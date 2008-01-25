У нещодавньому дослідженні показано зв’язок між вживанням дієтичних добавок вітаміну D та зниженням ризику розвитку серцево-судинних подій, включаючи інфаркт міокарда.

Серцево-судинні захворювання є однією з основних причин летальних наслідків у всьому світі.

У дослідженні взяли участь 21315 жителів Австралії віком 60–84 роки. Учасники були поділені на 2 групи. Учасники 1-ї групи (n=10 662) вживали 60 000 МО вітаміну D на місяць (близько 500 МО щодня), учасники 2-ї групи (n=10 653) — плацебо. Період спостереження становив 5 років.

Критеріями виключення із дослідження були:

гіперкальціємія;

гіперпаратиреоз;

сечокам’яна хвороба (камені у нирках);

остеомаляція;

саркоїдоз;

прийом >500 МО/добу вітаміну D;

неможливість дати згоду на участь у дослідженні внаслідок мовних обмежень чи когнітивних порушень.

В учасників оцінювали епізоди серйозних серцево-судинних подій, включаючи інфаркт міокарда, інсульт та реваскуляризацію коронарних артерій. Кожен тип події аналізували окремо як вторинний результат. Для оцінки відношення ризиків та 95% довірчих інтервалів використовували гнучкі параметричні моделі виживання.

У 1-й групі у 6% учасників розвинулися серцево-судинні події протягом періоду спостереження. У групі плацебо серцево-судинні події розвинулися у 6,6% учасників. При цьому частота розвитку інфаркту міокарда та необхідності проведення коронарної реваскуляризації була нижчою у групі учасників, які приймали вітамін D.

Не виявлено відмінностей у частоті розвитку інсульту між 1-ю та 2-ю групою. Таким чином, вживання дієтичних добавок вітаміну D сприяє зниженню ризику серцево-судинних подій.

У той же час на сьогодні потрібні подальші дослідження ролі дієтичних добавок вітаміну D для профілактики або лікування серцево-судинних захворювань, особливо в осіб, які приймають статини або інші лікарські засоби для лікування серцево-судинних захворювань.

Результати дослідження опубліковані в журналі «The BMJ».

За матеріалами www.medicalxpress.com, www.bmj.com