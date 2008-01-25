Вітамін А: кардіопротекторна дія при ожирінні?

Вітамін А (ретинол, його природні метаболіти та синтетичні аналоги) опосередковує численні фізіологічні процеси, включаючи метаболізм, зір, нормальне функціонування мітохондрій та розвиток серця.

Вітамін А надходить з їжею: з продуктів тваринного походження у вигляді ретинолу або ретинілових ефірів, тобто етерифікованого ретинолу, або продуктів рослинного походження у вигляді каротиноїдів. Ретинол проникає в клітини слизової оболонки кишечнику і етерифікується до ретинілових ефірів, які потім збираються в хіломікрони та транспортуються в тканини-мішені. В умовах достатньої кількості вітаміну А після етерифікації ретинолу до фрагментів довголанцюгових жирних кислот під дією лецитин-ретинолацилтрансферази переважна більшість вітаміну А зберігається в печінці. Таким чином, рівень ретиноїдів у печінці відображає статус цього вітаміну в організмі. В умовах дефіциту в раціоні харчування вітаміну А печінкові ретинілові ефіри гідролізуються до ретинолу, який зв’язується з адипокіном ретинол-зв’язувального білка-4 і згодом секретується в кровотік. Цей вітамін модулює регуляцію транскрипції ряду генів як ліганд для трьох ліганд-залежних факторів транскрипції.

У дослідженнях показано, що порушення метаболізму вітаміну А асоційовані з цукровим діабетом II типу та мітохондріальною дисфункцією, які патофізіологічно пов’язані з розвитком діабетичної кардіоміопатії.

Раніше в дослідженнях на гризунах було продемонстровано, що вітамін А в умовах стресу сприяє підтриманню нормальної структури та скорочувальної функції серця. Ретиноєва кислота послаблює несприятливе ремоделювання лівого шлуночка після перевантаження тиском та інфаркту міокарда у щурів. Також у дослідженнях показано, що дефіцит вітаміну А зумовлює збільшення серцевої недостатності, що розвивається при ішемічному пошкодженні.

Водночас патофізіологічний механізм впливу вітаміну А на розвиток мітохондріальної дисфункції сьогодні до кінця не вивчений.

У нещодавньому дослідженні було проаналізовано вплив дефіциту вітаміну А на розвиток кардіоміопатії у мишей з аліментарно-індукованим ожирінням. Спостереження проводилося за особинами з делецією зародкової лінії лецитин-ретинолацилтрансферази (Lrat), які мають порушення депонування вітаміну А, миші отримували висококалорійний раціон з дефіцитом цього вітаміну. Контрольну групу становили миші дикого типу, які отримували раціон нормальної калорійності з нормальним вмістом вітаміну А. Період спостереження становив 20 тиж.

При профілюванні генів за допомогою секвенування РНК було показано, що вітамін А необхідний для експресії генів, що беруть участь в окисленні жирних кислот, гліколізі, циклі трикарбонових кислот і мітохондріальному окислювальному фосфорилюванні. Так, у мишей з ожирінням та дефіцитом вітаміну А в кардіоміоцитах було виявлено репресію генів, пов’язаних з енергетичним обміном та синтезом аденозинтрифосфату. Було показано, що цей вітамін має кардіопротекторну дію, оскільки сприяє уповільненню розвитку мітохондріальної та скорочувальної дисфункції при ожирінні.

Дослідження було проведено вченими Ганноверської медичної школи (Hannover Medical School), Німеччина. Його результати опубліковано у виданні «American Journal of Physiology-Heart and Circulatory Physiology».

За матеріалами www.journals.physiology.org; www.medicalxpress.com