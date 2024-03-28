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Активні речовини — “Д”ДОМПЕРИДОН (DOMPERIDONUM)

ДОМПЕРИДОН (DOMPERIDONUM) Діюча речовина

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Знайдено: 18 препаратів
Моторикс таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 10 мг, блістер, № 30; Київський вітамінний завод
Моторикс Таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 10 мг, блістер, № 30 Київський вітамінний завод
В 1158 аптеках
від 92,17 грн
Ціни в аптеках
Мотиліум® таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 10 мг, блістер, № 10; МакНіл Продактс Лімітед
Мотиліум® Таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 10 мг, блістер, № 10 МакНіл Продактс Лімітед
В 1123 аптеках
від 117,38 грн
Ціни в аптеках
Мотиліум® таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 10 мг, блістер, № 30; МакНіл Продактс Лімітед
Мотиліум® Таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 10 мг, блістер, № 30 МакНіл Продактс Лімітед
В 1068 аптеках
від 260,75 грн
Ціни в аптеках
Домрид® таблетки, вкриті оболонкою, 10 мг, № 30; Гледфарм
Домрид® Таблетки, вкриті оболонкою, 10 мг, № 30 Гледфарм
В 981 аптеці
від 111,72 грн
Ціни в аптеках
Домрид® SR таблетки пролонгованої дії, 30 мг, № 30; Гледфарм
Домрид® SR Таблетки пролонгованої дії, 30 мг, № 30 Гледфарм
В 833 аптеках
від 236,23 грн
Ціни в аптеках
Домрид® таблетки, вкриті оболонкою, 10 мг, № 10; Гледфарм
Домрид® Таблетки, вкриті оболонкою, 10 мг, № 10 Гледфарм
В 725 аптеках
від 53,49 грн
Ціни в аптеках
Домідон® таблетки, вкриті оболонкою, 10 мг, № 30; Фармак
Домідон® Таблетки, вкриті оболонкою, 10 мг, № 30 Фармак
В 716 аптеках
від 84,35 грн
Ціни в аптеках
Домрид® суспензія оральна, 1 мг/1мл, флакон, 100 мл, з мірною ложкою, з мірною ложкою, № 1; Гледфарм
Домрид® Суспензія оральна, 1 мг/1мл, флакон, 100 мл, з мірною ложкою, з мірною ложкою, № 1 Гледфарм
В 623 аптеках
від 137,58 грн
Ціни в аптеках
Домрид® суспензія оральна, 1 мг/1мл, флакон, 60 мл, з мірною ложкою, з мірною ложкою, № 1; Гледфарм
Домрид® Суспензія оральна, 1 мг/1мл, флакон, 60 мл, з мірною ложкою, з мірною ложкою, № 1 Гледфарм
В 602 аптеках
від 132,08 грн
Ціни в аптеках
Моторикс таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 10 мг, блістер, № 10; Київський вітамінний завод
Моторикс Таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 10 мг, блістер, № 10 Київський вітамінний завод
В 261 аптеці
від 35,85 грн
Ціни в аптеках
Моторикум таблетки, 10 мг, блістер, № 20; Medochemie Ltd., Cyprus, Europe
Моторикум Таблетки, 10 мг, блістер, № 20 Medochemie Ltd., Cyprus, Europe
В 217 аптеках
від 105,14 грн
Ціни в аптеках
Наусиліум таблетки, 10 мг, № 30; Ананта Медікеар
Наусиліум Таблетки, 10 мг, № 30 Ананта Медікеар
В 140 аптеках
від 68,95 грн
Ціни в аптеках
Домперидон-Стома таблетки, 10 мг, блістер, тм solution pharm, тм solution pharm, № 30; Стома
Домперидон-Стома Таблетки, 10 мг, блістер, тм solution pharm, тм solution pharm, № 30 Стома
В 128 аптеках
від 120,00 грн
Ціни в аптеках
Домперидон-Стома таблетки, 10 мг, блістер, № 30; Стома
Домперидон-Стома Таблетки, 10 мг, блістер, № 30 Стома
В 41 аптеці
від 29,00 грн
Ціни в аптеках
Домідон® таблетки, вкриті оболонкою, 10 мг, тм ілан фарм, тм ілан фарм, № 30; Фармак
Домідон® Таблетки, вкриті оболонкою, 10 мг, тм ілан фарм, тм ілан фарм, № 30 Фармак
В 15 аптеках
від 94,70 грн
Ціни в аптеках
Домідон® таблетки, вкриті оболонкою, 10 мг, № 10; Фармак
Домідон® Таблетки, вкриті оболонкою, 10 мг, № 10 Фармак
Немає в наявності
Домрид® SR таблетки пролонгованої дії, 30 мг, № 10; Гледфарм
Домрид® SR Таблетки пролонгованої дії, 30 мг, № 10 Гледфарм
Немає в наявності
Допрокін таблетки, 10 мг, блістер, № 20; Уорлд Медицин
Допрокін Таблетки, 10 мг, блістер, № 20 Уорлд Медицин
Немає в наявності

