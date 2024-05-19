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D-ORS порошок для приготування сусп. для внутрішнього застосування пакетик, №20 - Київ (684318) Лікарський препарат - ціни

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Київ (адресу не вказано)
Доступно в 177 аптеках
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 22
Всього: упаковка (4), пакетик (4)
430,60 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 13
Всього: упаковка (4)
451,40 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 21
Всього: порошок для приготування сусп. для внутрішнього застосування (10)
478,99
Економія: -115,12 грн
363,87 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Київ, бульв. Шевченка Тараса, 2
Всього: упаковка (2)
397,60 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хмельницького Богдана, 37
Всього: упаковка (1)
330,63 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Петлюри Симона, 2/4
Всього: пакетик (10)
343,92 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Верхній Вал, 22
Всього: упаковка (1)
334,51 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 72
Всього: порошок для приготування сусп. для внутрішнього застосування (10)
441,41
Економія: -76,50 грн
364,91 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 71/6
Всього: упаковка (1)
455,99
Економія: -92,12 грн
363,87 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Іллєнка Юрія, 1
Всього: упаковка (2), пакетик (18)
430,20 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, бульв. Лесі Українки, 34
Всього: упаковка (1)
468,99
Економія: -105,12 грн
363,87 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Тютюнника Василя, 56
Всього: упаковка (1)
330,27 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Повітряних Сил / Шовкуненка, 21/2
Всього: упаковка (2)
330,63 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Іоанна Павла Другого, 22/21
Всього: пакетик (19)
346,44 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Політехнічний / Берестейський, 1/33
Всього: пакетик (9)
358,40 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, бульв. Міхновського Миколи, 30-А
Всього: упаковка (1), пакетик (14)
431,20 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Липківського Василя, 40
Всього: упаковка (1), пакетик (6)
330,68 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Солом'янська, 33
Всього: пакетик (12)
330,63 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Деревлянська / Білоруська, 12/42
Всього: упаковка (1)
330,61 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Загорівська, 4
Всього: упаковка (1)
330,22 грн