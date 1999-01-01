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спиртові серветки
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Серветки просочені спиртовим розчином для ін'єкцій OK Pharma
10 х 10 см №30
Taizhou Meikang Health Products Factory
від
79,36
грн
в 299 аптеках
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Серветки спиртові Tidy
3 х 6 см №100
Калина Медична Виробнича Компанія
від
55,00
грн
в 202 аптеках
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Серветки просочені спиртовим розчином для ін'єкцій OK Pharma
6 х 3 см №100
Taizhou Meikang Health Products Factory
від
46,46
грн
в 202 аптеках
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Серветки спиртові "Medicare"
30 мм х 65 мм №100
Допомога-I
від
37,29
грн
в 74 аптеках
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СЕРВЕТКИ "ВОЛЕС" ІЗ НЕТКАНОГО МАТЕРІАЛУ ПРОСОЧЕНІ 70% ІЗОПРОПІЛОВИМ СПИРТОВИМ РОЗЧИНОМ
30 х 60 мм №100
Виктер плюс
від
28,28
грн
в 51 аптеці
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СЕРВЕТКИ СПИРТОВІ DR.WHITE
6 см х 3 см №100
Taizhou Meikang Health Products Factory
від
47,20
грн
в 45 аптеках інших міст
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СЕРВЕТКИ МЕДИЧНІ ІЗ НЕТКАНОГО МАТЕРІАЛУ ПРОСОЧЕНІ 70 % ІЗОПРОПІЛОВИМ СПИРТОВИМ РОЗЧИНОМ
110 х 150 мм №100
від
320,00
грн
в 43 аптеках інших міст
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СЕРВЕТКИ СПИРТОВІ TETA®
65 х 30 мм №100
Тетафарм
від
50,44
грн
в 38 аптеках
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СЕРВЕТКИ СПИРТОВІ TETA®
110 х 150 мм №100
Тетафарм
від
195,94
грн
в 38 аптеках
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СЕРВЕТКИ "ВОЛЕС" ІЗ НЕТКАНОГО МАТЕРІАЛУ ПРОСОЧЕНІ 70% ІЗОПРОПІЛОВИМ СПИРТОВИМ РОЗЧИНОМ
30 х 60 мм №100
Yinjing Medical Technology (Shanghai)
від
31,48
грн
в 33 аптеках інших міст
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Серветки спиртові "Medicare"
56 мм х 65 мм №100
Допомога-I
від
33,90
грн
в 13 аптеках
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СЕРВЕТКИ "ВОЛЕС" ІЗ НЕТКАНОГО МАТЕРІАЛУ ПРОСОЧЕНІ 70% ІЗОПРОПІЛОВИМ СПИРТОВИМ РОЗЧИНОМ
30 х 65 мм №100
від
29,44
грн
в 9 аптеках
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СЕРВЕТКА МЕДИЧНА торгової марки ІГАР ПРОСОЧЕНА СПИРТОВИМ РОЗЧИНОМ
6 см х 3 см №100
Ігар
від
20,00
грн
в 8 аптеках
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СЕРВЕТКИ "ВОЛЕС" ІЗ НЕТКАНОГО МАТЕРІАЛУ ПРОСОЧЕНІ 70% ІЗОПРОПІЛОВИМ СПИРТОВИМ РОЗЧИНОМ
56 х 65 мм №100
від
50,54
грн
в 5 аптеках
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СЕРВЕТКИ СПИРТОВІ DR.WHITE
10 см х 10 см №30
від
82,70
грн
в 5 аптеках
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СЕРВЕТКА ПРОСОЧЕНА СПИРТОВИМ РОЗЧИНОМ "ALEXPHARM"
65 х 30 мм №100
Ningbo Greatcare Trading Co., Ltd
від
53,35
грн
в 4 аптеках
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Серветки MP Medplast з нетканого матеріалу просочені 70% ізопропіловим спиртовим розчином
30 х 60 мм №1
Долфі-Україна
від
0,49
грн
в 4 аптеках
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СЕРВЕТКИ ГРАНУМ ПРОСОЧЕНІ СПИРТОВИМ РОЗЧИНОМ
3 см х 6 см №100
Medtrue Enterprise
від
45,90
грн
в 4 аптеках
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СЕРВЕТКИ МЕДИЧНІ торговельної марки IGAR ПРОСОЧЕНІ СПИРТОВИМ РОЗЧИНОМ
6 см х 3 см №100
Wuxi Kangyou Medical Products
від
42,50
грн
в 4 аптеках
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СЕРВЕТКИ ПРОСОЧЕНІ СПИРТОВИМ РОЗЧИНОМ ДЛЯ ІН'ЄКЦІЙ тм DR. WHITE
6 х 3 см №100
Taizhou Meikang Health Products Factory
від
59,99
грн
в 3 аптеках
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Форма випуску
10 см х 10 см
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110 х 125 мм
110 х 150 мм
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30 мм х 65 мм
30 х 60 мм
30 х 65 мм
56 мм х 65 мм
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65 х 30 мм
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Injector Medicus
Jiangsu Suyun Medical Materials
Medtrue Enterprise
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VOGT MEDICAL
Van Oostveen Medical
Wuxi Kangyou Medical Products
Wuxi Medical Instrument Factory
Yinjing Medical Technology (Shanghai)
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Калина Медична Виробнича Компанія
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Тетафарм
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