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Производитель: ADAMED PHARMA S.A

Представительство в Украине «Адамед Фарма С.А.»
01133 г. Киев, бул. Леси Украинки, 23, офис 2.
+38 (044) 374-67-55
+38 (044) 374-67-55
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Найдено: 18 препаратов
Будиксон Неб суспензия для распыления, 0,5 мг/мл, контейнер, 2 мл, № 20; ADAMED PHARMA S.A
Будиксон Неб Суспензия для распыления, 0,5 мг/мл, контейнер, 2 мл, № 20 ADAMED PHARMA S.A
В 247 аптеках
от 562,33 грн
Цены в аптеках
Депратал таблетки кишечно-растворимые, 30 мг, блистер, № 28; ADAMED PHARMA S.A
Депратал Таблетки кишечно-растворимые, 30 мг, блистер, № 28 ADAMED PHARMA S.A
В 328 аптеках
от 330,94 грн
Цены в аптеках
Депратал таблетки кишечно-растворимые, 60 мг, блистер, № 28; ADAMED PHARMA S.A
Депратал Таблетки кишечно-растворимые, 60 мг, блистер, № 28 ADAMED PHARMA S.A
В 172 аптеках
от 462,64 грн
Цены в аптеках
Диметрио таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 2 мг, блистер, № 28; ADAMED PHARMA S.A
Диметрио Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 2 мг, блистер, № 28 ADAMED PHARMA S.A
В 86 аптеках
от 220,00 грн
Цены в аптеках
Золафрен таблетки, покрытые оболочкой, 5 мг, блистер, № 30; ADAMED PHARMA S.A
Золафрен Таблетки, покрытые оболочкой, 5 мг, блистер, № 30 ADAMED PHARMA S.A
В 96 аптеках
от 502,31 грн
Цены в аптеках
Золафрен таблетки, покрытые оболочкой, 10 мг, блистер, № 30; ADAMED PHARMA S.A
Золафрен Таблетки, покрытые оболочкой, 10 мг, блистер, № 30 ADAMED PHARMA S.A
В 182 аптеках
от 750,94 грн
Цены в аптеках
Золафрен Фаст таблетки, диспергируемые в ротовой полости, 10 мг, блистер, № 28; ADAMED PHARMA S.A
Золафрен Фаст Таблетки, диспергируемые в ротовой полости, 10 мг, блистер, № 28 ADAMED PHARMA S.A
В 46 аптеках
от 695,84 грн
Цены в аптеках
Золафрен Фаст таблетки, диспергируемые в ротовой полости, 20 мг, блистер, № 28; ADAMED PHARMA S.A
Золафрен Фаст Таблетки, диспергируемые в ротовой полости, 20 мг, блистер, № 28 ADAMED PHARMA S.A
В 52 аптеках
от 898,99 грн
Цены в аптеках
Иприксон Неб раствор для ингаляций, 2,5 мг/2,5 мл + 0,5 мг/2,5 мл, ампула, 2.5 мл, № 20; ADAMED PHARMA S.A
Иприксон Неб Раствор для ингаляций, 2,5 мг/2,5 мл + 0,5 мг/2,5 мл, ампула, 2.5 мл, № 20 ADAMED PHARMA S.A
В 1 аптеке других городов
от 259,01 грн
Цены в других городах
Контрахист Алерджи® таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 5 мг, блистер, № 10; ADAMED PHARMA S.A
Контрахист Алерджи® Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 5 мг, блистер, № 10 ADAMED PHARMA S.A
В 498 аптеках
от 69,24 грн
Цены в аптеках
Момиксон спрей назальный, суспензия, 50 мкг/доза, флакон с дозирующим насосом, 18 г, 140 доз, 140 доз, № 1; ADAMED PHARMA S.A
Момиксон Спрей назальный, суспензия, 50 мкг/доза, флакон с дозирующим насосом, 18 г, 140 доз, 140 доз, № 1 ADAMED PHARMA S.A
