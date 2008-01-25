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Новини медицини та фармаціїВітамін К та здоров'я легень: чи є зв'язок?

Вітамін К та здоров'я легень: чи є зв'язок?

Опубліковано  15.08.2023

У нещодавньому масштабному дослідженні показано, що в осіб з низьким рівнем вітаміну К у плазмі крові знижена функція зовнішнього дихання (функція легень) та частіше відзначаються бронхіальна астма, хронічна обструктивна хвороба легень (ХОЗЛ) та задишка. Вітамін К міститься в листових зелених овочах, рослинних оліях та злаках.

Вітамін К бере участь у процесах згортання крові.

На сьогодні необхідні подальші дослідження для того, щоб визначити потенційну користь для здоров’я дихальної системи вживання дієтичних добавок, що містять вітамін К, а також потенціал застосування вітаміну К у пацієнтів з респіраторною патологією.

Дослідження проведено групою вчених із Копенгагенської університетської лікарні (Copenhagen University Hospital) та Копенгагенського університету (University of Copenhagen).

У дослідженні брали участь 4092 особи віком 24–77 років, які проживають у Копенгагені.

Усім учасникам проведено оцінку функції зовнішнього дихання (спірометрія), лабораторне дослідження крові. Також учасники заповнювали анкети про стан здоров’я та спосіб життя.

Лабораторні дослідження крові включали визначення рівня маркера низького рівня вітаміну К в організмі під назвою dp-ucMGP.

При проведенні спірометрії визначали кількість повітря, яке людина може видихнути за одну секунду (обсяг форсованого видиху — ОФВ1), і загальний об’єм повітря, який може вдихнути за один форсований вдих (форсована життєва ємність легень — ФЖЄЛ).

Дослідники встановили, що в учасників, у яких виявлено маркер низького рівня вітаміну К, у середньому були нижчі показники ОФВ1 та ФЖЄЛ. Також в учасників з низьким рівнем вітаміну К частіше виявляли ХОЗЛ та бронхіальну астму.

Дослідник доктор Торкіл Йесперсен (Torkil Jespersen) зазначив, що вітамін К відіграє важливу роль у функціонуванні системи гемостазу, також у дослідженні показано роль вітаміну К у підтримці здоров’я серцево-судинної системи та кісток. У цьому дослідженні вперше показано роль вітаміну К у підтримці функції легень у великої популяції пацієнтів.

На сьогодні розпочато масштабне клінічне плацебо-контрольоване дослідження оцінки впливу вживання дієтичних добавок вітаміну К на здоров’я серцево-судинної системи та кісток у населення в цілому (дослідження InterVitaminK). Також у дослідження буде включено аналіз функції легень.

Доктор Апостолос Босіос (Apostolos Bossios) з Каролінського інституту (Karolinska Institutet) у Швеції є секретарем Асамблеї Європейського респіраторного товариства із захворювань дихальних шляхів, бронхіальної астми, ХОЗЛ та хронічного кашлю (European Respiratory Society’s assembly on Airway diseases, asthma, COPD, and chronic cough) і не брав участі у дослідженні. Він підкреслив, що подальші дослідження сприятимуть аналізу зв’язку між рівнем вітаміну D та зниженням функції легень, а також дозволять визначити, чи сприяє додаткове введення вітаміну покращанню функції легень.

Також А. Босіос рекомендує дотримуватися здорової збалансованої дієти, щоб підтримувати загальний стан здоров’я, а також відмовитися від куріння, займатися фізичними вправами для збереження здоров’я легень. Крім того, доктор А. Босіос наголосив на важливості боротьби із забрудненням повітря.

За матеріалами www.medicalxpress.com

Опубліковано  15.08.2023

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