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АБСОРБУЮЧИЙ ПОРОШОК BRAVA 19075 25 г, №1 - Київ (294126) Лікарський препарат - ціни

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Київ (адресу не вказано)
Доступно в 69 аптеках
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється за 21 хв
Київ, вул. Хрещатик, 22
Всього: упаковка (3)
431,91 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється за 21 хв
Київ, вул. Хрещатик, 13
Всього: упаковка (5)
334,56 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється за 21 хв
Київ, вул. Володимирська, 42
Всього: упаковка (1)
426,30 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Київ, бульв. Шевченка Тараса, 2
Всього: упаковка (3)
401,36 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється за 21 хв
Київ, перех. Хмельницького Богдана / Франко Івана, 31/27
Всього: упаковка (1)
423,38 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється за 21 хв
Київ, вул. Спаська, 5
Всього: упаковка (3)
346,65 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Київ, бульв. Лесі Українки, 24
Всього: упаковка (2)
331,75 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється за 21 хв
Київ, вул. Брюллова, 1-А
Всього: упаковка (1)
288,19 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється за 21 хв
Київ, вул. Іллєнка Юрія, 1
Всього: упаковка (1)
423,69 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється за 21 хв
Київ, вул. Тютюнника Василя, 56
Всього: упаковка (1)
306,00 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється за 21 хв
Київ, вул. Іоанна Павла Другого, 22/21
Всього: упаковка (1)
396,80 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється за 21 хв
Київ, вул. Гаврилішина Богдана, 7
Всього: упаковка (1)
424,19 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється за 21 хв
Київ, перех. Політехнічний / Берестейський, 1/33
Всього: упаковка (2)
333,82 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється за 21 хв
Київ, пров. Політехнічний, 3-В
Всього: упаковка (1)
406,71 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється за 21 хв
Київ, вул. Солом'янська, 33
Всього: упаковка (1)
373,90 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється за 21 хв
Київ, перех. Деревлянська / Білоруська, 12/42
Всього: упаковка (1)
375,00 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється за 21 хв
Київ, вул. Загорівська, 4
Всього: упаковка (1)
304,40 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється за 21 хв
Київ, вул. Підвисоцького Професора, 8-А
Всього: упаковка (1)
364,10 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється за 21 хв
Київ, вул. Велика Васильківська, 145/1
Всього: упаковка (1)
377,90 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється за 21 хв
Київ, вул. Верхогляда Андрія, 2-А
Всього: упаковка (1)
330,62 грн