Вінпоцетин: питання та відповіді

Вінпоцетин за хімічною будовою — це етиловий ефір аповінкамінової кислоти. Вінпоцетин належить до групи психостимулювальних та ноотропних засобів. Виділяють такі основні фармакологічні ефекти препарату:

знижує опір церебральних судин та сприяє поліпшенню мозкового кровообігу, мінімально впливаючи на системний кровообіг;

сприяє зменшенню вираженості гіпоксії головного мозку, знижує вираженість ушкодження в умовах гіпоксії та ішемії;

протисудомний ефект;

інгібування фосфодіестерази, що підвищує рівень аденозинтрифосфату в головному мозку;

виявляє антиоксидантну дію;

покращує кровопостачання та сприяє поліпшенню надходження кисню до ішемізованих нейронів;

проявляє пряму нейропротекторну дію за рахунок інгібування вольтаж-залежних нейрональних Na+-каналів.

У яких лікарських формах випускається вінпоцетин?

Вінпоцетин випускається у формі:

5 мг таблеток;

таблеток 10 мг;

концентрату для розчину для інфузій 0,5% 2 мл.

За яких захворювань застосовується вінпоцетин?

Оскільки препарат сприяє покращенню клітинного метаболізму, кровообігу та реологічних властивостей крові, він застосовується при широкому спектрі захворювань, у патогенезі яких відіграють роль порушення кровопостачання та гіпоксія. Так, вінпоцетин застосовують у моно- та комплексній терапії при:

постінсультних станах;

вертебробазилярній недостатності (порушення мозкового кровообігу внаслідок ураження хребтових артерій та/або основної артерії Вілізієвого кола кровообігу);

судинної деменції (у тому числі постінсультної);

енцефалопатії різного генезу (дисциркуляторної, атеросклеротичної, посттравматичної та гіпертонічної);

патології судинної оболонки ока та сітківки;

старечій приглухуватості перцептивного типу;

хворобі Меньєра;

шумі у вухах (наприклад внаслідок цереброваскулярної патології).

За яких постінсультних порушень може застосовуватися вінпоцетин?

Вінпоцетин застосовується в комплексній терапії пацієнтів з постінсультними станами, включаючи:

рухові порушення;

зниження інтелектуально-мнестичних можливостей;

постінсультну астенію;

зниження когнітивних функцій;

порушення емоційної сфери та поведінки (наприклад депресивний синдром у постінсультний період).

Чи можна застосовувати вінпоцетин у дітей?

Ні, вінпоцетин застосовується лише в лікуванні пацієнтів віком від 18 років.

Чи можна приймати вінпоцетин разом з препаратами, що призначаються при гіпертонічній хворобі?

Так, можна. За даними досліджень, не спостерігалося несприятливих взаємодій при застосуванні вінпоцетину та блокаторів β—адренорецепторів, гідрохлоротіазиду, а при застосуванні одночасно з антигіпертензивним препаратом метилдопою іноді спостерігалося більш виражене зниження артеріального тиску.

Чи можна застосовувати вінпоцетин водіям автотранспорту?

При прийомі вінпоцетину можливий розвиток таких побічних ефектів, як запаморочення, сонливість вдень, головний біль, тремор, судоми, ступор, вертиго, гіпо-/гіперакузія. З огляду на це водіям автотранспорту необхідно бути обережними під час лікування.

У яких дозах приймати вінпоцетин таблетки?

Доза вінпоцетину та тривалість курсу лікування визначається індивідуально з урахуванням діагнозу, вираженості симптомів.

Таблетки приймають 3 рази на добу.

Одноразова доза становить 5–10 мг.

У якій дозі застосовується вінпоцетин внутрішньовенно?

Вінпоцетин для внутрішньовенного введення застосовується тільки після розведення у 5% розчині глюкози, 0,9% розчині NaCl, розчині Рінгера.

Необхідний об’єм розчинника — 500 мл.

Розчин придатний до введення трохи більше 3 год після приготування.

Рекомендується стартова доза 20 мг вінпоцетину (4 мл) 1 раз на добу.

Максимальна стартова доза — 1 мг/кг маси тіла на добу.

Середня добова доза — 50 мг вінпоцетину на добу.

Препарат вводиться у формі внутрішньовенних інфузій, обов’язково вводити повільно!

Тривалість курсу внутрішньовенного введення вінпоцетину — 10–14 днів.

Після закінчення курсу внутрішньовенних інфузій рекомендується пероральний прийом вінпоцетину в таблетках.

Як довго приймати вінпоцетин?

Тривалість курсу визначатиметься індивідуально лікарем залежно від діагнозу, тяжкості перебігу захворювання та динаміки вираженості симптомів у період лікування. Лікар може рекомендувати курс терапії тривалістю кілька місяців. При цьому на початку курсу можуть бути рекомендовані внутрішньовенні інфузії з наступним переходом на прийом таблеток.

Як часто можна повторювати курс прийому вінпоцетину?

Частота курсів прийому вінпоцетину визначається лікуючим лікарем індивідуально.

Так, за даними досліджень, у пацієнтів із хронічною цереброваскулярною недостатністю показано ефективність застосування вінпоцетину курсами по 90 днів 2 рази на рік.

Таблетки вінпоцетину приймають до або після їди?

Таблетки вінпоцетину слід приймати після вживання їжі.

Що робити, якщо прийняв зайву пігулку вінпоцетину?

Жодних спеціальних дій при прийомі подвійної дози робити не потрібно.

За оцінками експертів, добова доза до 60 мг не є небезпечною.

У дослідженнях було показано відсутність симптомів передозування при дозі 360 мг вінпоцетину за один раз.

Які зміни у стані здоров’я очікуються при прийомі вінпоцетину?

У дослідженнях показано, що вінпоцетин:

покращує зорово-моторну координацію;

сприяє підвищенню концентрації уваги;

покращує когнітивні функції (пам’ять, розумову працездатність);

знижує інтенсивність головного болю та запаморочення;

сприяє зменшенню атаксії під час ходьби;

зменшує вираженість загальної слабкості;

знижує ризик прогресування дисциркуляторної енцефалопатії, розвитку транзиторних ішемічних атак та інсульту.

Чи можна застосовувати вінпоцетин у пацієнтів з постінсультною епілепсією?

Постінсультна епілепсія — одне з найтяжчих ускладнень інсульту. За даними досліджень, вінпоцетин може застосовуватися для корекції порушень когнітивних функцій у пацієнтів з постінсультною епілепсією.

Чи можна застосовувати вінпоцетин у пацієнтів з протезованими серцевими клапанами?

Вінпоцетин не протипоказаний пацієнтам з протезованими серцевими клапанами та застосовується для корекції когнітивних порушень у цієї категорії хворих.

Які існують протипоказання до застосування вінпоцетину?

Препарат протипоказаний:

вагітним;

жінкам у період годування грудьми;

дітям;

особам, у яких в анамнезі було відмічено алергічні реакції на вінпоцетин або допоміжні речовини препарату.

Які побічні ефекти можливі під час прийому вінпоцетину?