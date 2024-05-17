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Аллеста® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 20 мг блистер, №30 - Одесса (133660) Лекарственный препарат - Цены

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Одесса (адрес не указан)
Доступно в 66 аптеках
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Воробьева Академика, 5-Г
Всего: упаковка (1)
35,00 грн
Аптекарь
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Бугаевская, 21-В
Всего: упаковка (1)
37,40 грн
Аптека акс социальная
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Старопортофранковская, 67/69
Всего: таблетки, покрытые пленочной оболочкой (20)
37,90 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Нежинская, 25
Всего: упаковка (3)
32,95 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Садиковская, 25
Всего: упаковка (3)
37,90
Экономия: -4,28 грн
33,62 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Пастера, 14
Всего: упаковка (1)
32,96 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Старопортофранковская, 97
Всего: упаковка (5)
38,72
Экономия: -2,00 грн
36,72 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Черноморского Казачества, 5
Всего: упаковка (3)
32,96 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Степовая, 17
Всего: упаковка (7), блистер (2)
32,96 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Пастера, 31
Всего: упаковка (2)
35,00 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Тираспольская (Приморский), 1
Всего: упаковка (2)
32,95 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Греческая, 45
Всего: упаковка (3)
36,32
Экономия: -2,70 грн
33,62 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Болгарская, 42
Всего: упаковка (1)
32,95 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Преображенская, 82
Всего: упаковка (3)
37,82
Экономия: -4,20 грн
33,62 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Греческая, 46
Всего: упаковка (1)
31,60 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Старопортофранковская, 143
Всего: упаковка (3)
36,30 грн
Аптека tas
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, перек. Екатерининская / Троицкая, 50/39
Всего: упаковка (4)
34,94 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Екатерининская, 72
Всего: упаковка (3)
34,40
Экономия: -0,78 грн
33,62 грн
Аптека tas
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, перек. Успенская / Ришельевская, 44/33
Всего: упаковка (1)
34,55 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается через 39 мин
Одесса, ул. Новощепный ряд, 11
Всего: упаковка (1)
31,91 грн