КЕТОРОЛАК (KETOROLACUM) Действующее вещество
WHO, RTECS: (±)-5-бензоил-2,3-дигидро-1H-пирролизин-1-карбоксиловая кислота.
Кеторолак трометамин
USPDDN: соединение (±)-5-бензоил-2,3-дигидро-1H-пирролизин-1-карбоксиловой кислоты с 2-амино-2-(гидроксиметил)-1,3-пропандиолом (1:1).
НПВП с выраженным анальгезирующим действием (по анальгезирующей активности сопоставим с морфином). По химической структуре близок к индометацину и толметину. Кеторолак воздействует на циклооксигеназный путь обмена арахидоновой кислоты, ингибируя биосинтез простагландинов, медиаторов боли и воспаления. Тормозит агрегацию тромбоцитов (на срок до 1–2 сут) и может увеличивать время кровотечения. Обладает слабовыраженной антихолинергической и α-адреноблокирующей активностью.
Имеет сходный фармакокинетический профиль при пероральном и парентеральном введении. Быстро и полностью всасывается, биодоступность при приеме внутрь колеблется от 80 до 100%. Cmax в плазме крови после в/м и перорального введения достигается соответственно через 30–60 и 60 мин. Анальгезирующее действие после в/м введения наступает приблизительно через 10 мин и сохраняется в течение 6–8 ч, после приема кеторолака внутрь — через 30–60 мин и сохраняется в течение 6–8 ч. Более 99% кеторолака связывается с белками плазмы крови. T½ — 3,5–9,2 ч, у лиц в возрасте старше 65 лет он удлиняется до 4,7–8,6 ч. Фармакокинетика после разового и многократного введения носит линейный характер. Равновесные концентрации в плазме крови достигаются при регулярном введении каждые 6 ч. У лиц с нарушением функции почек выведение кеторолака замедляется (T½ достигает 10 ч). У больных с нарушением функции печени значительных изменений фармакокинетики кеторолака не наблюдается, хотя время достижения Cmax в плазме крови и T½ могут несколько увеличиваться. Метаболизируется в печени путем глюкуронизации или гидроксилирования с образованием р-гидроксикеторолака, анальгезирующая активность которого составляет <1% исходного вещества. Кеторолак и его метаболиты экскретируются преимущественно с мочой (около 91%), остальное количество выводится с калом.
кратковременное применение при умеренном и сильновыраженном болевом синдроме (преимущественно в послеоперационный период). Боль и воспаление после хирургического лечения катаракты.
вводят глубоко в/м медленно. Однократно больным в возрасте до 65 лет вводят в дозе 10–60 мг, старше 65 лет или пациентам с нарушением функции почек — 10–30 мг. При необходимости многократного введения больным в возрасте до 65 лет вводят 10–30 мг каждые 4–6 ч, лицам в возрасте старше 65 лет или больным с нарушениями функции почек — по 10–15 мг каждые 4–6 ч. Максимальная продолжительность парентерального применения — 2 дня.
Внутрь назначают в дозе 10 мг каждые 4–6 ч. При выраженном болевом синдроме дозу можно повысить до 20 мг 3–4 раза в сутки. Продолжительность лечения — не более 5 дней.
Максимальная суточная доза кеторолака не должна превышать 90 мг для взрослых пациентов и 60 мг — для больных пожилого возраста, пациентов с массой тела <50 кг и с нарушением функции почек.
Глазные капли закапывают по 1 капле в пораженный глаз 2 раза в сутки, начиная за 1 день до операции по поводу катаракты, продолжая в день операции и в течение первых 2 нед послеоперационного периода.
Гель применяют наружно 3–4 раза в сутки. Перед нанесением геля следует вымыть и вытереть насухо пораженный участок. Гель наносить легкими массажными движениями на кожу, охватывая участки вокруг пораженного места. Желательно не прикрывать это место одеждой. Длительность терапии зависит от показаний и эффективности лечения.
Спрей назальный дозированный: по 1 впрыскиванию в каждую ноздрю каждые 6–8 ч. Максимально: 4 рекомендованные дозы (для лиц с массой тела ≥50 кг); 2 рекомендованные дозы (для лиц с массой тела <50 кг, пожилого возраста и с нарушением функции почек).
период беременности, родов, кормления грудью, возраст до 16 лет, пептическая язва желудка и двенадцатиперстной кишки, желудочно-кишечные кровотечения или перфорация кишечника в анамнезе, выраженное нарушение функции почек, риск развития почечной недостаточности, повышенная чувствительность к кеторолаку или другим НПВП, выраженная недостаточность мозгового кровообращения, полипоз носовой полости, ангионевротический отек, бронхоспазм, БА, риск развития кровотечения или неполный гемостаз.
диспепсия, тошнота, рвота, боль в области живота (13%), запор, стоматит, метеоризм (1–3%), пептическая язва, желудочно-кишечное кровотечение, перфорация кишечника (<1%), пурпура, тромбоцитопения, анемия (редко), транзиторная азотемия и повышение уровня креатинина в плазме крови (2–3%), почечная недостаточность, интерстициальный нефрит (<1%), папиллярный некроз, гематурия, протеинурия, нефротический синдром (крайне редко), повышение активности печеночных ферментов (15%), гепатотоксическое действие (1%), периферические отеки (3–9%), крапивница, макулопапулезная сыпь (1–3%), буллезная сыпь, токсический эпидермальный некролиз (крайне редко).
При применении глазных капель: повышенное внутриглазное давление, гиперемия конъюнктивы и/или кровоизлияние, отек роговицы, ощущение боли, головная боль, слезотечение и затуманенное зрение. Некоторые из этих эффектов могут быть следствием хирургических процедур по поводу лечения катаракты.
Иногда в месте нанесения геля могут возникать реакции со стороны кожи (раздражение, эритема, дерматит).
кеторолак не предназначен для длительного применения, не рекомендуется использовать его для премедикации и анальгезии в акушерской практике. С осторожностью применяют у больных с нарушением функции почек или печени, сердечной недостаточностью и АГ, гипокоагуляцией.
in vitro кеторолак несколько уменьшает связывание варфарина с белками плазмы крови. Риск развития желудочно-кишечных кровотечений возрастает при одновременном применении с другими НПВП, ГКС и непрямыми антикоагулянтами. Не следует сочетать кеторолак с другими НПВП, пентоксифиллином и пробенецидом. При одновременном применении с солями лития возможно уменьшение экскреции последнего с мочой и повышение его концентрации в плазме крови. При одновременном применении с алендронатом повышается риск развития гастропатии. Кеторолак может снижать эффективность гипотензивных средств, клиренс метотрексата и повышать его токсичность. Препараты чеснока, лука и гинкго двулопастного могут потенцировать антиагрегантный эффект кеторолака и повышать риск развития геморрагических осложенений.
данные о случаях острой передозировки у человека отсутствуют. При однократном пероральном назначении животным в дозе >100 мг/кг массы тела наблюдались такие симптомы, как снижение активности, диарея, бледность кожных покровов, затруднение дыхания, рвота. Лечение симптоматическое.