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Активные вещества — “Т”ТОРАСЕМИД (TORASEMIDUM)

ТОРАСЕМИД (TORASEMIDUM) Действующее вещество

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Найдено: 40 препаратов
Торсид® таблетки, 10 мг, блистер, № 90; Фармак
Торсид® Таблетки, 10 мг, блистер, № 90 Фармак
В 1064 аптеках
от 388,70 грн
Цены в аптеках
Трифас® 10 таблетки, 10 мг, № 100; Menarini International Operations Luxemburg S.A.
Трифас® 10 Таблетки, 10 мг, № 100 Menarini International Operations Luxemburg S.A.
В 1054 аптеках
от 543,00 грн
Цены в аптеках
Трифас® Cor таблетки, 5 мг, № 30; Menarini International Operations Luxemburg S.A.
Трифас® Cor Таблетки, 5 мг, № 30 Menarini International Operations Luxemburg S.A.
В 1036 аптеках
от 186,17 грн
Цены в аптеках
Торарен таблетки, 10 мг, блистер, в пачке, в пачке, № 30; Киевский витаминный завод
Торарен Таблетки, 10 мг, блистер, в пачке, в пачке, № 30 Киевский витаминный завод
В 741 аптеке
от 123,98 грн
Цены в аптеках
Торасемид Сандоз® таблетки, 10 мг, № 20; Sandoz
Торасемид Сандоз® Таблетки, 10 мг, № 20 Sandoz
В 699 аптеках
от 100,78 грн
Цены в аптеках
Трифас® 20 ампулы раствор для инъекций, 20 мг, ампула, 4 мл, в контурной ячейковой упаковке, в картонной коробке, конт. ячейк. уп., в карт. кор., № 5; Menarini International Operations Luxemburg S.A.
Трифас® 20 ампулы Раствор для инъекций, 20 мг, ампула, 4 мл, в контурной ячейковой упаковке, в картонной коробке, конт. ячейк. уп., в карт. кор., № 5 Menarini International Operations Luxemburg S.A.
В 644 аптеках
от 194,26 грн
Цены в аптеках
Торсид® таблетки, 5 мг, блистер, № 30; Фармак
Торсид® Таблетки, 5 мг, блистер, № 30 Фармак
В 633 аптеках
от 145,50 грн
Цены в аптеках
Торасемид Сандоз® таблетки, 20 мг, № 20; Sandoz
Торасемид Сандоз® Таблетки, 20 мг, № 20 Sandoz
В 582 аптеках
от 186,63 грн
Цены в аптеках
Трифас® 10 таблетки, 10 мг, № 30; Menarini International Operations Luxemburg S.A.
Трифас® 10 Таблетки, 10 мг, № 30 Menarini International Operations Luxemburg S.A.
В 518 аптеках
от 203,39 грн
Цены в аптеках
Торсид® раствор для инъекций, 5 мг/мл, ампула, 4 мл, в пачке, в пачке, № 5; Фармак
Торсид® Раствор для инъекций, 5 мг/мл, ампула, 4 мл, в пачке, в пачке, № 5 Фармак
В 480 аптеках
от 106,17 грн
Цены в аптеках
Торсид® таблетки, 10 мг, блистер, № 30; Фармак
Торсид® Таблетки, 10 мг, блистер, № 30 Фармак
В 459 аптеках
от 166,00 грн
Цены в аптеках
Торасемид Сандоз® таблетки, 100 мг, № 20; Sandoz
Торасемид Сандоз® Таблетки, 100 мг, № 20 Sandoz
В 425 аптеках
от 646,80 грн
Цены в аптеках
Тригрим таблетки, 10 мг, блистер, № 30; Polpharma
Тригрим Таблетки, 10 мг, блистер, № 30 Polpharma
В 395 аптеках
от 179,59 грн
Цены в аптеках
