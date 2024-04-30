СИМВАСТАТИН (SIMVASTATINUM)

перед началом приема симвастатина больному следует назначить стандартную гипохолестериновую диету, которую необходимо соблюдать и во время медикаментозного лечения.

При гиперлипидемии начальная доза обычно составляет 10 мг/сут в 1 прием вечером. У больных с легкой и умеренной гиперхолестеринемией начальная доза может быть снижена до 5 мг. В случае необходимости подбор дозы следует проводить с интервалом не менее 4 нед вплоть до 40 мг/сут в 1 прием вечером. При снижении уровня ЛПНП ниже 75 мг/дл (1,94 ммоль/л) или общего ХС плазмы крови <140 мг/дл (3,6 ммоль/л) следует снизить дозу симвастатина.

Доза симвастатина для пациентов с гомозиготной семейной гиперхолестеринемией составляет 40 мг/сут вечером или 80 мг/сут, разделенных на 3 приема (по 20; 20 и 40 мг на ночь). Симвастатин следует использовать как дополнение к другим гиполипидемическим методам лечения (например аферез ЛПНП) у этих пациентов, если эти методы лечения недоступны.

При ИБС начальная доза составляет 20 мг/сут в 1 прием вечером. В случае необходимости коррекции дозы ее подбор следует осуществлять, как описано выше.

Симвастатин эффективен как в качестве монотерапии, так и в комбинации с секвестрантами желчных кислот.

При одновременном приеме больными циклоспорина, фибратов или никотиновой кислоты максимальная доза симвастатина не должна превышать 10 мг/сут.

Поскольку симвастатин практически не выводится с мочой, нет необходимости в снижении дозы у больных с умеренной ХПН. У лиц с тяжелой почечной недостаточностью (клиренс креатинина <30 мл/мин) дозу >10 мг/сут следует применять с большой осторожностью.