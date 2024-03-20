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Активные вещества — “А”АМЛОДИПИН (AMLODIPINUM)

АМЛОДИПИН (AMLODIPINUM) Действующее вещество

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Найдено: 43 препарата
Амлодипин-КВ таблетки, 5 мг, блистер, № 30; Киевский витаминный завод
Амлодипин-КВ Таблетки, 5 мг, блистер, № 30 Киевский витаминный завод
В 1161 аптеке
от 9,50 грн
Цены в аптеках
Амлодипин-Тева таблетки, 5 мг, блистер, № 30; Тева Украина
Амлодипин-Тева Таблетки, 5 мг, блистер, № 30 Тева Украина
В 1161 аптеке
от 21,86 грн
Цены в аптеках
Амлодипин-КВ таблетки, 10 мг, блистер, № 30; Киевский витаминный завод
Амлодипин-КВ Таблетки, 10 мг, блистер, № 30 Киевский витаминный завод
В 1150 аптеках
от 21,40 грн
Цены в аптеках
Амлодипин-Тева таблетки, 10 мг, блистер, № 30; Тева Украина
Амлодипин-Тева Таблетки, 10 мг, блистер, № 30 Тева Украина
В 1149 аптеках
от 40,17 грн
Цены в аптеках
Амлодипин Сандоз® таблетки, 10 мг, блистер, № 30; Sandoz
Амлодипин Сандоз® Таблетки, 10 мг, блистер, № 30 Sandoz
В 1041 аптеке
от 48,35 грн
Цены в аптеках
Амлодипин Сандоз® таблетки, 5 мг, блистер, № 30; Sandoz
Амлодипин Сандоз® Таблетки, 5 мг, блистер, № 30 Sandoz
В 1018 аптеках
от 24,68 грн
Цены в аптеках
Амлодипин-Дарница таблетки, 10 мг, контурная ячейковая упаковка, в пачке, в пачке, № 20; Дарница
Амлодипин-Дарница Таблетки, 10 мг, контурная ячейковая упаковка, в пачке, в пачке, № 20 Дарница
В 884 аптеках
от 20,20 грн
Цены в аптеках
Амлодипин-Дарница таблетки, 5 мг, контурная ячейковая упаковка, в пачке, в пачке, № 20; Дарница
Амлодипин-Дарница Таблетки, 5 мг, контурная ячейковая упаковка, в пачке, в пачке, № 20 Дарница
В 881 аптеке
от 11,34 грн
Цены в аптеках
Норваск® таблетки, 5 мг, блистер, № 30; Viatris Specialti LLC
Норваск® Таблетки, 5 мг, блистер, № 30 Viatris Specialti LLC
В 785 аптеках
от 186,11 грн
Цены в аптеках
Норваск® таблетки, 10 мг, блистер, № 30; Viatris Specialti LLC
Норваск® Таблетки, 10 мг, блистер, № 30 Viatris Specialti LLC
В 627 аптеках
от 307,50 грн
Цены в аптеках
Аладин®-Фармак таблетки, 5 мг, блистер в пачке, № 30; Фармак
Аладин®-Фармак Таблетки, 5 мг, блистер в пачке, № 30 Фармак
В 471 аптеке
от 9,07 грн
Цены в аптеках
Аладин®-Фармак таблетки, 10 мг, блистер в пачке, № 30; Фармак
Аладин®-Фармак Таблетки, 10 мг, блистер в пачке, № 30 Фармак
В 455 аптеках
от 12,75 грн
Цены в аптеках
Нормодипин таблетки, 5 мг, № 30; Gedeon Richter
Нормодипин Таблетки, 5 мг, № 30 Gedeon Richter
В 390 аптеках
от 237,08 грн
Цены в аптеках
Аладин®-Фармак таблетки, 10 мг, блистер в пачке, № 50; Фармак
Аладин®-Фармак Таблетки, 10 мг, блистер в пачке, № 50 Фармак
В 325 аптеках
от 21,12 грн
Цены в аптеках
Нормодипин таблетки, 10 мг, № 30; Gedeon Richter
Нормодипин Таблетки, 10 мг, № 30 Gedeon Richter
В 308 аптеках
от 507,87 грн
Цены в аптеках
Амлодипин Евро таблетки, 5 мг, контурная ячейковая упаковка, коробка, коробка, № 30; Unique Pharmaceutical Laboratories
Амлодипин Евро Таблетки, 5 мг, контурная ячейковая упаковка, коробка, коробка, № 30 Unique Pharmaceutical Laboratories
В 279 аптеках
от 26,07 грн
Цены в аптеках
Амлодипин-Фармак таблетки, 10 мг, блистер, № 20; Фармак
Амлодипин-Фармак Таблетки, 10 мг, блистер, № 20 Фармак
В 276 аптеках
от 12,48 грн
Цены в аптеках
Амлодипин-Астрафарм таблетки, 5 мг, блистер, № 30; Астрафарм
Амлодипин-Астрафарм Таблетки, 5 мг, блистер, № 30 Астрафарм
В 274 аптеках
от 12,25 грн
Цены в аптеках
Амлодипин-Астрафарм таблетки, 10 мг, блистер, № 30; Астрафарм
Амлодипин-Астрафарм Таблетки, 10 мг, блистер, № 30 Астрафарм
В 239 аптеках
от 18,00 грн
Цены в аптеках