В 498 аптеках
от 306,81 грн
Цены в аптеках
Монафокс капли глазные, раствор, 5 мг/мл, флакон, 5 мл, № 1; ADAMED PHARMA S.A
Монафокс Капли глазные, раствор, 5 мг/мл, флакон, 5 мл, № 1 ADAMED PHARMA S.A
В 105 аптеках
от 89,00 грн
Цены в аптеках
Урофурагин таблетки, 50 мг, блистер, № 30; ADAMED PHARMA S.A
Урофурагин Таблетки, 50 мг, блистер, № 30 ADAMED PHARMA S.A
В 1072 аптеках
от 147,67 грн
Цены в аптеках
Хитакса таблетки, диспергируемые в ротовой полости, 2,5 мг, блистер, № 10; ADAMED PHARMA S.A
Хитакса Таблетки, диспергируемые в ротовой полости, 2,5 мг, блистер, № 10 ADAMED PHARMA S.A
В 104 аптеках
от 87,38 грн
Цены в аптеках
Хитакса таблетки, диспергируемые в ротовой полости, 5 мг, блистер, № 10; ADAMED PHARMA S.A
Хитакса Таблетки, диспергируемые в ротовой полости, 5 мг, блистер, № 10 ADAMED PHARMA S.A
В 528 аптеках
от 86,98 грн
Цены в аптеках
Экзиста капсулы твердые, 75 мг, блистер, № 28; ADAMED PHARMA S.A
Экзиста Капсулы твердые, 75 мг, блистер, № 28 ADAMED PHARMA S.A
В 91 аптеке
от 221,25 грн
Цены в аптеках
Экзиста капсулы твердые, 75 мг, блистер, № 56; ADAMED PHARMA S.A
Экзиста Капсулы твердые, 75 мг, блистер, № 56 ADAMED PHARMA S.A
В 48 аптеках
от 536,44 грн
Цены в аптеках
Экзиста капсулы твердые, 150 мг, блистер, № 28; ADAMED PHARMA S.A
Экзиста Капсулы твердые, 150 мг, блистер, № 28 ADAMED PHARMA S.A
В 183 аптеках
от 286,13 грн
Цены в аптеках
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Стандартизація фармацевтичної продукції
01133 г. Киев, бул. Леси Украинки, 23, офис 2.
+38 (044) 374-67-55
+38 (044) 374-67-55
Найдено: 18 препаратов
Будиксон Неб суспензия для распыления, 0,5 мг/мл, контейнер, 2 мл, № 20; ADAMED PHARMA S.A
Будиксон Неб Суспензия для распыления, 0,5 мг/мл, контейнер, 2 мл, № 20 ADAMED PHARMA S.A
В 247 аптеках
от 562,33 грн
Цены в аптеках
Депратал таблетки кишечно-растворимые, 30 мг, блистер, № 28; ADAMED PHARMA S.A
Депратал Таблетки кишечно-растворимые, 30 мг, блистер, № 28 ADAMED PHARMA S.A
В 328 аптеках
от 330,94 грн
Цены в аптеках
Депратал таблетки кишечно-растворимые, 60 мг, блистер, № 28; ADAMED PHARMA S.A
Депратал Таблетки кишечно-растворимые, 60 мг, блистер, № 28 ADAMED PHARMA S.A
В 172 аптеках
от 462,64 грн
Цены в аптеках
Диметрио таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 2 мг, блистер, № 28; ADAMED PHARMA S.A
Диметрио Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 2 мг, блистер, № 28 ADAMED PHARMA S.A
В 86 аптеках
от 220,00 грн
Цены в аптеках
Золафрен таблетки, покрытые оболочкой, 5 мг, блистер, № 30; ADAMED PHARMA S.A
Золафрен Таблетки, покрытые оболочкой, 5 мг, блистер, № 30 ADAMED PHARMA S.A
В 96 аптеках
от 502,31 грн
Цены в аптеках
Золафрен таблетки, покрытые оболочкой, 10 мг, блистер, № 30; ADAMED PHARMA S.A
Золафрен Таблетки, покрытые оболочкой, 10 мг, блистер, № 30 ADAMED PHARMA S.A
