может быть рекомендована в качестве дополнительного источника жирорастворимых витаминов А, Е, F и ненасыщенных жирных кислот омега 3-6-9. Способствует нормализации функционирования дыхательной системы организма, ЖКТ, укреплению иммунитета.

Имеет антиоксидантные, иммуномодулирующие, бактерицидные и общеукрепляющие свойства.

Способ употребления (жидкость): перед едой 2–3 раза в сутки:

– взрослым и детям в возрасте старше 14 лет по 1 столовой ложке;

– детям в возрасте 7–14 лет по 1 чайной ложке;

– детям в возрасте 4–7 лет по ½ чайной ложки.

Для жидкости: допускается осадок. Перед употреблением взболтать!

Способ употребления (капсулы): перед едой 2–3 раза в сутки.

капсулы по 0,3 g (г):

– детям в возрасте 4–7 лет по 1 капсуле;

– детям в возрасте 7–14 лет по 2 капсулы;

– взрослым и детям старше 14 лет по 4–7 капсул.

капсулы по 0,5 g (г):

– детям в возрасте 7–14 лет по 1 капсуле;

– взрослым и детям в возрасте старше 14 лет по 2–3 капсулы.

Рекомендуется проконсультироваться с врачом.

Срок употребления: 1 мес. В дальнейшем срок употребления согласовывать с врачом.