Торасемид-Тева таблетки, 5 мг, блистер, № 30; Тева Украина
Торасемид-Тева Таблетки, 5 мг, блистер, № 30 Тева Украина
В 346 аптеках
от 135,37 грн
Цены в аптеках
Торасемид-Дарница таблетки, 10 мг, контурная ячейковая упаковка, в пачке, в пачке, № 30; Дарница
Торасемид-Дарница Таблетки, 10 мг, контурная ячейковая упаковка, в пачке, в пачке, № 30 Дарница
В 340 аптеках
от 126,60 грн
Цены в аптеках
Торасемид-Тева таблетки, 10 мг, блистер, № 30; Тева Украина
Торасемид-Тева Таблетки, 10 мг, блистер, № 30 Тева Украина
В 325 аптеках
от 135,92 грн
Цены в аптеках
Торасемид Сандоз® таблетки, 10 мг, № 100; Sandoz
Торасемид Сандоз® Таблетки, 10 мг, № 100 Sandoz
В 311 аптеке
от 411,49 грн
Цены в аптеках
Торасемид Сандоз® таблетки, 50 мг, № 20; Sandoz
Торасемид Сандоз® Таблетки, 50 мг, № 20 Sandoz
В 248 аптеках
от 485,02 грн
Цены в аптеках
Торасемид Сандоз® таблетки, 20 мг, № 100; Sandoz
Торасемид Сандоз® Таблетки, 20 мг, № 100 Sandoz
В 186 аптеках
от 913,34 грн
Цены в аптеках
Торикард таблетки, 10 мг, блистер, № 30; Ananta Medicare
Торикард Таблетки, 10 мг, блистер, № 30 Ananta Medicare
В 163 аптеках
от 154,32 грн
Цены в аптеках
Торасемид-Дарница таблетки, 5 мг, контурная ячейковая упаковка, в пачке, в пачке, № 30; Дарница
Торасемид-Дарница Таблетки, 5 мг, контурная ячейковая упаковка, в пачке, в пачке, № 30 Дарница
В 145 аптеках
от 118,70 грн
Цены в аптеках
Диорен таблетки, 10 мг, блистер, № 30; ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Диорен Таблетки, 10 мг, блистер, № 30 ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
В 135 аптеках
от 131,79 грн
Цены в аптеках
Торасемид-Дарница таблетки, 10 мг, контурная ячейковая упаковка, в пачке, в пачке, № 100; Дарница
Торасемид-Дарница Таблетки, 10 мг, контурная ячейковая упаковка, в пачке, в пачке, № 100 Дарница
В 118 аптеках
от 309,30 грн
Цены в аптеках
Диорен таблетки, 5 мг, блистер, № 30; ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Диорен Таблетки, 5 мг, блистер, № 30 ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
В 107 аптеках
от 119,63 грн
Цены в аптеках
Трифас® 10 таблетки, 10 мг, № 50; Menarini International Operations Luxemburg S.A.
Трифас® 10 Таблетки, 10 мг, № 50 Menarini International Operations Luxemburg S.A.
В 90 аптеках
от 313,63 грн
Цены в аптеках
Торасемид-Дарница раствор для инъекций, 20 мг/4 мл, ампула, 4 мл, контурная ячейковая упаковка, пачка, контурн. ячейк. уп., пачка, № 5; Дарница
Торасемид-Дарница Раствор для инъекций, 20 мг/4 мл, ампула, 4 мл, контурная ячейковая упаковка, пачка, контурн. ячейк. уп., пачка, № 5 Дарница
В 82 аптеках
от 199,20 грн
Цены в аптеках
Диорен раствор для инъекций, 20 мг/4 мл, ампула, 4 мл, № 5; ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Диорен Раствор для инъекций, 20 мг/4 мл, ампула, 4 мл, № 5 ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
