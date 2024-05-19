D-ORS порошок для приготування сусп. для внутрішнього застосування пакетик, №20 - Київ (684318) Лікарський препарат - ціни
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Подорожник
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Всього: порошок для приготування сусп. для внутрішнього застосування (10)
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Київ, бульв. Шевченка Тараса, 2
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Київ, вул. Хмельницького Богдана, 37
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Київ, вул. Петлюри Симона, 2/4
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Київ, вул. Верхній Вал, 22
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Всього: порошок для приготування сусп. для внутрішнього застосування (10)
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Київ, вул. Велика Васильківська, 71/6
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Київ, вул. Іллєнка Юрія, 1
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Київ, бульв. Лесі Українки, 34
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Київ, вул. Тютюнника Василя, 56
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Київ, перех. Повітряних Сил / Шовкуненка, 21/2
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Всього: пакетик (19)
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Київ, вул. Іоанна Павла Другого, 22/21
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Всього: пакетик (9)
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Київ, перех. Політехнічний / Берестейський, 1/33
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Всього: упаковка (1), пакетик (14)
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Київ, бульв. Міхновського Миколи, 30-А
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Київ, вул. Липківського Василя, 40
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Всього: пакетик (12)
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Київ, вул. Солом'янська, 33
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Київ, перех. Деревлянська / Білоруська, 12/42
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Київ, вул. Загорівська, 4