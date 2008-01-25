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Новини медицини та фармаціїЯк впливають дієтичні добавки вітаміну D на ризик розвитку серцево-судинних захворювань в осіб похилого віку?

Як впливають дієтичні добавки вітаміну D на ризик розвитку серцево-судинних захворювань в осіб похилого віку?

Опубліковано  05.07.2023

У нещодавньому дослідженні показано зв’язок між вживанням дієтичних добавок вітаміну D та зниженням ризику розвитку серцево-судинних подій, включаючи інфаркт міокарда.

Серцево-судинні захворювання є однією з основних причин летальних наслідків у всьому світі.

У дослідженні взяли участь 21315 жителів Австралії віком 60–84 роки. Учасники були поділені на 2 групи. Учасники 1-ї групи (n=10 662) вживали 60 000 МО вітаміну D на місяць (близько 500 МО щодня), учасники 2-ї групи (n=10 653) — плацебо. Період спостереження становив 5 років.

Критеріями виключення із дослідження були:

  • гіперкальціємія;
  • гіперпаратиреоз;
  • сечокам’яна хвороба (камені у нирках);
  • остеомаляція;
  • саркоїдоз;
  • прийом >500 МО/добу вітаміну D;
  • неможливість дати згоду на участь у дослідженні внаслідок мовних обмежень чи когнітивних порушень.

В учасників оцінювали епізоди серйозних серцево-судинних подій, включаючи інфаркт міокарда, інсульт та реваскуляризацію коронарних артерій. Кожен тип події аналізували окремо як вторинний результат. Для оцінки відношення ризиків та 95% довірчих інтервалів використовували гнучкі параметричні моделі виживання.

У 1-й групі у 6% учасників розвинулися серцево-судинні події протягом періоду спостереження. У групі плацебо серцево-судинні події розвинулися у 6,6% учасників. При цьому частота розвитку інфаркту міокарда та необхідності проведення коронарної реваскуляризації була нижчою у групі учасників, які приймали вітамін D.

Не виявлено відмінностей у частоті розвитку інсульту між 1-ю та 2-ю групою. Таким чином, вживання дієтичних добавок вітаміну D сприяє зниженню ризику серцево-судинних подій.

У той же час на сьогодні потрібні подальші дослідження ролі дієтичних добавок вітаміну D для профілактики або лікування серцево-судинних захворювань, особливо в осіб, які приймають статини або інші лікарські засоби для лікування серцево-судинних захворювань.

Результати дослідження опубліковані в журналі «The BMJ».

За матеріалами www.medicalxpress.com, www.bmj.com

Опубліковано  05.07.2023

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