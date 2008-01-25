Підвищення імунітету в пандемію COVID-19

Пандемія COVID-19 внесла серйозні корективи в життя та устрій суспільства, спричинивши понад 5 млн смертей у всьому світі. І сьогодні епідеміологічна ситуація з поширенням COVID-19 в Україні та світі лише ускладнюється. На тлі пандемії відмічається підвищений попит населення на засоби народної медицини, особливо з метою профілактики інфікування та в період відновлення після хвороби.

Так, сьогодні відмічається справжній бум попиту на борсуковий жир — дієтичну добавку, яка рекомендована як джерело жиророзчинних вітамінів та ненасичених жирних кислот. Борсуковий жир з давніх часів використовується для нормалізації функціонування дихальної системи, поліпшення процесу травлення, активації кишкової перистальтики. Він вважається одним з найефективніших натуральних продуктів, здатних допомогти при захворюваннях легень. Останній фактор є особливо важливим в умовах пандемії, коли більша частина інфікованих осіб перенесли запалення легень. Список корисних властивостей борсукового жиру дуже широкий та включає такі властивості:

антиоксидантні;

імуномодулювальні;

бактерицидні;

загальнозміцнювальні.

Відомо, що борсуковий жир має високу концентрацію біологічно активних речовин: ненасичені жирні кислоти омега-3, омега-6, вітамінів А, Е і F та органічних кислот, які зумовлюють різнобічний оздоровчий вплив на організм людини. А висока біологічна доступність продукту та здатність стовідсотково засвоюватися в людському організмі зумовлюють комплексний вплив.

Властивості борсукового жиру:

активує процеси регенерації тканин легеневої системи;

прискорює загоєння виразок та ерозій на слизовій оболонці шлунково-кишкового тракту;

проявляє захисні, обволікаючі властивості щодо слизових оболонок шлунково-кишкового тракту завдяки наявності у складі вітамінів А та Е;

сприяє покращенню роботи серця, кровоносної системи та зниженню ризику розвитку атеросклерозу та тромбозу;

допомагає знизити рівень холестерину — антиатерогенні властивості;

сприяє покращенню білкового обміну внаслідок вмісту природних антиоксидантів.

Як відомо, жирні кислоти омега-6 і омега-3 дуже рідко виявляють у жирових тканинах тварин, оскільки омега-6 характерна для рослинних олій, а омега-3 наявна в риб’ячому жирі. Відповідно, вкрай важливою особливістю борсукового жиру є наявність у його складі саме цих поліненасичених жирних кислот, що надає йому перевагу стосовно інших жирів і є ключовим критерієм вибору на користь борсукового жиру. Жирні кислоти борсукового жиру сприяють відновленню цілісності і функціонування клітинних оболонок, сприяють оксигенації. Окрім того, вони нормалізують обмін холестерину, завдяки чому в кровоносних судинах сповільнюється утворення атеросклеротичних бляшок — антиатерогенні властивості, що позитивно позначаються на процесах тромбоутворення та нормалізують артеріальний тиск.

Дані літератури свідчать, що збагачення раціону деякими антиоксидантами може сприяти формуванню фізіологічної імунної відповіді при зараженні вірусами, включаючи грип і COVID-19. У борсуковому жирі містяться ефективні антиоксиданти — жиророзчинні вітаміни А і Е, які підсилюють комплексну дію омега-6 і омега-3 жирних кислот і стимулюють імунітет, позитивно впливають на кровотворення та сприяють регенерації тканин, що є вкрай важливим у разі ураження легень різними вірусними та бактеріальними захворюваннями. У поєднанні з вітамінами Е та А борсуковий жир найкраще засвоюється та активізує бар’єрну функцію слизових оболонок, підвищуючи активність лейкоцитів та інших факторів імунітету. Стимулюючи імунну відповідь, борсуковий жир забезпечує бар’єр проти потрапляння вірусів і бактерій, що особливо актуально в період підвищення захворюваності на застудні інфекції, та забезпечує готовність організму вступити в боротьбу зі збудниками і зменшити вираженість симптомів захворювання.

Нутриціологія акцентує увагу на важливості вживання жирів, які характеризуються високим вмістом поліненасичених жирних кислот, що не синтезуються в організмі людини і тому є незамінними, зокрема лінолева і ліноленова кислоти (вітамін F). Якщо врахувати, що в раціоні харчування рекомендується споживання 10% поліненасичених, 30% насичених і 60% мононенасичених жирних кислот, то використання борсукового жиру в якості дієтичної добавки до їжі повністю виправдано, оскільки в його складі наявні поліненасичені (7,5%), насичені (34,4%) і мононенасичені (56,7%) жирні кислоти.

Не варто забувати і про те, що борсуковий жир дуже добре засвоюється і служить додатковим джерелом живлення. Коли організм виснажений боротьбою з хворобою, висококалорійна добавка до раціону харчування виявляється дуже доречною.

Борсуковий жир як допоміжний засіб показаний:

при бронхіті, запалені легень, туберкульозі, ангіні, гострих респіраторних захворюваннях, пневмонії, плевриті та деяких видах бронхіальної астми;

при зниженні імунітету, анемії та зменшенні маси тіла;

для відновлення сил та працездатності після тривалої хвороби та при фізичних навантаженнях;

після тривалого вживання фармацевтичних препаратів.

Таким чином, борсуковий жир може широко використовуватися як дієтична добавка з метою профілактики широкого спектру захворювань. Так, використання борсукового жиру показане при бронхіті, застуді, грипі, емфіземі легень. Однак, незважаючи на ряд позитивних властивостей борсукового жиру, найбільше користі від його використання можна отримати винятково за умови належної якості. Саме тому борсуковий жир треба купувати в аптеці, а також перевіряти сертифікати, що підтверджують його якість.

На сьогодні в аптеках представлена дієтична добавка борсукового жиру компанії «Жаклин Плюс», яка відома під торговою назвою ЕКОБАРС.