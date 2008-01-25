Вітамін В6 може зменшити вираженість тривоги?

Існує кілька типів тривожних розладів, включаючи панічний розлад, генералізований тривожний розлад та соціальний тривожний розлад. За даними Національного інституту психічного здоров’я (National Institute of Mental Health), у США тривожні розлади протягом життя діагностують у близько 31% дорослих.

Учені з Університету Редінга у Великій Британії досліджували вплив високих доз вітамінів В 6 і В 12 на вираженість симптомів тривоги. Період спостереження становив 1 міс. Результати було опубліковано в журналі «Human Psychopharmacology: Clinical and Experimental».

У дослідженні було показано, що високі дози вітаміну В 6 сприяють підвищенню синтезу гамма-аміномасляної кислоти (ГАМК), найважливішого гальмівного нейротрансмітера.

Професор Девід Філд (Prof. David Field), провідний автор дослідження та доцент Школи психології та клінічних лінгвістичних наук Університету Редінга (Reading’s School of Psychology and Clinical Language Sciences), пояснив, що функціонування головного мозку та ризик розвитку психічних розладів залежить від тонкого балансу між процесами гальмування та збудження.

У дослідженні взяли участь 478 добровольців з тривожними розладами. Їх було рандомізовано на 3 групи. Учасники 1-ї групи приймали щодня 100 мг вітаміну В 6 , 2-ї групи — 1000 мг вітаміну В 12 , учасники 3-ї групи — плацебо. Для оцінки вираженості тривоги учасникам до та після курсу прийому вітамінів/плацебо проводили тест на тривожні розлади у дорослих (Screen For Adult Anxiety Related Disorders — SCAARED), також вони заповнювали опитувальник настрою та почуттів (Mood and Feelings Questionnaire — MFQ).

Після закінчення періоду спостереження було виявлено значне зниження інтенсивності тривоги в учасників 1-ї групи, які приймали вітамін В 6 .

Доктор Том Макларен (Tom MacLaren), консультант-психіатр лондонської клініки Re: Cognition Health, пояснив, що вітамін В 6 — безрецептурний препарат, що забезпечує його широку доступність для пацієнтів. Крім того, вітамін В 6 можна застосовувати не тільки як монотерапію, але і для підвищення ефективності інших методів лікування при тривожному синдромі (як психотерапевтичних, так і фармакологічних).

Доктор Девід А. Меррілл (David A. Merrill), психіатр і директор Тихоокеанського центру здоров’я мозку Тихоокеанського інституту неврології в Центрі здоров’я Провіденс Сент-Джонс в Санта-Моніці, штат Каліфорнія (Pacific Neuroscience Institute’s Pacific Brain Health Center at Providence Saint John’s Health Center in Santa Monica), пояснив, що вітамін В 6 ефективний у терапії пацієнтів з тривожним синдромом, оскільки є коферментом у процесі синтезу гальмівного нейротрансмітера ГАМК з глутамату. На думку Д.А. Меррілла, при цьому важливо, що вітамін В 6 не викликає розвитку таких побічних ефектів, як порушення пам’яті, седація, психологічна та/або фізіологічна залежність.

За матеріалами www.medicalnewstoday.com