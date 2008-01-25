Гострі респіраторні захворювання: поради експертів

Застуду, грип та інші респіраторні захворювання, як правило, найчастіше фіксують у холодні місяці року. Доктор Тріш Перл (Trish Perl), професор внутрішніх хвороб Південно-Західного медичного центру Техаського Університету (University of Texas Southwestern Medical Center), розповіла, що на сьогодні спостерігається зростання захворюваності на грип, COVID-19 та респіраторно-синцитіальний вірус (RSV).

За даними Центрів з контролю та профілактики захворювань (Centers for Disease Control and Prevention — CDC), кількість відвідувань відділень невідкладної допомоги та госпіталізацій через грип, RSV та COVID-19 за останні тижні збільшилася.

Що ж рекомендують експерти особам із симптомами гострого респіраторного захворювання?

Уникайте зневоднення.

Кров формується на 55% із плазми та на 45% із клітин. Плазма крові більш ніж на 90% складається із води. Нормальний артеріальний тиск та циркуляція крові важливі для доставлення кисню, поживних речовин та імунних клітин по всьому організму. Для роботи імунної системи важливо уникати зневоднення, тому експерти рекомендують пити достатньо води, напоїв без кофеїну та включити до раціону харчування гарячий суп.

За даними Національної академії медицини (National Academy of Medicine — NAM), США, підтримка гідратації залежить від індивідуальних потреб та різних умов, але загалом чоловікам слід пити 13 склянок води по 236 мл на добу, а жінкам — 9 склянок відповідно. Підтримці гідратації також сприяють продукти з високим вмістом води, особливо фрукти та овочі.

При гострих респіраторних захворюваннях не рекомендується їсти солону їжу, вживати алкоголь або пити напої з кофеїном, такі як кава та газовані напої. Вони можуть призвести до зневоднення.

Залишайтеся у теплі.

Доктор Пей-Ні Джон (Pei-Ni Jone), дитячий кардіолог з дитячої лікарні Енн та Роберта Х. Лур’є в Чикаго (Ann & Robert H. Lurie Children’s Hospital of Chicago) та професор педіатрії в Медичній школі Файнберга Північно-Західного університету (North University’s Feinberg School of Medicine), пояснила, що розвиток лихоманки є ознакою того, що організм бореться з цими вірусами, і у пацієнтів розвивається озноб, пов’язаний з нею. Збереження тепла зменшить дискомфорт від ознобу та сприяє нормальній циркуляції крові, щоб доставити імунні клітини до місця призначення. Лікар П.-Н. Джон також пояснила, що для покращення самопочуття можна приймати жарознижувальні препарати.

Сон.

Важлива достатня тривалість сну та відпочинку. Лікар П.-Н. Джон зазначила, що повноцінний сон сприяє одужанню. Дорослим рекомендується спати 7–9 год на добу.

Гігієна.

Мийте руки з милом і дотримуйтеся правил гігієни, особливо якщо ви живете із сім’єю або друзями. Якщо вам необхідно вийти з дому під час хвороби, надягніть маску.

Якщо мило та вода недоступні, можна використовувати дезінфекційний засіб для рук, що містить щонайменше 60% спирту. Лікар Т. Перл додала, що гігієна рук знижує передачу інфекції у людей. Також вона наголосила, що необхідно протирати поверхні, на яких можуть вижити віруси.

Залишайтеся вдома.

Якщо у вас розвиваються симптоми гострого респіраторного захворювання, за можливості працюйте вдома.

Зверніться до лікаря.

Зверніться до лікаря при погіршенні самопочуття, виражених або тривалих симптомах. Немає єдиної рекомендації, коли слід звертатися до лікаря, необхідно орієнтуватися на самопочуття та анамнез пацієнта.

За матеріалами www.medicalxpress.com