Амлодипин Евро таблетки, 10 мг, контурная ячейковая упаковка, коробка, коробка, № 30; Unique Pharmaceutical Laboratories
Амлодипин Евро Таблетки, 10 мг, контурная ячейковая упаковка, коробка, коробка, № 30 Unique Pharmaceutical Laboratories
В 237 аптеках
от 34,22 грн
Цены в аптеках
Амлодипин таблетки, 5 мг, № 30; Корпорация Артериум
Амлодипин Таблетки, 5 мг, № 30 Корпорация Артериум
В 236 аптеках
от 8,51 грн
Цены в аптеках
Амлодипин-Фармак таблетки, 5 мг, блистер, № 20; Фармак
Амлодипин-Фармак Таблетки, 5 мг, блистер, № 20 Фармак
В 210 аптеках
от 9,71 грн
Цены в аптеках
Амлодипин-Тева таблетки, 10 мг, блистер, № 90; Тева Украина
Амлодипин-Тева Таблетки, 10 мг, блистер, № 90 Тева Украина
В 196 аптеках
от 118,60 грн
Цены в аптеках
Эмлодин® таблетки, 5 мг, блистер, № 30; Egis
Эмлодин® Таблетки, 5 мг, блистер, № 30 Egis
В 183 аптеках
от 21,89 грн
Цены в аптеках
Амлодипин-Тева таблетки, 5 мг, блистер, № 90; Тева Украина
Амлодипин-Тева Таблетки, 5 мг, блистер, № 90 Тева Украина
В 179 аптеках
от 73,10 грн
Цены в аптеках
Эмлодин® таблетки, 10 мг, блистер, № 30; Egis
Эмлодин® Таблетки, 10 мг, блистер, № 30 Egis
В 144 аптеках
от 25,20 грн
Цены в аптеках
Амлодипин-Здоровье таблетки, 5 мг, блистер, № 30; Корпорация Здоровье
Амлодипин-Здоровье Таблетки, 5 мг, блистер, № 30 Корпорация Здоровье
В 123 аптеках
от 7,20 грн
Цены в аптеках
Амлодипин-Здоровье таблетки, 10 мг, блистер, № 30; Корпорация Здоровье
Амлодипин-Здоровье Таблетки, 10 мг, блистер, № 30 Корпорация Здоровье
В 99 аптеках
от 12,90 грн
Цены в аптеках
Амлодипин-Астрафарм таблетки, 5 мг, блистер, № 60; Астрафарм
Амлодипин-Астрафарм Таблетки, 5 мг, блистер, № 60 Астрафарм
В 83 аптеках
от 18,15 грн
Цены в аптеках
Аладин®-Фармак таблетки, 5 мг, блистер в пачке, № 50; Фармак
Аладин®-Фармак Таблетки, 5 мг, блистер в пачке, № 50 Фармак
В 70 аптеках
от 13,61 грн
Цены в аптеках
Амлодипин таблетки, 10 мг, блистер, № 90; Технолог
Амлодипин Таблетки, 10 мг, блистер, № 90 Технолог
В 60 аптеках
от 42,27 грн
Цены в аптеках
Амлодипин-Астрафарм таблетки, 10 мг, блистер, № 60; Астрафарм
Амлодипин-Астрафарм Таблетки, 10 мг, блистер, № 60 Астрафарм
В 60 аптеках
от 32,40 грн
Цены в аптеках
Амлодипин таблетки, 10 мг, блистер, № 30; Технолог
Амлодипин Таблетки, 10 мг, блистер, № 30 Технолог
В 58 аптеках
от 13,28 грн
Цены в аптеках
Амлодипин таблетки, 5 мг, блистер, № 30; Технолог
Амлодипин Таблетки, 5 мг, блистер, № 30 Технолог
В 46 аптеках
от 6,90 грн
Цены в аптеках
Амлодипин таблетки, 5 мг, блистер, № 90; Технолог
Амлодипин Таблетки, 5 мг, блистер, № 90 Технолог
В 46 аптеках
от 22,73 грн
Цены в аптеках
Амлодипин-Астрафарм таблетки, 10 мг, блистер, № 20; Астрафарм
Амлодипин-Астрафарм Таблетки, 10 мг, блистер, № 20 Астрафарм
В 44 аптеках
от 12,90 грн
Цены в аптеках
Амлодипин таблетки, 10 мг, блистер, № 60; Технолог
Амлодипин Таблетки, 10 мг, блистер, № 60 Технолог
В 44 аптеках
от 28,27 грн
Цены в аптеках
Амлодипин таблетки, 5 мг, блистер, № 60; Технолог
Амлодипин Таблетки, 5 мг, блистер, № 60 Технолог
В 24 аптеках
от 14,44 грн
Цены в аптеках
Эмлодин® таблетки, 2,5 мг, блистер, № 30; Egis
Эмлодин® Таблетки, 2,5 мг, блистер, № 30 Egis
Нет в наличии
Амлодил Босналек® капсулы твердые, 5 мг, блистер, № 20; Bosnalijek
Амлодил Босналек® Капсулы твердые, 5 мг, блистер, № 20 Bosnalijek
Нет в наличии
Амлодипин-Фитофарм таблетки, 5 мг, блистер, № 20; Фитофарм
Амлодипин-Фитофарм Таблетки, 5 мг, блистер, № 20 Фитофарм
Нет в наличии
Стамло таблетки, 5 мг, стрип, № 30; Dr. Reddy's Laboratories Ltd
Стамло Таблетки, 5 мг, стрип, № 30 Dr. Reddy's Laboratories Ltd
Нет в наличии
Стамло таблетки, 10 мг, стрип, № 30; Dr. Reddy's Laboratories Ltd
Стамло Таблетки, 10 мг, стрип, № 30 Dr. Reddy's Laboratories Ltd
Нет в наличии

