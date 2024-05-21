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БАРСУЧИЙ ЖИР (BADGER FAT) (200212) - инструкция по применению Диетические добавки

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БАРСУЧИЙ ЖИР (BADGER FAT)
Цена в городе Киев
от 153,28 грн
Без рецепта
60 шт, 300 мг от 153,28 грн 1 шт от 196,61 грн 100 шт, 300 мг от 217,09 грн 1 шт от 107,38 грн 1 шт от 479,32 грн 100 шт, 0,5 г от 356,58 грн
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В наличии в 562 аптеках
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Производитель
Форма выпуска
Капсулы
Дозировка
300 мг
Количество штук в упаковке
60 шт.
Диетические добавки
2.4. Диетические добавки — источники жирных кислот

БАРСУЧИЙ ЖИР инструкция по применению

Характеристика

свойства барсучьего жира:
– активирует процессы регенерации тканей легочной системы;
– ускоряет заживление язв и эрозий на слизистой оболочке ЖКТ благодаря наличию в составе витаминов А, Е, F;
– благодаря наличию омега-3 и омега-6 жирных кислот возможно снижение уровня ХС;
– способствует улучшению белкового обмена вследствие содержания природных антиоксидантов — витаминов А, Е, органических и полиненасыщенных жирных кислот.
Употреблять барсучий жир внутрь как вспомогательное средство:
– при простуде, бронхите, гриппе, ангине, ОРЗ, пневмонии. Барсучий жир также хорошо себя показывает в комплексной терапии при лечении туберкулеза и некоторых видов БА;
– при воспалительных процессах ЖКТ и для нормализации пищеварения;
– для повышения иммунитета и устойчивости организма к инфекциям и вирусам;
– для восстановления сил и работоспособности при физических перегрузках;
– после длительного применения фармпрепаратов.
Очень эффективны растирания или наложение теплого компресса с барсучьим жиром в области грудной клетки взрослым и детям при отсутствии повышенной температуры тела.

Рекомендации по употреблению

может быть рекомендована в качестве дополнительного источника жирорастворимых витаминов А, Е, F и ненасыщенных жирных кислот омега 3-6-9. Способствует нормализации функционирования дыхательной системы организма, ЖКТ, укреплению иммунитета.
Имеет антиоксидантные, иммуномодулирующие, бактерицидные и общеукрепляющие свойства.
Способ употребления (жидкость): перед едой 2–3 раза в сутки:
– взрослым и детям в возрасте старше 14 лет по 1 столовой ложке;
– детям в возрасте 7–14 лет по 1 чайной ложке;
– детям в возрасте 4–7 лет по ½ чайной ложки.
Для жидкости: допускается осадок. Перед употреблением взболтать!
Способ употребления (капсулы): перед едой 2–3 раза в сутки.
капсулы по 0,3 g (г):
– детям в возрасте 4–7 лет по 1 капсуле;
– детям в возрасте 7–14 лет по 2 капсулы;
– взрослым и детям старше 14 лет по 4–7 капсул.
капсулы по 0,5 g (г):
– детям в возрасте 7–14 лет по 1 капсуле;
– взрослым и детям в возрасте старше 14 лет по 2–3 капсулы.
Рекомендуется проконсультироваться с врачом.
Срок употребления: 1 мес. В дальнейшем срок употребления согласовывать с врачом.

Противопоказания

повышенная чувствительность.

Особые указания

не превышать рекомендуемую суточную дозу.
Не следует использовать как замену полноценного рациона питания.
Детям употреблять под присмотром взрослых.
Лицам с хроническими заболеваниями, а также в период беременности и кормления грудью употреблять по рекомендации врача.
Не является лекарственным средством.
Не содержит ГМО.

Условия хранения

в оригинальной упаковке в сухом месте при температуре 0–25 °С.

БАРСУЧИЙ ЖИР
БАРСУЧИЙ ЖИР капсулы 300 мг, №60
от 153,28 грн
В наличии в 562 аптеках
Цены в аптеках
БАРСУЧИЙ ЖИР
БАРСУЧИЙ ЖИР капсулы 300 мг, №60
от 153,28 грн
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