антагоніст рецепторів дофаміну, прокінетик, що має протиблювотні властивості подібні до метоклопраміду та деяких нейролептиків; на відміну від цих ЛЗ, практично не проникає через гематоенцефалічний бар’єр, тому екстрапірамідні побічні явища спостерігалися лише в поодиноких випадках, особливо у дорослих; протиблювотна дія, зумовлена поєднанням периферичної (гастрокінетичної) дії та антагонізму до рецепторів дофаміну у тригерній зоні хеморецепторів, яка знаходиться поза гематоенцефалічним бар’єром; підвищує тонус в нижньому відділі стравоходу, покращує антродуоденальну рухливість і прискорює випорожнення шлунка; практично не впливає на шлункову секрецію.

полегшення симптомів нудоти та блювання, що тривають менше 48 год.

для полегшення симптомів нудоти та блювання: дорослі і діти віком від 16 років у формі табл., що диспергуються і діти віком від 12 років масою тіла не менше 35 кг у формі табл., вкритих п/о - 1 табл. (10 мг) 3 р/добу; МДД 3 табл. (30мг), максимальна тривалість лікування - 48 год для табл., що дисперг., не довше 1 тижня для табл., вкритих п/о; приймати перед прийомом їжі.

гіперчутливість до препарату, пролактин-секреторна пухлина гіпофіза (пролактиномою); тяжкі або помірні порушеннями функції печінки та/або нирок; хворі з відомим подовженням інтервалів серцевої провідності, зокрема QTc, хворі зі значними порушеннями балансу електролітів або з фоновими хворобами серця (застійна СН); шлунково-кишкова кровотеча, механічна непрохідність або перфорація; одночасне застосування кетоконазолу, еритроміцину або інших сильнодіючих інгібіторів CYP 3A4, лікарських засобів, які подовжують інтервал QT (флуконазол, ітраконазол, посаконазол, ритонавір, саквінавір, телапревір, вориконазол, кларитроміцин, аміодарон, телітроміцин); печінкова недостатність.

АР: анафілаксія, анафілактичний шок, гіперчутливість; підвищення рівня пролактину; нервозність, роздратованість, збудження, депресія, тривожність, зниження або відсутність лібідо; безсоння, запаморочення, спрага, судоми, млявість, головний біль, сонливість, акатизія, екстрапірамідні розлади; набряк, відчуття серцебиття, порушення частоти та ритму серцевих скорочень, подовження інтервалу QT (частота невідома), серйозні шлуночкові аритмії, раптова серцева смерть; гастроінтестинальні розлади, включаючи абдомінальний біль, регургітацію, зміну апетиту, нудоту, печію, запор; сухість у роті, короткочасні кишкові спазми, діарея; кропив’янка, ангіоневротичний набряк; галакторея, збільшення молочних залоз/гінекомастія, чутливість молочних залоз, виділення з молочних залоз, аменорея, набряк молочних залоз, біль у ділянці молочних залоз, порушення лактації, нерегулярний менструальний цикл; біль у ногах; затримка сечі, дизурія, часте сечовипускання; астенія; кон’юнктивіт, стоматит; підвищення рівня АЛТ, АСТ і холестерину, відхилення від норми показників функціональних тестів печінки; підвищення рівня пролактину у крові.