дозу можно повысить до 100 мг/сут. Инфузию проводят в течение 1 ч. Максимальная суточная доза — 200 мг. В/в введение следует продолжать не более 7 дней. При необходимости проведения длительной терапии необходимо как можно быстрее перейти от в/в введения торасемида к приему внутрь. Начальная доза при приеме внутрь — 50 мг. При недостаточном диурезе дозу можно повысить до 100 мг. Максимальная суточная доза для приема внутрь — 200 мг.