антагонист ионов кальция группы дигидропиридина; блокирует поступление ионов кальция через медленные кальциевые каналы мембраны в гладкомышечные клетки сосудов и кардиомиоциты. Механизм гипотензивного действия амлодипина обусловлен прямым расслабляющим влиянием на гладкие мышцы сосудов. При стенокардии амлодипин уменьшает ишемию, вероятно, как за счет расширения периферических артериол и уменьшения постнагрузки на сердце без изменения ЧСС, что приводит к снижению потребления энергии и потребности миокарда в кислороде, так и посредством расширения главных коронарных артерий и коронарных артериол в интактных и ишемизированных зонах миокарда. Эта дилатация увеличивает поступление кислорода в миокард у больных с вазоспастической стенокардией (стенокардия Принцметала) и предотвращает развитие коронароспазма, вызванного курением.
У больных АГ разовая суточная доза амлодипина обеспечивает клинически значимое снижение АД на протяжении 24 ч как в положении лежа, так и стоя. Благодаря постепенному началу действия амлодипин не вызывает развития выраженной артериальной гипотензии.
При стенокардии однократный прием амлодипина в суточной дозе продлевает время выполнения больным физической нагрузки, задерживает развитие приступа стенокардии и депрессии сегмента (на 1 мм) во время ее выполнения, снижает частоту приступов стенокардии, что позволяет снизить дозу применяемого нитроглицерина.
Амлодипин не оказывает какого-либо неблагоприятного влияния на метаболизм, в том числе на липидный спектр плазмы крови; его можно назначать больным сахарным диабетом и подагрой, применять у пациентов с БА.
После приема внутрь в терапевтических дозах амлодипин хорошо всасывается, достигая Cmax в плазме крови через 6–12 ч после приема. Около 97,5% циркулирующего амлодипина связано с белками плазмы крови. Объем распределения — около 21 л/кг массы тела. Одновременный прием пищи не влияет на абсорбцию амлодипина. T½ — около 35–50 ч, что позволяет назначать амлодипин 1 раз в сутки. Равновесная концентрация в плазме крови достигается через 7–8 дней постоянного приема амлодипина. Подвергается биотрансформации в печени с образованием неактивных метаболитов; 10% неизмененного амлодипина и 60% метаболитов выводятся с мочой. Коррекции дозы амлодипина у больных с нарушением функции почек и застойной сердечной недостаточностью не требуется. У лиц пожилого возраста отмечена тенденция к снижению клиренса амлодипина, что приводит к увеличению AUC и T½ .