В 82 аптеках
от 188,83 грн
Цены в аптеках
Торнид РГ раствор для инъекций, 5 мг/мл, ампула, 4 мл, № 5; ДОМИФАРМ ООО
Торнид РГ Раствор для инъекций, 5 мг/мл, ампула, 4 мл, № 5 ДОМИФАРМ ООО
В 58 аптеках
от 228,67 грн
Цены в аптеках
Торасемид Сандоз® таблетки, 200 мг, № 20; Sandoz
Торасемид Сандоз® Таблетки, 200 мг, № 20 Sandoz
В 53 аптеках
от 935,91 грн
Цены в аптеках
Профикор® раствор для инъекций, 5 мг/мл, ампула, 4 мл, № 5; Лекхим-Харьков
Профикор® Раствор для инъекций, 5 мг/мл, ампула, 4 мл, № 5 Лекхим-Харьков
В 18 аптеках
от 222,75 грн
Цены в аптеках
Торасемид таблетки, 10 мг, блистер, № 30; Лубныфарм
Торасемид Таблетки, 10 мг, блистер, № 30 Лубныфарм
В 10 аптеках
от 109,32 грн
Цены в аптеках
Торсид® таблетки, 5 мг, блистер, № 10; Фармак
Торсид® Таблетки, 5 мг, блистер, № 10 Фармак
В 6 аптеках
от 61,02 грн
Цены в аптеках
Торадив таблетки, 10 мг, блистер, № 30; Корпорация Здоровье
Торадив Таблетки, 10 мг, блистер, № 30 Корпорация Здоровье
В 4 аптеках
от 99,50 грн
Цены в аптеках
Торадив раствор для инъекций, 5 мг/мл, ампула, 4 мл, блистер в пачке, блистер в пачке, № 5; Корпорация Здоровье
Торадив Раствор для инъекций, 5 мг/мл, ампула, 4 мл, блистер в пачке, блистер в пачке, № 5 Корпорация Здоровье
В 7 аптеках других городов
от 172,76 грн
Цены в других городах
Диутор® раствор для инъекций, 5 мг/мл, ампула, 4 мл, № 5; Микрохим
Диутор® Раствор для инъекций, 5 мг/мл, ампула, 4 мл, № 5 Микрохим
В 1 аптеке других городов
от 153,10 грн
Цены в других городах
Диутор® таблетки, 10 мг, блистер, № 30; Микрохим
Диутор® Таблетки, 10 мг, блистер, № 30 Микрохим
В 1 аптеке других городов
от 108,87 грн
Цены в других городах
Торасемид-Тева таблетки, 10 мг, блистер, № 20; Тева Украина
Торасемид-Тева Таблетки, 10 мг, блистер, № 20 Тева Украина
Нет в наличии
Торадив таблетки, 10 мг, блистер, № 90; Корпорация Здоровье
Торадив Таблетки, 10 мг, блистер, № 90 Корпорация Здоровье
Нет в наличии
Торасемид-Фармекс раствор для инъекций, 5 мг/мл, ампула, 4 мл, блистер в пачке, блистер в пачке, № 5; Корпорация Здоровье
Торасемид-Фармекс Раствор для инъекций, 5 мг/мл, ампула, 4 мл, блистер в пачке, блистер в пачке, № 5 Корпорация Здоровье
Нет в наличии
Диутор® таблетки, 5 мг, блистер, № 30; Микрохим
Диутор® Таблетки, 5 мг, блистер, № 30 Микрохим
Нет в наличии
Форма выпуска: таблетки, р-р для инъекций или инфузий.
ТОРАСЕМИД (TORASEMIDUM)
CAS №: 56211-40-6 C16H20N4O3S
USPDDN, MeSH: 1-изопропил-3-((4-m-толуидино-3-пиридил)сульфонил)мочевина.
RTECS: N-(((1-метилэтил)амино)карбонил)-4-((3-метилфенил)амино)-3-пиридинсульфонамид.
Форма выпуска: таблетки, р-р для инъекций или инфузий.

