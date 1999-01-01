Київ
Інші вироби медичного призначення
Сорбенти
Медичні вироби
22
Інші вироби медичного призначення
Сорбенти
Сортування:
По популярності
Фільтр
D-ORS
Порошок для приготування сусп. для внутрішнього застосування пакетик №20
Фарма Лайн
від
328,64
грн
в 110 аптеках
Знайти в аптеках
АБСОРБУЮЧИЙ ПОРОШОК BRAVA
19075 25 г №1
Колопласт
від
309,00
грн
в 43 аптеках
Знайти в аптеках
АБСОРБЕНТ VENTISORB
Каністра 4.5 кг від білого до фіолетового №1
Flexicare Medical Limited
Немає в наявності
Знайти в аптеках
Форма випуску
19075
пор. д/п сусп. д/внутр. заст.
Пакування
25 г
каністра 4.5 кг
пакетик
Кількість штук в упаковці
1
20
Виробник
Flexicare Medical Limited
Pharma Line
Колопласт
Головна
Каталог
Кошик
Обране
Меню