В 182 аптеках
от 750,94 грн
Цены в аптеках
Золафрен Фаст таблетки, диспергируемые в ротовой полости, 10 мг, блистер, № 28; ADAMED PHARMA S.A
Золафрен Фаст Таблетки, диспергируемые в ротовой полости, 10 мг, блистер, № 28 ADAMED PHARMA S.A
В 46 аптеках
от 695,84 грн
Цены в аптеках
Золафрен Фаст таблетки, диспергируемые в ротовой полости, 20 мг, блистер, № 28; ADAMED PHARMA S.A
Золафрен Фаст Таблетки, диспергируемые в ротовой полости, 20 мг, блистер, № 28 ADAMED PHARMA S.A
В 52 аптеках
от 898,99 грн
Цены в аптеках
Иприксон Неб раствор для ингаляций, 2,5 мг/2,5 мл + 0,5 мг/2,5 мл, ампула, 2.5 мл, № 20; ADAMED PHARMA S.A
Иприксон Неб Раствор для ингаляций, 2,5 мг/2,5 мл + 0,5 мг/2,5 мл, ампула, 2.5 мл, № 20 ADAMED PHARMA S.A
В 1 аптеке других городов
от 259,01 грн
Цены в других городах
Контрахист Алерджи® таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 5 мг, блистер, № 10; ADAMED PHARMA S.A
Контрахист Алерджи® Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 5 мг, блистер, № 10 ADAMED PHARMA S.A
В 498 аптеках
от 69,24 грн
Цены в аптеках
Момиксон спрей назальный, суспензия, 50 мкг/доза, флакон с дозирующим насосом, 18 г, 140 доз, 140 доз, № 1; ADAMED PHARMA S.A
Момиксон Спрей назальный, суспензия, 50 мкг/доза, флакон с дозирующим насосом, 18 г, 140 доз, 140 доз, № 1 ADAMED PHARMA S.A
В 498 аптеках
от 306,81 грн
Цены в аптеках
Монафокс капли глазные, раствор, 5 мг/мл, флакон, 5 мл, № 1; ADAMED PHARMA S.A
Монафокс Капли глазные, раствор, 5 мг/мл, флакон, 5 мл, № 1 ADAMED PHARMA S.A
В 105 аптеках
от 89,00 грн
Цены в аптеках
Урофурагин таблетки, 50 мг, блистер, № 30; ADAMED PHARMA S.A
Урофурагин Таблетки, 50 мг, блистер, № 30 ADAMED PHARMA S.A
В 1072 аптеках
от 147,67 грн
Цены в аптеках
Хитакса таблетки, диспергируемые в ротовой полости, 2,5 мг, блистер, № 10; ADAMED PHARMA S.A
Хитакса Таблетки, диспергируемые в ротовой полости, 2,5 мг, блистер, № 10 ADAMED PHARMA S.A
В 104 аптеках
от 87,38 грн
Цены в аптеках
Хитакса таблетки, диспергируемые в ротовой полости, 5 мг, блистер, № 10; ADAMED PHARMA S.A
Хитакса Таблетки, диспергируемые в ротовой полости, 5 мг, блистер, № 10 ADAMED PHARMA S.A
В 528 аптеках
от 86,98 грн
Цены в аптеках
Экзиста капсулы твердые, 75 мг, блистер, № 28; ADAMED PHARMA S.A
Экзиста Капсулы твердые, 75 мг, блистер, № 28 ADAMED PHARMA S.A
В 91 аптеке
от 221,25 грн
Цены в аптеках
Экзиста капсулы твердые, 75 мг, блистер, № 56; ADAMED PHARMA S.A
Экзиста Капсулы твердые, 75 мг, блистер, № 56 ADAMED PHARMA S.A
В 48 аптеках
от 536,44 грн
Цены в аптеках
Экзиста капсулы твердые, 150 мг, блистер, № 28; ADAMED PHARMA S.A
Экзиста Капсулы твердые, 150 мг, блистер, № 28 ADAMED PHARMA S.A
В 183 аптеках
от 286,13 грн
Цены в аптеках
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Стандартизація фармацевтичної продукції