диуретическое средство быстрого действия. Механизм диуретического действия обусловлен торможением реабсорбции ионов натрия и хлора в восходящей части петли Генле. Уменьшает пред- и постнагрузку на миокард. Торасемид снижает АД, уменьшая ОПСС, что объясняется снижением повышенной активности свободного Са2+ в клетках гладких мышц артериальных сосудов. В результате этого, вероятно, снижается также повышенная сократимость и соответственно повышенная реакция сосудов на эндогенные прессорные субстанции (например катехоламины).

отечный синдром различного генеза (в том числе при сердечной недостаточности), отеки и повышение АД у пациентов с выраженными нарушениями функции почек (клиренс креатинина <20 мл/мин или концентрация креатинина в плазме крови >6 мг/ дл), отеки и повышение АД при тяжелой почечной недостаточности при остаточном диурезе >200 мл/сут (в том числе при гемодиализе), острая левожелудочковая недостаточность (отек легких).

при отечном синдроме у пациентов с сердечной недостаточностью начальная разовая доза для в/в инъекций составляет 10 мг; при необходимости дозу повышают до 20 мг. Торасемид в разовой дозе 40 мг можно применять не более 3 дней. Вводить только в/в медленно. При необходимости проведения длительной терапии следует перейти на прием торасемида внутрь. Поддерживающая доза — 5 мг/сут внутрь. При недостаточной эффективности дозу повышают до 20 мг/сут.
При остром отеке легких вводят в/в 20 мг р-ра для инъекций. При наличии показаний в этой дозе торасемид можно повторно вводить каждые 30 мин. Максимальная суточная доза — 100 мг. Р-р вводят только в/в медленно. В/в введение следует продолжать не более 7 дней.
При отеках у пациентов с нарушениями функции почек начальная доза для в/в инфузии составляет 50 мг. Вливания проводят с помощью перфузора. При недостаточном диурезе дозу можно повысить до 100 мг/сут. Инфузию проводят в течение 1 ч. Максимальная суточная доза — 200 мг. В/в введение следует продолжать не более 7 дней. При необходимости проведения длительной терапии необходимо как можно быстрее перейти от в/в введения торасемида к приему внутрь. Начальная доза при приеме внутрь — 50 мг. При недостаточном диурезе дозу можно повысить до 100 мг. Максимальная суточная доза для приема внутрь — 200 мг.

артериальная гипотензия, терминальная стадия почечной недостаточности, тяжелые нарушения функции печени, прекома, кома, гиповолемия, гипонатриемия, гипокалиемия, нарушения мочеиспускания, повышенная чувствительность к торасемиду или производным сульфонилмочевины.
Применение торасемида в высоких дозах противопоказано при невыраженных нарушениях функции почек, так как существует риск потери значительного количества воды и электролитов.
Относительные противопоказания: подагра, выраженные нарушения проводимости (AV-блокада II и III степени), нарушения КОР, одновременная терапия препаратами лития, аминогликозидами или цефалоспоринами, заболевания крови (в том числе тромбоцитопения или анемия), токсические поражения почек, период беременности и кормления грудью, возраст до 12 лет.

возможны гиповолемия, гипокалиемия и/или гипонатриемия, метаболический алкалоз; головная боль, головокружение, общая слабость, судороги, спутанность сознания, артериальная гипотензия, тромбоз, нарушения сердечного ритма, стенокардия, острый инфаркт миокарда, синкопе; отсутствие аппетита, боль в желудке, тошнота, диарея, запор; повышение активности ферментов печени; тромбоцитопения, эритроцитопения, лейкопения; зуд, сыпь, фотосенсибилизация, анафилактический шок; ощущение сухости во рту, парестезии; повышение концентрации мочевой кислоты, креатинина и мочевины, глюкозы, ТГ и ХС в плазме крови; нарушение зрения; у пациентов с расстройствами мочеиспускания возможна задержка мочи.

торасемид усиливает действие гипотензивных средств (в том числе ингибиторов АПФ), теофиллина, курареподобных средств. При одновременном применении с сердечными гликозидами повышается риск развития гликозидной интоксикации. Торасемид может ослаблять действие гипогликемизирующих препаратов и сосудосуживающее действие катехоламинов. Пробенецид, колестирамин и НПВП ослабляют диуретическое и гипотензивное действие торасемида. При одновременном применении с салицилатами в высоких дозах торасемид может усиливать их токсическое действие на ЦНС.
В высоких дозах торасемид усиливает нефро- и ототоксическое действие аминогликозидных антибиотиков и цисплатина.
При одновременном применении торасемида со слабительными средствами или минерало- и глюкокортикоидами повышается риск развития гипокалиемии, а с препаратами лития — возможно повышение концентрации лития в плазме крови.

проявляется гиповолемией, электролитным дисбалансом, гипокалиемией, гипонатриемией; сонливостью, спутанностью сознания, артериальной гипотензией, сосудистым коллапсом, нарушениями со стороны пищеварительного тракта.
Специфического антидота нет. Показано проведение регидратационной терапии с целью восполнения ОЦК и восстановления электролитного баланса.