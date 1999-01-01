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СЕРВЕТКА МАРЛЕВА МЕДИЧНА НЕСТЕРИЛЬНА
7,5 см х 7,5 см (12-шарів) тип 17 №100
УКРМЕДТЕКСТИЛЬ ООО
від
132,80
грн
в 2527 аптеках інших міст
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СЕРВЕТКИ МЕДИЧНІ МАРЛЕВІ СТЕРИЛЬНІ
16 см х 14 см чотирьохшарові, тип марлі 17, 5 шт №1
Лубнифарм
від
22,31
грн
в 556 аптеках
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Серветка марлева медична стерильна
45 см х 29 см (12 см х 5,5 см) 2-х шарова тип 17 тм "білосніжка" №1
від
4,99
грн
в 472 аптеках
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Блефавіс серветки стерильні
№18
OFTALPHARMA S.r.L.
від
253,75
грн
в 408 аптеках
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СЕРВЕТКА МАРЛЕВА МЕДИЧНА "СЛАВНА®" СТЕРИЛЬНА
10 см х 10 см (12-шарів) тип 17 №100
Технокомплекс
від
227,90
грн
в 344 аптеках
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СЕРВЕТКА МАРЛЕВА МЕДИЧНА "СЛАВНА®" СТЕРИЛЬНА
7,5 см х 7,5 см (8-шарів) тип 17 №100
Технокомплекс
від
120,95
грн
в 333 аптеках
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СЕРВЕТКА МАРЛЕВА МЕДИЧНА "СЛАВНА®" СТЕРИЛЬНА
10 см х 10 см (8-шарів) тип 17 №100
Технокомплекс
від
198,75
грн
в 318 аптеках
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Блефадемодекс®
Серветки №30
Лаборатуар Теа
від
635,87
грн
в 299 аптеках
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Серветки просочені спиртовим розчином для ін'єкцій OK Pharma
10 х 10 см №30
Taizhou Meikang Health Products Factory
від
79,36
грн
в 299 аптеках
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СЕРВЕТКА МАРЛЕВА МЕДИЧНА "СЛАВНА®" НЕСТЕРИЛЬНА
7,5 см х 7,5 см (8-шарів) тип 17 №100
Технокомплекс
від
96,86
грн
в 296 аптеках
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Серветка марлева медична стерильна
7,5 см х 7,5 см (12-шарів) тип 17 тм "білосніжка" №100
від
119,09
грн
в 293 аптеках
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СЕРВЕТКА МАРЛЕВА МЕДИЧНА "СЛАВНА®" НЕСТЕРИЛЬНА
10 см х 10 см (12-шарів) тип 17 №100
Технокомплекс
від
206,23
грн
в 293 аптеках
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СЕРВЕТКА МАРЛЕВА МЕДИЧНА "СЛАВНА®" НЕСТЕРИЛЬНА
7,5 см х 7,5 см (12-шарів) тип 17 №100
Технокомплекс
від
127,11
грн
в 288 аптеках
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СЕРВЕТКА МАРЛЕВА МЕДИЧНА НЕСТЕРИЛЬНА
10 см х 10 см (12-шарів) тип 17 №100
УКРМЕДТЕКСТИЛЬ ООО
від
165,00
грн
в 287 аптеках
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Серветка марлева медична стерильна
10 см х 10 см (12-шарів) тип 17 тм "білосніжка" №100
УКРМЕДТЕКСТИЛЬ ООО
від
190,00
грн
в 285 аптеках
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Серветка марлева медична стерильна
7,5 см х 7,5 см (8-шарів) тип 17 тм "білосніжка" №100
від
127,83
грн
в 283 аптеках
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СЕРВЕТКА МАРЛЕВА МЕДИЧНА НЕСТЕРИЛЬНА
10 см х 10 см (8-шарів) тип 17 №100
УКРМЕДТЕКСТИЛЬ ООО
від
149,90
грн
в 283 аптеках
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Серветка марлева медична стерильна
16 см х 14 см (8 см х 4 см) 4-х шарова тип 17 тм "білосніжка" №5
від
10,40
грн
в 250 аптеках
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Серветка марлева медична стерильна
16 см х 14 см (8 см х 4 см) 4-х шарова тип 17 тм "білосніжка" №1
від
3,06
грн
в 230 аптеках
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Серветки просочені спиртовим розчином для ін'єкцій OK Pharma
6 х 3 см №100
Taizhou Meikang Health Products Factory
від
46,46
грн
в 202 аптеках
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Форма випуску
10 см х 10 см
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16 см х 14 см (4-шарів)
16 см х 14 см (8 см х 4 см)
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3 х 6 см
30 мм х 65 мм
30 х 60 мм
30 х 65 мм
45 см х 29 см
45 см х 29 см (12 см х 5,5 см)
45 см х 29 см (4-шарів)
45 см х 45 см (10 см х 10 см)
45 см х 45 см (4-шарова)
45 х 70 см
5 см х 5 см (12-шарів)
5 см х 5 см (16-шарів)
5 см х 5 см (8-шарів)
5 х 5
5 х 5 см
56 мм х 65 мм
56 х 65 мм
6 см х 3 см
6 х 3 см
65 мм х 30 мм
65 х 30 мм
7,5 см х 7,5 см (12-шарів)
7,5 см х 7,5 см (16-шарів)
7,5 см х 7,5 см (8-шарів)
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8 см х 10 см
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