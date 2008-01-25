Винпоцетин: вопросы и ответы

Винпоцетин по химическому строению — это этиловый эфир аповинкаминовой кислоты. Винпоцетин относится к группе психостимулирующих и ноотропных средств.

Выделяют следующие основные фармакологические эффекты препарата:

снижает сопротивление церебральных сосудов и способствует улучшению мозгового кровообращения, оказывая минимальное влияние на системное кровообращение;

способствует уменьшению выраженности гипоксии головного мозга, снижает выраженность повреждения в условиях гипоксии и ишемии;

противосудорожный эффект;

ингибирование фосфодиэстеразы, повышает уровень аденозинтрифосфата в головном мозге;

проявляет антиоксидантное действие;

улучшает кровоснабжение и способствует улучшению поступления кислорода к ишемизированным нейронам;

проявляет прямое нейропротекторное действие за счет ингибирования вольтаж-зависимых нейрональных Na+-каналов.

В каких лекарственных формах выпускается винпоцетин?

Винпоцетин выпускается в форме:

таблеток 5 мг;

таблеток 10 мг;

концентрата для раствора для инфузий 0,5% по 2 мл.

При каких заболеваниях применяется винпоцетин?

Поскольку препарат способствует улучшению клеточного метаболизма, кровообращения и реологических свойств крови, он применяется при широком спектре заболеваний, в патогенезе которых играют роль нарушения кровоснабжения и гипоксия.

Так, винпоцетин применяют в моно- и комплексной терапии при:

постинсультных состояниях;

вертебробазилярной недостаточности (нарушение мозгового кровообращения вследствие поражения позвоночных артерий и/или основной артерии Вилизиева круга кровообращения);

сосудистой деменции (в том числе постинсультной);

энцефалопатии различного генеза (дисциркуляторной, атеросклеротической, посттравматической и гипертонической);

патологии сосудистой оболочки глаза и сетчатки;

старческой тугоухости перцептивного типа;

болезни Меньера;

шуме в ушах (например вследствие цереброваскулярной патологии).

При каких постинсультных нарушениях может применяться винпоцетин?

Винпоцетин применяется в комплексной терапии пациентов с постинсультными состояниями, включая:

двигательные нарушения;

снижение интеллектуально-мнестических возможностей;

постинсультную астению;

снижение когнитивных функций;

нарушения эмоциональной сферы и поведения (например депрессивный синдром в постинсультный период).

Можно ли применять винпоцетин у детей?

Нет, винпоцетин применяется только в лечении пациентов в возрасте старше 18 лет.

Можно ли принимать винпоцетин сочетанно с препаратами, назначаемыми при гипертонической болезни?

Да, можно. Так, по данным исследований, не наблюдалось неблагоприятных взаимодействий при применении винпоцетина и блокаторов β-адренорецепторов, гидрохлоротиазида, а при применении одновременно с антигипертензивным препаратом метилдопой иногда наблюдалось более выраженное снижение артериального давления.

Можно ли применять винпоцетин у водителей автотранспорта?

При приеме винпоцетина возможно развитие таких побочных эффектов, как головокружение, сонливость днем, головная боль, тремор, судороги, ступор, вертиго, гипо-/гиперакузия. Учитывая это, водителям автотранспорта необходимо быть осторожными в период лечения.

В каких дозах принимать Винпоцетин таблетки?

Доза винпоцетина и длительность курса лечения определяется индивидуально с учетом диагноза, выраженности симптомов.

Таблетки принимают 3 раза в сутки.

Однократная доза составляет 5–10 мг.

В какой дозе применяется винпоцетин внутривенно?

Винпоцетин для внутривенного введения применяется только после разведения в 5% растворе глюкозы, 0,9% растворе NaCl, растворе Рингера.

Необходимый объем растворителя — 500 мл.

Раствор пригоден к введению не более 3 ч после приготовления.

Рекомендуется стартовая доза 20 мг винпоцетина (4 мл) 1 раз в сутки.

Максимальная стартовая доза — 1 мг/кг массы тела в сутки.

Средняя суточная доза — 50 мг винпоцетина в сутки.

Препарат вводится в форме внутривенных инфузий, вводить обязательно медленно!

Длительность курса внутривенного введения винпоцетина — 10–14 дней.

После окончания курса внутривенных инфузий рекомендуется пероральный прием винпоцетина в таблетках.

Как долго принимать винпоцетин?

Длительность курса определятся индивидуально врачом в зависимости от диагноза, тяжести течения заболевания и динамики выраженности симптомов в период лечения.

Врач может рекомендовать курс терапии длительностью в несколько месяцев. При этом в начале курса могут быть рекомендованы внутривенные инфузии с последующим переходом на прием таблеток.

Как часто можно повторять курс приема винпоцетином?

Частота курсов приема винпоцетина определяется индивидуально лечащим врачом.

Так, по данным исследований, у пациентов с хронической цереброваскулярной недостаточностью показана эффективность применения винпоцетина курсами по 90 дней 2 раза в год.

Таблетки винпоцетин принимают до или после еды?

Таблетки винпоцетин следует принимать после приема пищи.

Что делать, если принял лишнюю таблетку винпоцетина?

Никаких специальных действий при приеме двойной дозы производить не нужно.

По оценкам экспертов, суточная доза до 60 мг не опасна.

В исследованиях было показано отсутствие симптомов передозировки при приеме дозы 360 мг винпоцетина за один раз.

Какие изменения в состоянии здоровья ожидаются при приеме винпоцетина?

В исследованиях показано, что винпоцетин:

улучшает зрительно-моторную координацию;

способствует повышению концентрации внимания;

улучшает когнитивные функции (память, умственную работоспособность);

снижает интенсивность головной боли и головокружения;

способствует уменьшению атаксии при ходьбе;

уменьшает выраженность общей слабости;

снижает риск прогрессирования дисциркуляторной энцефалопатии, риск развития транзиторных ишемических атак и инсульта.

Можно ли применять винпоцетин у пациентов с постинсультной эпилепсией?

Постинсультная эпилепсия — одно из наиболее тяжелых осложнений инсульта. По данным исследований, винпоцетин может применяться для коррекции нарушений когнитивных функций у пациентов с постинсульной эпилепсией.

Можно ли применять винпоцетин у пациентов с протезированными сердечными клапанами?

Винпоцетин не противопоказан пациентам с протезированными сердечными клапанами и применяется для коррекции когнитивных нарушений у данной категории больных.

Какие существуют противопоказания к приему винпоцетина?

Препарат противопоказан:

беременным;

женщинам в период кормления грудью;

детям;

лицам, у которых в анамнезе были отмечены аллергические реакции на винпоцетин или вспомогательные вещества препарата.

Какие побочные эффекты возможны при приеме винпоцетина?