ДОМПЕРИДОН (DOMPERIDONUM) Діюча речовина
антагоніст рецепторів дофаміну, прокінетик, що має протиблювотні властивості подібні до метоклопраміду та деяких нейролептиків; на відміну від цих ЛЗ, практично не проникає через гематоенцефалічний бар’єр, тому екстрапірамідні побічні явища спостерігалися лише в поодиноких випадках, особливо у дорослих; протиблювотна дія, зумовлена поєднанням периферичної (гастрокінетичної) дії та антагонізму до рецепторів дофаміну у тригерній зоні хеморецепторів, яка знаходиться поза гематоенцефалічним бар’єром; підвищує тонус в нижньому відділі стравоходу, покращує антродуоденальну рухливість і прискорює випорожнення шлунка; практично не впливає на шлункову секрецію.
полегшення симптомів нудоти та блювання, що тривають менше 48 год.
для полегшення симптомів нудоти та блювання: дорослі і діти віком від 16 років у формі табл., що диспергуються і діти віком від 12 років масою тіла не менше 35 кг у формі табл., вкритих п/о - 1 табл. (10 мг) 3 р/добу; МДД 3 табл. (30мг), максимальна тривалість лікування - 48 год для табл., що дисперг., не довше 1 тижня для табл., вкритих п/о; приймати перед прийомом їжі.
гіперчутливість до препарату, пролактин-секреторна пухлина гіпофіза (пролактиномою); тяжкі або помірні порушеннями функції печінки та/або нирок; хворі з відомим подовженням інтервалів серцевої провідності, зокрема QTc, хворі зі значними порушеннями балансу електролітів або з фоновими хворобами серця (застійна СН); шлунково-кишкова кровотеча, механічна непрохідність або перфорація; одночасне застосування кетоконазолу, еритроміцину або інших сильнодіючих інгібіторів CYP 3A4, лікарських засобів, які подовжують інтервал QT (флуконазол, ітраконазол, посаконазол, ритонавір, саквінавір, телапревір, вориконазол, кларитроміцин, аміодарон, телітроміцин); печінкова недостатність.
АР: анафілаксія, анафілактичний шок, гіперчутливість; підвищення рівня пролактину; нервозність, роздратованість, збудження, депресія, тривожність, зниження або відсутність лібідо; безсоння, запаморочення, спрага, судоми, млявість, головний біль, сонливість, акатизія, екстрапірамідні розлади; набряк, відчуття серцебиття, порушення частоти та ритму серцевих скорочень, подовження інтервалу QT (частота невідома), серйозні шлуночкові аритмії, раптова серцева смерть; гастроінтестинальні розлади, включаючи абдомінальний біль, регургітацію, зміну апетиту, нудоту, печію, запор; сухість у роті, короткочасні кишкові спазми, діарея; кропив’янка, ангіоневротичний набряк; галакторея, збільшення молочних залоз/гінекомастія, чутливість молочних залоз, виділення з молочних залоз, аменорея, набряк молочних залоз, біль у ділянці молочних залоз, порушення лактації, нерегулярний менструальний цикл; біль у ногах; затримка сечі, дизурія, часте сечовипускання; астенія; кон’юнктивіт, стоматит; підвищення рівня АЛТ, АСТ і холестерину, відхилення від норми показників функціональних тестів печінки; підвищення рівня пролактину у крові.