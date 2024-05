Печія: причини та механізм розвитку

Печія — це тривале відчуття печіння або дискомфорту за грудниною та/або у верхній частині живота.

Печія є типовим симптомом рефлюксу (закидання) кислого вмісту шлунка у стравохід внаслідок недостатності кардіального (нижнього) сфінктера (кругового м’яза) стравоходу в місці його переходу в шлунок. Результатом недостатності кардіального сфінктера стравоходу та закидання кислого вмісту шлунка в стравохід є механічне та хімічне подразнення рецепторів слизової оболонки стравоходу, що, у свою чергу, викликає відчуття печіння або дискомфорту — печію.

Рефлюкс вмісту шлунка в стравохід часто спостерігається при наступних захворюваннях та фізіологічних станах:

гастроезофагеальна рефлюксна хвороба — найчастіша причина печії;

гастрит;

дискінезії жовчовивідних шляхів;

неерозивна рефлюксна хвороба;

стравохід Барретта;

рефлюкс-езофагіт;

функціональна диспепсія;

вагітність;

надмірна маса тіла або ожиріння.

Окрім вищезазначених хвороб та фізіологічних станів, рефлюкс вмісту шлунка в стравохід можуть викликати наступні причини:

психоемоційний стрес;

вживання жирної, гострої їжі;

вживання різних напоїв: солодких газованих безалкогольних, алкогольних та тих, що містять кофеїн (кава, чай, енергетики);

вживання різних спецій, цибулі, часнику, м’яти перцевої, а також кислих продуктів, наприклад цитрусових, що викликаютьпідвищену секрецію шлункового соку та знижують тонус кардіального сфінктера стравоходу.

Окрім печії, у разі рефлюксу вмісту шлунка в стравохід досить часто відмічаються регургітація їжі або повітря (відрижка), функціональний загруднинний біль, який пацієнт локалізує по середній груднинній лінії. При цьому біль не пов’язаний з ураженням серцево-судинної системи (Mcquaid K.R., 2020).

Препарати* Гавіскон®: ефективність застосування при печії та захворюваннях, що її викликають

На сьогодні на фармацевтичному ринку України доступні нижченаведені 6 препаратів* Гавіскон® у наступних лікарських формах:

жувальні таблетки:

Гавіскон ® полуничні таблетки;

полуничні таблетки; Гавіскон ® м’ятні таблетки;

м’ятні таблетки; Гавіскон ® подвійної дії;

подвійної дії; суспензія оральна:

Гавіскон ® м’ятна суспензія;

м’ятна суспензія; Гавіскон ® форте м’ятна суспензія;

форте м’ятна суспензія; Гавіскон® подвійної дії у флаконі та саше.

Перелічені вище препарати* Гавіскон® є комбінованими, оскільки до їх складу входять наступні компоненти: похідне альгінової кислоти (альгінат) — натрію альгінат у поєднанні з антацидами — натрію гідрокарбонатом та кальцію карбонатом, за винятком препарату Гавіскон® форте м’ятна суспензія, до складу якого входять натрію альгінат та антацид — калію бікарбонат.

Альгінати — це водорозчинні природні аніонні полісахариди, що містяться у бурих водоростях.

Ефекти зі зменшення вираженості печії альгінатів полягають у:

формуванні альгінатного плоту, що покращує утримання кислого вмісту шлунка кардіальним сфінктером стравоходу;

дистальному зміщенні зони підвищеної кислотності (так званої кислотної кишені) щодо місця переходу стравоходу в шлунок та кардіального сфінктера стравоходу, що з’являється безпосередньо після вживання їжі та зберігається протягом близько 120хв;

попередженні рефлюксу (закидання) кислого вмісту шлунка в стравохід.

Також альгінати захищають слизову оболонку стравоходу при вираженому рефлюксі кислого вмісту шлунка (Hampson F.C. et al., 2010).

Антациди, що входять до складу препаратів* Гавіскон®, нейтралізують дію хлористоводневої (соляної) кислоти шлункового соку, а також зміщують pH вмісту шлунка у слабокислий або лужний бік, тим самим забезпечуючи захист слизової оболонки стравоходу та шлунка, й усувають печію.

Дослідження in vitro (у лабораторних умовах) та in vivo (в організмі) продемонстрували появу терапевтичного ефекту альгінатів протягом 1 год після прийому, яка була більш швидкою, ніж у інгібіторів протонної помпи (наприклад омепразолу) або антагоністів гістамінових рецепторів 2-го типу (наприклад ранитидину або фамотидину) (Dettmar P.W. et al., 2008).

У рандомізованому контрольованому перехресному дослідженні продемонстровано, що препарати* Гавіскон® вже з 3-ї хвилини після застосування всередину зменшували вираженість постпрандіальної, тобто після прийому їжі, печії (Strugala V. et al., 2010).

Порівняно з антацидами препарати* Гавіскон® є більш ефективними щодо постпрандіального зниження впливу кислого вмісту шлунка на слизову оболонку стравоходу та симптомів рефлюксу, включаючи печію, відрижку та блювання. Порівняно з антацидами дія препаратів* Гавіскон є більш тривалою (De Ruigh A. et al., 2014).

