АМЛОДИПИН (AMLODIPINUM) Действующее вещество
антагонист ионов кальция группы дигидропиридина; блокирует поступление ионов кальция через медленные кальциевые каналы мембраны в гладкомышечные клетки сосудов и кардиомиоциты. Механизм гипотензивного действия амлодипина обусловлен прямым расслабляющим влиянием на гладкие мышцы сосудов. При стенокардии амлодипин уменьшает ишемию, вероятно, как за счет расширения периферических артериол и уменьшения постнагрузки на сердце без изменения ЧСС, что приводит к снижению потребления энергии и потребности миокарда в кислороде, так и посредством расширения главных коронарных артерий и коронарных артериол в интактных и ишемизированных зонах миокарда. Эта дилатация увеличивает поступление кислорода в миокард у больных с вазоспастической стенокардией (стенокардия Принцметала) и предотвращает развитие коронароспазма, вызванного курением.
У больных АГ разовая суточная доза амлодипина обеспечивает клинически значимое снижение АД на протяжении 24 ч как в положении лежа, так и стоя. Благодаря постепенному началу действия амлодипин не вызывает развития выраженной артериальной гипотензии.
При стенокардии однократный прием амлодипина в суточной дозе продлевает время выполнения больным физической нагрузки, задерживает развитие приступа стенокардии и депрессии сегмента SТ (на 1 мм) во время ее выполнения, снижает частоту приступов стенокардии, что позволяет снизить дозу применяемого нитроглицерина.
Амлодипин не оказывает какого-либо неблагоприятного влияния на метаболизм, в том числе на липидный спектр плазмы крови; его можно назначать больным сахарным диабетом и подагрой, применять у пациентов с БА.
После приема внутрь в терапевтических дозах амлодипин хорошо всасывается, достигая Cmax в плазме крови через 6–12 ч после приема. Около 97,5% циркулирующего амлодипина связано с белками плазмы крови. Объем распределения — около 21 л/кг массы тела. Одновременный прием пищи не влияет на абсорбцию амлодипина. T½ — около 35–50 ч, что позволяет назначать амлодипин 1 раз в сутки. Равновесная концентрация в плазме крови достигается через 7–8 дней постоянного приема амлодипина. Подвергается биотрансформации в печени с образованием неактивных метаболитов; 10% неизмененного амлодипина и 60% метаболитов выводятся с мочой. Коррекции дозы амлодипина у больных с нарушением функции почек и застойной сердечной недостаточностью не требуется. У лиц пожилого возраста отмечена тенденция к снижению клиренса амлодипина, что приводит к увеличению AUC и T½ .
АГ; хроническая стабильная стенокардия; вазоспастическая стенокардия (стенокардия Принцметала).
взрослые. Обычно для лечения АГ и стенокардии рекомендованная начальная доза препарата амлодипина составляет 5 мг 1 раз в сутки. В зависимости от реакции пациента на терапию дозу можно повысить до максимальной, составляющей 10 мг 1 раз в сутки.
Дети в возрасте от 6 лет с АГ. Рекомендованная начальная доза препарата для этой категории пациентов составляет 2,5 мг 1 раз в сутки. Если необходимый уровень АД не будет достигнут на протяжении 4 нед, дозу можно повысить до 5 мг/сут.
известная повышенная чувствительность к дигидропиридинам, амлодипину; артериальная гипотензия тяжелой степени; шок (включая кардиогенный шок); обструкция выводящего тракта левого желудочка (например стеноз аорты тяжелой степени); нестабильная стенокардия; применение на протяжении 8 дней после инфаркта миокарда.
возможны головная боль, периферические отеки, повышенная утомляемость, сонливость, тошнота, боль в области живота, ощущение приливов крови, учащенное сердцебиение и головокружение, реже — кожный зуд, сыпь, одышка, астения, судороги, диспепсия, гиперплазия десен, полиморфная эритема.
T½ амлодипина у больных с нарушенной функцией печени увеличивается, поэтому в таких случаях его применяют с осторожностью.
Безопасность применения амлодипина в период беременности и кормления грудью не установлена, поэтому его назначают только в тех случаях, когда риск, связанный с заболеванием, превышает возможное негативное влияние на плод.
амлодипин можно применять одновременно с тиазидными диуретиками, блокаторами α- и β-адренорецепторов, ингибиторами АПФ, нитратами пролонгированного действия, нитроглицерином для сублингвального приема, НПВП, антибиотиками и пероральными гипогликемизирующими препаратами.
Одновременное применение амлодипина и дигоксина не изменяет уровень последнего в плазме крови и почечный клиренс; применение с циметидином не изменяет фармакокинетику амлодипина.
Одновременное применение амлодипина и варфарина существенно не изменяет влияния последнего на протромбиновое время.
значительная передозировка может привести к чрезмерной периферической вазодилатации и последующему заметному и возможно продолжительному снижению АД. Если возникает клинически значимая артериальная гипотензия, вызванная передозировкой амлодипина, необходимо проводить активные мероприятия, направленные на поддержание функции сердечно-сосудистой системы, включая мониторирование показателей работы сердца и легких, положение больного лежа с приподнятыми нижними конечностями и контроль ОЦК и диуреза. Для восстановления тонуса сосудов и нормального уровня АД показано назначение вазопрессорных средств. Для устранения последствий блокады кальциевых каналов в/в вводят кальция глюконат. Поскольку амлодипин в значительной степени связывается с белками плазмы крови, диализ малоэффективен.