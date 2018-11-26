4 таблетки препарату містять 223,56 мг (9,72 ммоль) натрію, що еквівалентно 11,18% максимального добового споживання натрію для дорослих, рекомендованого Всесвітньою організацією охорони здоров’я.

Максимальна добова доза препарату еквівалентна 44,71% максимального добового споживання натрію, рекомендованого Всесвітньою організацією охорони здоров’я.

Цей препарат має високий вміст натрію, що необхідно враховувати хворим, які дотримуються низькосольової дієти, зокрема, при захворюваннях нирок або застійній серцевій недостатності.

Доза, що дорівнює 4 таблеткам, містить 300 мг (7,5 ммоль) кальцію. Слід дотримуватися обережності при лікуванні пацієнтів із гіперкальціємією, нефрокальцинозом і рецидивним утворенням ниркових каменів, що містять кальцій.

Цей лікарський засіб містить аспартам (Е951), який є джерелом фенілаланіну. Тому засіб може становити небезпеку для пацієнтів з фенілкетонурією.

Цей лікарський засіб містить кармоїзин (Е122), який може спричиняти алергічні реакції.

У разі відсутності покращення симптоматики через 7 днів лікування, клінічна ситуація потребує перегляду.

Прийом препарату може маскувати симптоми інших серйозних захворювань.

Цей лікарський засіб містить ксиліт, який може чинити проносну дію. Енергетична цінність 1 г ксиліту — 2,4 ккал.

Застосування у період вагітності або годування грудьми. Гавіскон® Подвійної дії, таблетки жувальні, не впливають на перебіг вагітності, внутрішньоутробний та постнатальний розвиток дитини. Препарат можна застосовувати вагітним та в період годування грудьми.

Здатність впливати на швидкість реакції при керуванні транспортними засобами або іншими механізмами. Препарат не впливає на здатність керувати транспортними засобами та працювати з іншими механізмами.