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16Перев'язочні засоби

Серветки медичні
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СЕРВЕТКА МАРЛЕВА МЕДИЧНА НЕСТЕРИЛЬНА
СЕРВЕТКА МАРЛЕВА МЕДИЧНА НЕСТЕРИЛЬНА
7,5 см х 7,5 см (12-шарів) тип 17 №100
УКРМЕДТЕКСТИЛЬ ООО
від 132,80 грн
в 2527 аптеках інших міст
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СЕРВЕТКИ МЕДИЧНІ МАРЛЕВІ СТЕРИЛЬНІ
СЕРВЕТКИ МЕДИЧНІ МАРЛЕВІ СТЕРИЛЬНІ
16 см х 14 см чотирьохшарові, тип марлі 17, 5 шт №1
Лубнифарм
від 22,31 грн
в 556 аптеках
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Серветка марлева медична стерильна
Серветка марлева медична стерильна
45 см х 29 см (12 см х 5,5 см) 2-х шарова тип 17 тм "білосніжка" №1
від 4,99 грн
в 472 аптеках
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Блефавіс серветки стерильні
Блефавіс серветки стерильні
№18
OFTALPHARMA S.r.L.
від 253,75 грн
в 408 аптеках
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СЕРВЕТКА МАРЛЕВА МЕДИЧНА "СЛАВНА®" СТЕРИЛЬНА
СЕРВЕТКА МАРЛЕВА МЕДИЧНА "СЛАВНА®" СТЕРИЛЬНА
10 см х 10 см (12-шарів) тип 17 №100
Технокомплекс
від 227,90 грн
в 344 аптеках
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СЕРВЕТКА МАРЛЕВА МЕДИЧНА "СЛАВНА®" СТЕРИЛЬНА
СЕРВЕТКА МАРЛЕВА МЕДИЧНА "СЛАВНА®" СТЕРИЛЬНА
7,5 см х 7,5 см (8-шарів) тип 17 №100
Технокомплекс
від 120,95 грн
в 333 аптеках
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СЕРВЕТКА МАРЛЕВА МЕДИЧНА "СЛАВНА®" СТЕРИЛЬНА
СЕРВЕТКА МАРЛЕВА МЕДИЧНА "СЛАВНА®" СТЕРИЛЬНА
10 см х 10 см (8-шарів) тип 17 №100
Технокомплекс
від 198,75 грн
в 318 аптеках
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Блефадемодекс®
Блефадемодекс®
Серветки №30
Лаборатуар Теа
від 635,87 грн
в 299 аптеках
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Серветки просочені спиртовим розчином для ін'єкцій OK Pharma
Серветки просочені спиртовим розчином для ін'єкцій OK Pharma
10 х 10 см №30
Taizhou Meikang Health Products Factory
від 79,36 грн
в 299 аптеках
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СЕРВЕТКА МАРЛЕВА МЕДИЧНА "СЛАВНА®" НЕСТЕРИЛЬНА
СЕРВЕТКА МАРЛЕВА МЕДИЧНА "СЛАВНА®" НЕСТЕРИЛЬНА
7,5 см х 7,5 см (8-шарів) тип 17 №100
Технокомплекс
від 96,86 грн
в 296 аптеках
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Серветка марлева медична стерильна
Серветка марлева медична стерильна
7,5 см х 7,5 см (12-шарів) тип 17 тм "білосніжка" №100
від 119,09 грн
в 293 аптеках
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СЕРВЕТКА МАРЛЕВА МЕДИЧНА "СЛАВНА®" НЕСТЕРИЛЬНА
СЕРВЕТКА МАРЛЕВА МЕДИЧНА "СЛАВНА®" НЕСТЕРИЛЬНА
10 см х 10 см (12-шарів) тип 17 №100
Технокомплекс
від 206,23 грн
в 293 аптеках
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СЕРВЕТКА МАРЛЕВА МЕДИЧНА "СЛАВНА®" НЕСТЕРИЛЬНА
СЕРВЕТКА МАРЛЕВА МЕДИЧНА "СЛАВНА®" НЕСТЕРИЛЬНА
7,5 см х 7,5 см (12-шарів) тип 17 №100
Технокомплекс
від 127,11 грн
в 288 аптеках
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СЕРВЕТКА МАРЛЕВА МЕДИЧНА НЕСТЕРИЛЬНА
СЕРВЕТКА МАРЛЕВА МЕДИЧНА НЕСТЕРИЛЬНА
10 см х 10 см (12-шарів) тип 17 №100
УКРМЕДТЕКСТИЛЬ ООО
від 165,00 грн
в 287 аптеках
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Серветка марлева медична стерильна
Серветка марлева медична стерильна
10 см х 10 см (12-шарів) тип 17 тм "білосніжка" №100
УКРМЕДТЕКСТИЛЬ ООО
від 190,00 грн
в 285 аптеках
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Серветка марлева медична стерильна
Серветка марлева медична стерильна
7,5 см х 7,5 см (8-шарів) тип 17 тм "білосніжка" №100
від 127,83 грн
в 283 аптеках
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СЕРВЕТКА МАРЛЕВА МЕДИЧНА НЕСТЕРИЛЬНА
СЕРВЕТКА МАРЛЕВА МЕДИЧНА НЕСТЕРИЛЬНА
10 см х 10 см (8-шарів) тип 17 №100
УКРМЕДТЕКСТИЛЬ ООО
від 149,90 грн
в 283 аптеках
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Серветка марлева медична стерильна
Серветка марлева медична стерильна
16 см х 14 см (8 см х 4 см) 4-х шарова тип 17 тм "білосніжка" №5
від 10,40 грн
в 250 аптеках
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Серветка марлева медична стерильна
Серветка марлева медична стерильна
16 см х 14 см (8 см х 4 см) 4-х шарова тип 17 тм "білосніжка" №1
від 3,06 грн
в 230 аптеках
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Серветки просочені спиртовим розчином для ін'єкцій OK Pharma
Серветки просочені спиртовим розчином для ін'єкцій OK Pharma
6 х 3 см №100
Taizhou Meikang Health Products Factory
від 46,46 грн
в 202 аптеках
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