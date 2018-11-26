Гавіскон® подвійної дії таблетки жувальні (Gaviscon® double action chewable tablets) (558127) - інструкція із застосування ATC-класифікація
Гавіскон подвійної дії таблетки жувальні інструкція із застосування
Фармакологічні властивості
фармакодинаміка. Лікарський засіб є комбінацією двох антацидів (кальцію карбонату та натрію гідрокарбонату) і натрію альгінату.
Під час прийому їжі лікарський засіб швидко вступає в реакцію зі шлунковою кислотою, утворюючи шар гелю альгінової кислоти, який має нейтральне значення рН та ефективно покриває стінки шлунка, запобігаючи появі гастроезофагеального рефлюксу. У тяжких випадках шар гелю, розподілений по поверхні вмісту шлунка, піднімається до стравоходу і запобігає подразненню стравоходу. Карбонат кальцію нейтралізує шлункову кислоту та забезпечує швидке полегшення симптомів розладу шлунка і печії. Цей ефект підвищується при додаванні гідрокарбонату натрію, який також чинить нейтралізуючу дію. Загальна нейтралізуюча здатність препарату при найнижчій дозі 10 мл становить близько 10 mEqH+.
Фармакокінетика. Механізм дії цього лікарського засобу є фізичним та не залежить від абсорбції в системний кровообіг.
Показання Гавіскон подвійної дії таблетки жувальні
лікування симптомів гастроезофагеального рефлюксу, пов’язаних з кислотністю вмісту шлунка, що закидається в стравохід, таких як кисла відрижка, печія, розлад травлення, наприклад, після прийому їжі або в період вагітності.
Застосування Гавіскон подвійної дії таблетки жувальні
лікарський засіб призначений для перорального застосування. Таблетки необхідно ретельно розжовувати.
Дорослі та діти віком від 12 років: по 2–4 таблетки після прийому їжі та перед сном, загалом до 4 разів на добу.
Пацієнти літнього віку: для цієї вікової групи корекції дози не потрібно.
Пацієнти з порушенням функції печінки не потребують корекції дози.
Ниркова недостатність: приймати з обережністю хворим, які дотримуються низькосольової дієти (див. ОСОБЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ).
Діти. Не рекомендовано застосування у дітей віком до 12 років.
Протипоказання
підвищена чутливість (алергія) до будь-якого з компонентів препарату.
Побічна дія
побічні реакції класифіковано за частотою таким чином: дуже часто (1/10), часто (від 1/100 до <1/10), нечасто (від 1/1000 до <1/100), рідко (від 1/10 000 до <1/1000), дуже рідко (<1/10 000) та частота невідома (не підлягає оцінці з огляду на наявні дані).
З боку імунної системи: дуже рідко — анафілактичні та анафілактоїдні реакції, реакції гіперчутливості, такі як кропив’янка.
З боку обміну речовин та порушення травлення: частота невідома — алкалоз1, кислотний рикошет1, гіперкальціємія1, молочно-лужний синдром1.
З боку дихальної системи, органів грудної клітки та середостіння: дуже рідко — прояви з боку дихальної системи, такі як бронхоспазм.
З боку травного тракту: частота невідома — запор1.
Опис окремих побічних реакцій. 1Як правило, такі симптоми виникають внаслідок перевищення рекомендованої дози.
Особливості застосування
4 таблетки препарату містять 223,56 мг (9,72 ммоль) натрію, що еквівалентно 11,18% максимального добового споживання натрію для дорослих, рекомендованого Всесвітньою організацією охорони здоров’я.
Максимальна добова доза препарату еквівалентна 44,71% максимального добового споживання натрію, рекомендованого Всесвітньою організацією охорони здоров’я.
Цей препарат має високий вміст натрію, що необхідно враховувати хворим, які дотримуються низькосольової дієти, зокрема, при захворюваннях нирок або застійній серцевій недостатності.
Доза, що дорівнює 4 таблеткам, містить 300 мг (7,5 ммоль) кальцію. Слід дотримуватися обережності при лікуванні пацієнтів із гіперкальціємією, нефрокальцинозом і рецидивним утворенням ниркових каменів, що містять кальцій.
Цей лікарський засіб містить аспартам (Е951), який є джерелом фенілаланіну. Тому засіб може становити небезпеку для пацієнтів з фенілкетонурією.
Цей лікарський засіб містить кармоїзин (Е122), який може спричиняти алергічні реакції.
У разі відсутності покращення симптоматики через 7 днів лікування, клінічна ситуація потребує перегляду.
Прийом препарату може маскувати симптоми інших серйозних захворювань.
Цей лікарський засіб містить ксиліт, який може чинити проносну дію. Енергетична цінність 1 г ксиліту — 2,4 ккал.
Застосування у період вагітності або годування грудьми. Гавіскон® Подвійної дії, таблетки жувальні, не впливають на перебіг вагітності, внутрішньоутробний та постнатальний розвиток дитини. Препарат можна застосовувати вагітним та в період годування грудьми.
Здатність впливати на швидкість реакції при керуванні транспортними засобами або іншими механізмами. Препарат не впливає на здатність керувати транспортними засобами та працювати з іншими механізмами.
Взаємодія з іншими лікарськими засобами
у зв’язку з наявністю кальцію карбонату, який діє як антацид, необхідно витримувати 2-годинний інтервал між прийомом препарату Гавіскон® Подвійної дії, таблеток жувальних, та прийомом інших лікарських засобів, особливо Н2-антигістамінних препаратів, тетрациклінів, дигоксину, фторхінолону, солями заліза, кетоконазолу, нейролептиків, тироксину, пеніциламіну, блокаторів бета-адренорецепторів (атенолол, метопролол, пропранолол), глюкокортикоїдів, хлорохіну, дифосфонатів та естрамустину.
Передозування
симптоми. Симптоми бувають незначними при гострому передозуванні. Передозування може проявлятися у вигляді дискомфорту та здуття в животі. Молочно-лужний синдром розвивався в осіб, які приймали високі добові дози кальцію карбонату протягом тривалого періоду.
Лікування. При передозуванні необхідно припинити застосування препарату та провести симптоматичну терапію.
Умови зберігання
при температурі не вище 30 °С в оригінальній упаковці. Зберігати в недоступному для дітей місці.