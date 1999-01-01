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Інші вироби медичного призначення

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Медичні вироби

22Інші вироби медичного призначення

Сорбенти
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D-ORS
D-ORS
Порошок для приготування сусп. для внутрішнього застосування пакетик №20
Фарма Лайн
від 328,64 грн
в 110 аптеках
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АБСОРБУЮЧИЙ ПОРОШОК BRAVA
АБСОРБУЮЧИЙ ПОРОШОК BRAVA
19075 25 г №1
Колопласт
від 309,00 грн
в 43 аптеках
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АБСОРБЕНТ VENTISORB
АБСОРБЕНТ VENTISORB
Каністра 4.5 кг від білого до фіолетового №1
Flexicare Medical Limited
Немає в наявності
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