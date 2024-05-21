БАРСУЧИЙ ЖИР (BADGER FAT) (200212) - инструкция по применению Диетические добавки
БАРСУЧИЙ ЖИР инструкция по применению
Характеристика
свойства барсучьего жира:
– активирует процессы регенерации тканей легочной системы;
– ускоряет заживление язв и эрозий на слизистой оболочке ЖКТ благодаря наличию в составе витаминов А, Е, F;
– благодаря наличию омега-3 и омега-6 жирных кислот возможно снижение уровня ХС;
– способствует улучшению белкового обмена вследствие содержания природных антиоксидантов — витаминов А, Е, органических и полиненасыщенных жирных кислот.
Употреблять барсучий жир внутрь как вспомогательное средство:
– при простуде, бронхите, гриппе, ангине, ОРЗ, пневмонии. Барсучий жир также хорошо себя показывает в комплексной терапии при лечении туберкулеза и некоторых видов БА;
– при воспалительных процессах ЖКТ и для нормализации пищеварения;
– для повышения иммунитета и устойчивости организма к инфекциям и вирусам;
– для восстановления сил и работоспособности при физических перегрузках;
– после длительного применения фармпрепаратов.
Очень эффективны растирания или наложение теплого компресса с барсучьим жиром в области грудной клетки взрослым и детям при отсутствии повышенной температуры тела.
Рекомендации по употреблению
может быть рекомендована в качестве дополнительного источника жирорастворимых витаминов А, Е, F и ненасыщенных жирных кислот омега 3-6-9. Способствует нормализации функционирования дыхательной системы организма, ЖКТ, укреплению иммунитета.
Имеет антиоксидантные, иммуномодулирующие, бактерицидные и общеукрепляющие свойства.
Способ употребления (жидкость): перед едой 2–3 раза в сутки:
– взрослым и детям в возрасте старше 14 лет по 1 столовой ложке;
– детям в возрасте 7–14 лет по 1 чайной ложке;
– детям в возрасте 4–7 лет по ½ чайной ложки.
Для жидкости: допускается осадок. Перед употреблением взболтать!
Способ употребления (капсулы): перед едой 2–3 раза в сутки.
капсулы по 0,3 g (г):
– детям в возрасте 4–7 лет по 1 капсуле;
– детям в возрасте 7–14 лет по 2 капсулы;
– взрослым и детям старше 14 лет по 4–7 капсул.
капсулы по 0,5 g (г):
– детям в возрасте 7–14 лет по 1 капсуле;
– взрослым и детям в возрасте старше 14 лет по 2–3 капсулы.
Рекомендуется проконсультироваться с врачом.
Срок употребления: 1 мес. В дальнейшем срок употребления согласовывать с врачом.
Противопоказания
повышенная чувствительность.
Особые указания
не превышать рекомендуемую суточную дозу.
Не следует использовать как замену полноценного рациона питания.
Детям употреблять под присмотром взрослых.
Лицам с хроническими заболеваниями, а также в период беременности и кормления грудью употреблять по рекомендации врача.
Не является лекарственным средством.
Не содержит ГМО.
Условия хранения
в оригинальной упаковке в сухом месте при температуре 0–25 °С.