Препарати*, що містять альгінати, такі як Гавіскон®, не поступаються омепразолу у досягненні періоду без печії у пацієнтів з помірною печією (Pouchain D. et al., 2012).

У метааналізі, проведеному у 2017 р., продемонстровано, що в одному дослідженні альгінати були ефективнішими за плацебо щодо зменшення вираженості симптомів гастроезофагеальної рефлюксної хвороби, у двох дослідженнях — ефективнішими, ніж антациди (Leiman D.A. et al., 2014).

Окрім того, ефекти альгінатів щодо зменшення вираженості гастроезофагеального рефлюксу, диспепсії, а також симптомів неерозивної гастроезофагеальної рефлюксної хвороби є подібними до ефектів інгібітора протонної помпи — омепразолу (Bor S. et al., 2019).

Особливості застосування препаратів* Гавіскон®: категорії пацієнтів

Препарати* Гавіскон® можна приймати дорослим, включаючи вагітних та жінок, що годують грудьми, а також дітям віком від 12 років (Гавіскон® м’ятна суспензія — дітям віком від 6 років), згідно з інструкцією для застосування відповідного фармакотерапевтичного препарату та призначенням лікаря.

Печія у період вагітності

Печія відмічається у 30–50% вагітних. Факторами ризику її розвитку у період вагітності є:

термін вагітності (гестаційний вік);

наявність епізодів печії у жінки перед вагітністю;

багатоплідна вагітність.

Печія, яку виявляють у період вагітності, зазвичай минає після пологів. Водночас слід зазначити, що печія може зберігатися після пологів у пацієнток з гастроезофагеальною рефлюксною хворобою.

Зазвичай скарги на наявність печії виникають наприкінці І триместру — на початку ІІ триместру вагітності.

Зі збільшенням терміну вагітності напади печії відмічають частіше, посилюється їх інтенсивність, особливо в останні місяці вагітності.

Незважаючи на тяжку печію, симптоми запалення стравоходу — езофагіту у вагітних відмічають нечасто та зазвичай вони виникають у пацієнток з наявним захворюванням.

У більшості вагітних із печією відзначають її загострення під час їди, перед сном та під час сну, особливо в нічний час. Через загострення печії під час вживання їжі та в нічний час багато вагітних змушені вживати їжу 1 раз на добу та спати на ліжку/дивані з піднятим узголів’ям.

Окрім печії, вагітні також можуть скаржитися на наявність регургітації їжі або повітря (відрижку) (Richter J.E., 2005).

Препарати* Гавіскон®: ефективність застосування при печії у вагітних та жінок, що годують грудьми

Фармакотерапевтичні засоби для усунення печії та регургітації у вагітних, до складу яких входять альгінати, за своєю ефективністю значно перевершують антациди (Meteerattanapipat P., Phupong V., 2017).

У 2003 р. проведено дослідження ефективності Гавіскон® Адванс — одного з препаратів Гавіскон® зі зниженим вмістом натрію. Цей лікарський засіб приймали 146 вагітних. Зниження інтенсивності печії вагітні відзначили вже через 10 хв після прийому препарату, при цьому його ефективність оцінили як «дуже хорошу» та «хорошу» 88 та 90% вагітних, відповідно (Lindow S.W. et al., 2003).

У ретроспективному дослідженні з моніторингу лікарських засобів, проведеному у 1990 р., 98,1% вагітних (n = 52) визнали ефективною терапію препаратом Гавіскон® у рідкій лікарській формі. При цьому препарат Гавіскон® у рідкій лікарській формі добре переносився такими пацієнтками (Strugala V. et al., 2012).

Результати дослідження, проведеного в Італії в 1999 р., продемонстрували, що у 90% випадків у разі прийому препарату Гавіскон® у рідкій лікарській формі протягом 10–15 днів досягається ефективний контроль печії (De Bellis I. et al., 1999).

Нарешті у французькому відкритому ретроспективному дослідженні за участю 50 жінок у II та III триместр вагітності продемонстровано зниження на 98% частоти, інтенсивності та тривалості рефлюксу вмісту шлунка в стравохід (Uzan M. et al., 1988).

Враховуючи вищенаведені факти, можна зробити висновок, що препарати* Гавіскон ® у різних лікарських формах рекомендують після консультації у лікаря для усунення печії, особливо у вагітних та жінок, що годують грудьми, оскільки їх ефективність доведена у багатьох клінічних дослідженнях, проведених у європейських країнах, а єдиним протипоказанням до застосування препаратів* Гавіскон® є гіперчутливість до будь-якого їх компонента (Strugala V. et al., 2012).

Препарати* Гавіскон®: лікарські засоби з доведеною ефективністю при печії

Враховуючи вищевикладене, можна зробити висновок, що препарати* Гавіскон® є високоефективними фармакотерапевтичними засобами для усунення печії та розладів травлення як у дітей, так і у дорослих, вагітних та жінок, що годують грудьми, а також вони мають велику доказову базу ефективності та безпеки застосування.