АГ; хроническая стабильная стенокардия; вазоспастическая стенокардия (стенокардия Принцметала).

взрослые. Обычно для лечения АГ и стенокардии рекомендованная начальная доза препарата амлодипина составляет 5 мг 1 раз в сутки. В зависимости от реакции пациента на терапию дозу можно повысить до максимальной, составляющей 10 мг 1 раз в сутки.
Дети в возрасте от 6 лет с АГ. Рекомендованная начальная доза препарата для этой категории пациентов составляет 2,5 мг 1 раз в сутки. Если необходимый уровень АД не будет достигнут на протяжении 4 нед, дозу можно повысить до 5 мг/сут.

известная повышенная чувствительность к дигидропиридинам, амлодипину; артериальная гипотензия тяжелой степени; шок (включая кардиогенный шок); обструкция выводящего тракта левого желудочка (например стеноз аорты тяжелой степени); нестабильная стенокардия; применение на протяжении 8 дней после инфаркта миокарда.

возможны головная боль, периферические отеки, повышенная утомляемость, сонливость, тошнота, боль в области живота, ощущение приливов крови, учащенное сердцебиение и головокружение, реже — кожный зуд, сыпь, одышка, астения, судороги, диспепсия, гиперплазия десен, полиморфная эритема.

T½ амлодипина у больных с нарушенной функцией печени увеличивается, поэтому в таких случаях его применяют с осторожностью.
Безопасность применения амлодипина в период беременности и кормления грудью не установлена, поэтому его назначают только в тех случаях, когда риск, связанный с заболеванием, превышает возможное негативное влияние на плод.

амлодипин можно применять одновременно с тиазидными диуретиками, блокаторами α- и β-адренорецепторов, ингибиторами АПФ, нитратами пролонгированного действия, нитроглицерином для сублингвального приема, НПВП, антибиотиками и пероральными гипогликемизирующими препаратами.
Одновременное применение амлодипина и дигоксина не изменяет уровень последнего в плазме крови и почечный клиренс; применение с циметидином не изменяет фармакокинетику амлодипина.
Одновременное применение амлодипина и варфарина существенно не изменяет влияния последнего на протромбиновое время.

значительная передозировка может привести к чрезмерной периферической вазодилатации и последующему заметному и возможно продолжительному снижению АД. Если возникает клинически значимая артериальная гипотензия, вызванная передозировкой амлодипина, необходимо проводить активные мероприятия, направленные на поддержание функции сердечно-сосудистой системы, включая мониторирование показателей работы сердца и легких, положение больного лежа с приподнятыми нижними конечностями и контроль ОЦК и диуреза. Для восстановления тонуса сосудов и нормального уровня АД показано назначение вазопрессорных средств. Для устранения последствий блокады кальциевых каналов в/в вводят кальция глюконат. Поскольку амлодипин в значительной степени связывается с белками плазмы крови, диализ малоэффективен.