антагоніст рецепторів дофаміну, прокінетик, що має протиблювотні властивості подібні до метоклопраміду та деяких нейролептиків; на відміну від цих ЛЗ, практично не проникає через гематоенцефалічний бар’єр, тому екстрапірамідні побічні явища спостерігалися лише в поодиноких випадках, особливо у дорослих; протиблювотна дія, зумовлена поєднанням периферичної (гастрокінетичної) дії та антагонізму до рецепторів дофаміну у тригерній зоні хеморецепторів, яка знаходиться поза гематоенцефалічним бар’єром; підвищує тонус в нижньому відділі стравоходу, покращує антродуоденальну рухливість і прискорює випорожнення шлунка; практично не впливає на шлункову секрецію.