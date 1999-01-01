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Серветки медичні
спиртові серветки
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Серветки просочені спиртовим розчином для ін'єкцій OK Pharma
Серветки просочені спиртовим розчином для ін'єкцій OK Pharma
10 х 10 см №30
Taizhou Meikang Health Products Factory
від 79,36 грн
в 299 аптеках
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Серветки спиртові Tidy
Серветки спиртові Tidy
3 х 6 см №100
Калина Медична Виробнича Компанія
від 55,00 грн
в 202 аптеках
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Серветки просочені спиртовим розчином для ін'єкцій OK Pharma
Серветки просочені спиртовим розчином для ін'єкцій OK Pharma
6 х 3 см №100
Taizhou Meikang Health Products Factory
від 46,46 грн
в 202 аптеках
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Серветки спиртові "Medicare"
Серветки спиртові "Medicare"
30 мм х 65 мм №100
Допомога-I
від 37,29 грн
в 74 аптеках
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СЕРВЕТКИ "ВОЛЕС" ІЗ НЕТКАНОГО МАТЕРІАЛУ ПРОСОЧЕНІ 70% ІЗОПРОПІЛОВИМ СПИРТОВИМ РОЗЧИНОМ
СЕРВЕТКИ "ВОЛЕС" ІЗ НЕТКАНОГО МАТЕРІАЛУ ПРОСОЧЕНІ 70% ІЗОПРОПІЛОВИМ СПИРТОВИМ РОЗЧИНОМ
30 х 60 мм №100
Виктер плюс
від 28,28 грн
в 51 аптеці
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СЕРВЕТКИ СПИРТОВІ DR.WHITE
СЕРВЕТКИ СПИРТОВІ DR.WHITE
6 см х 3 см №100
Taizhou Meikang Health Products Factory
від 47,20 грн
в 45 аптеках інших міст
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СЕРВЕТКИ МЕДИЧНІ ІЗ НЕТКАНОГО МАТЕРІАЛУ ПРОСОЧЕНІ 70 % ІЗОПРОПІЛОВИМ СПИРТОВИМ РОЗЧИНОМ
СЕРВЕТКИ МЕДИЧНІ ІЗ НЕТКАНОГО МАТЕРІАЛУ ПРОСОЧЕНІ 70 % ІЗОПРОПІЛОВИМ СПИРТОВИМ РОЗЧИНОМ
110 х 150 мм №100
від 320,00 грн
в 43 аптеках інших міст
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СЕРВЕТКИ СПИРТОВІ TETA®
СЕРВЕТКИ СПИРТОВІ TETA®
65 х 30 мм №100
Тетафарм
від 50,44 грн
в 38 аптеках
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СЕРВЕТКИ СПИРТОВІ TETA®
СЕРВЕТКИ СПИРТОВІ TETA®
110 х 150 мм №100
Тетафарм
від 195,94 грн
в 38 аптеках
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СЕРВЕТКИ "ВОЛЕС" ІЗ НЕТКАНОГО МАТЕРІАЛУ ПРОСОЧЕНІ 70% ІЗОПРОПІЛОВИМ СПИРТОВИМ РОЗЧИНОМ
СЕРВЕТКИ "ВОЛЕС" ІЗ НЕТКАНОГО МАТЕРІАЛУ ПРОСОЧЕНІ 70% ІЗОПРОПІЛОВИМ СПИРТОВИМ РОЗЧИНОМ
30 х 60 мм №100
Yinjing Medical Technology (Shanghai)
від 31,48 грн
в 33 аптеках інших міст
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Серветки спиртові "Medicare"
Серветки спиртові "Medicare"
56 мм х 65 мм №100
Допомога-I
від 33,90 грн
в 13 аптеках
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СЕРВЕТКИ "ВОЛЕС" ІЗ НЕТКАНОГО МАТЕРІАЛУ ПРОСОЧЕНІ 70% ІЗОПРОПІЛОВИМ СПИРТОВИМ РОЗЧИНОМ
СЕРВЕТКИ "ВОЛЕС" ІЗ НЕТКАНОГО МАТЕРІАЛУ ПРОСОЧЕНІ 70% ІЗОПРОПІЛОВИМ СПИРТОВИМ РОЗЧИНОМ
30 х 65 мм №100
від 29,44 грн
в 9 аптеках
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СЕРВЕТКА МЕДИЧНА торгової марки ІГАР ПРОСОЧЕНА СПИРТОВИМ РОЗЧИНОМ
СЕРВЕТКА МЕДИЧНА торгової марки ІГАР ПРОСОЧЕНА СПИРТОВИМ РОЗЧИНОМ
6 см х 3 см №100
Ігар
від 20,00 грн
в 8 аптеках
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СЕРВЕТКИ "ВОЛЕС" ІЗ НЕТКАНОГО МАТЕРІАЛУ ПРОСОЧЕНІ 70% ІЗОПРОПІЛОВИМ СПИРТОВИМ РОЗЧИНОМ
СЕРВЕТКИ "ВОЛЕС" ІЗ НЕТКАНОГО МАТЕРІАЛУ ПРОСОЧЕНІ 70% ІЗОПРОПІЛОВИМ СПИРТОВИМ РОЗЧИНОМ
56 х 65 мм №100
від 50,54 грн
в 5 аптеках
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СЕРВЕТКИ СПИРТОВІ DR.WHITE
СЕРВЕТКИ СПИРТОВІ DR.WHITE
10 см х 10 см №30
від 82,70 грн
в 5 аптеках
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СЕРВЕТКА ПРОСОЧЕНА СПИРТОВИМ РОЗЧИНОМ "ALEXPHARM"
СЕРВЕТКА ПРОСОЧЕНА СПИРТОВИМ РОЗЧИНОМ "ALEXPHARM"
65 х 30 мм №100
Ningbo Greatcare Trading Co., Ltd
від 53,35 грн
в 4 аптеках
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Серветки MP Medplast з нетканого матеріалу просочені 70% ізопропіловим спиртовим розчином
Серветки MP Medplast з нетканого матеріалу просочені 70% ізопропіловим спиртовим розчином
30 х 60 мм №1
Долфі-Україна
від 0,49 грн
в 4 аптеках
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СЕРВЕТКИ ГРАНУМ ПРОСОЧЕНІ СПИРТОВИМ РОЗЧИНОМ
СЕРВЕТКИ ГРАНУМ ПРОСОЧЕНІ СПИРТОВИМ РОЗЧИНОМ
3 см х 6 см №100
Medtrue Enterprise
від 45,90 грн
в 4 аптеках
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СЕРВЕТКИ МЕДИЧНІ торговельної марки IGAR ПРОСОЧЕНІ СПИРТОВИМ РОЗЧИНОМ
СЕРВЕТКИ МЕДИЧНІ торговельної марки IGAR ПРОСОЧЕНІ СПИРТОВИМ РОЗЧИНОМ
6 см х 3 см №100
Wuxi Kangyou Medical Products
від 42,50 грн
в 4 аптеках
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СЕРВЕТКИ ПРОСОЧЕНІ СПИРТОВИМ РОЗЧИНОМ ДЛЯ ІН'ЄКЦІЙ тм DR. WHITE
СЕРВЕТКИ ПРОСОЧЕНІ СПИРТОВИМ РОЗЧИНОМ ДЛЯ ІН'ЄКЦІЙ тм DR. WHITE
6 х 3 см №100
Taizhou Meikang Health Products Factory
від 59,99 грн
в 3 аптеках
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