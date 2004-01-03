Будиксон Неб Суспензия для распыления, 0,5 мг/мл, контейнер, 2 мл, № 20 ADAMED PHARMA S.A
от 562,33 грн
Депратал Таблетки кишечно-растворимые, 30 мг, блистер, № 28 ADAMED PHARMA S.A
от 330,94 грн
Депратал Таблетки кишечно-растворимые, 60 мг, блистер, № 28 ADAMED PHARMA S.A
от 462,64 грн
Диметрио Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 2 мг, блистер, № 28 ADAMED PHARMA S.A
от 220,00 грн
Золафрен Таблетки, покрытые оболочкой, 5 мг, блистер, № 30 ADAMED PHARMA S.A
от 502,31 грн
Золафрен Таблетки, покрытые оболочкой, 10 мг, блистер, № 30 ADAMED PHARMA S.A
от 750,94 грн
Золафрен Фаст Таблетки, диспергируемые в ротовой полости, 10 мг, блистер, № 28 ADAMED PHARMA S.A
от 695,84 грн
Золафрен Фаст Таблетки, диспергируемые в ротовой полости, 20 мг, блистер, № 28 ADAMED PHARMA S.A
от 898,99 грн
Иприксон Неб Раствор для ингаляций, 2,5 мг/2,5 мл + 0,5 мг/2,5 мл, ампула, 2.5 мл, № 20 ADAMED PHARMA S.A
от 259,01 грн
Контрахист Алерджи® Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 5 мг, блистер, № 10 ADAMED PHARMA S.A
от 69,24 грн
Момиксон Спрей назальный, суспензия, 50 мкг/доза, флакон с дозирующим насосом, 18 г, 140 доз, 140 доз, № 1 ADAMED PHARMA S.A
от 306,81 грн
Монафокс Капли глазные, раствор, 5 мг/мл, флакон, 5 мл, № 1 ADAMED PHARMA S.A
от 89,00 грн
Стандартизація фармацевтичної продукції
Будиксон Неб Суспензия для распыления, 0,5 мг/мл, контейнер, 2 мл, № 20 ADAMED PHARMA S.A
от 562,33 грн
Депратал Таблетки кишечно-растворимые, 30 мг, блистер, № 28 ADAMED PHARMA S.A
от 330,94 грн
Депратал Таблетки кишечно-растворимые, 60 мг, блистер, № 28 ADAMED PHARMA S.A
от 462,64 грн
Диметрио Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 2 мг, блистер, № 28 ADAMED PHARMA S.A
от 220,00 грн
Золафрен Таблетки, покрытые оболочкой, 5 мг, блистер, № 30 ADAMED PHARMA S.A
от 502,31 грн
Золафрен Таблетки, покрытые оболочкой, 10 мг, блистер, № 30 ADAMED PHARMA S.A
от 750,94 грн
Золафрен Фаст Таблетки, диспергируемые в ротовой полости, 10 мг, блистер, № 28 ADAMED PHARMA S.A
от 695,84 грн
Золафрен Фаст Таблетки, диспергируемые в ротовой полости, 20 мг, блистер, № 28 ADAMED PHARMA S.A
от 898,99 грн
Иприксон Неб Раствор для ингаляций, 2,5 мг/2,5 мл + 0,5 мг/2,5 мл, ампула, 2.5 мл, № 20 ADAMED PHARMA S.A
от 259,01 грн
Контрахист Алерджи® Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 5 мг, блистер, № 10 ADAMED PHARMA S.A
от 69,24 грн
Момиксон Спрей назальный, суспензия, 50 мкг/доза, флакон с дозирующим насосом, 18 г, 140 доз, 140 доз, № 1 ADAMED PHARMA S.A
от 306,81 грн
Монафокс Капли глазные, раствор, 5 мг/мл, флакон, 5 мл, № 1 ADAMED PHARMA S.A
от 89,00 грн
Стандартизація фармацевтичної продукції